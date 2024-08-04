5 часов
Индивидуальная
На велосипеде по Копенгагену - индивидуальная экскурсия
Забудьте на день музеи и улочки! Прокатитесь на велосипедах по современным районам Копенгагена, узнайте о скандинавском дизайне и жизни датчан
12 авг в 09:30
15 авг в 09:30
от €105 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочный Копенгаген: истории, ароматы и вкусы, которые вдохновляли Андерсена
Погрузитесь в мир сказок и датских десертов на экскурсии, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю
Начало: На Ратушной площади
20 авг в 10:00
21 авг в 10:00
€140 за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальная экскурсия по Копенгагену: от Средневековья до современности
Откройте для себя разнообразие Копенгагена: от старинных улочек Кристиансхауна до современных кварталов Исланд Брюгге и идиллического Драгёра
Завтра в 09:30
12 авг в 14:30
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия4 августа 2024Где ещё кататься на велосипеде как не в Копенгагене? Этот город благоволит тому, чтобы отправиться именно на велосипедную экскурсию и
- ММарта1 августа 2024Отличная экскурсия! Александр прекрасный человек и экскурсовод!!!
- ССветлана31 июля 2024Экскурсия с Людмилой прошла на одном дыхании. Людмила живет больше 30 лет в Копенгагене и как местный житель знает все
- ССергей12 июля 2024Спасибо Александру! Отличный маршрут. Все что мы хотели посмотреть для первого знакомства с городом туда вошло. Приятный человек и хороший расказчик. Обширные знания о городе. Однозначно рекомендую!
- ЯЯков4 июля 2024Александр - замечательный гид, легкий в общении, отличный водитель, превосходно знающий Копенгаген. Мы не первый раз в Копенгагене, но именно
- IIrina12 июня 2024Копенгаген тот город в который хочется вернуться ещё. Понравилось всё: и старина, и современность. Очаровательная атмосфера и профессиональная экскурсия заставили влюбиться в этот волшебный город
- ММарина26 мая 2024Очень понравился маршрут и экскурсия. Людмила приятный гид, который прислушивается к пожеланиям гостей. Посмотрели очень много интересных мест, куда сами вряд ли бы добрались. Рекомендую всем любителям долгих вело прогулок, желающим изучить город.
- IInessa1 апреля 2024Александр - не просто гид. Он необыкновенно теплый дружелюбный человек. Его рассказ был и интересным, и познавательным, и эмоциональным. Александр
Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Копенгагене
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Копенгагену в августе 2024
Сейчас в Копенгагене в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 105 до 200. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Копенгагене (Дания 🇩🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 51 ⭐ отзыв, цены от €105. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Дании. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь