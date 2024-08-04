Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Копенгагене на русском языке, цены от €105. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На велосипеде по Копенгагену
На велосипеде
36 отзывов
5 часов
Индивидуальная
На велосипеде по Копенгагену - индивидуальная экскурсия
Забудьте на день музеи и улочки! Прокатитесь на велосипедах по современным районам Копенгагена, узнайте о скандинавском дизайне и жизни датчан
12 авг в 09:30
15 авг в 09:30
от 105 за человека
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочный Копенгаген: истории, ароматы и вкусы, которые вдохновляли Андерсена
Погрузитесь в мир сказок и датских десертов на экскурсии, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю
Начало: На Ратушной площади
20 авг в 10:00
21 авг в 10:00
140 за всё до 5 чел.
Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
На машине
13 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальная экскурсия по Копенгагену: от Средневековья до современности
Откройте для себя разнообразие Копенгагена: от старинных улочек Кристиансхауна до современных кварталов Исланд Брюгге и идиллического Драгёра
Завтра в 09:30
12 авг в 14:30
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    4 августа 2024
    На велосипеде по Копенгагену
    Где ещё кататься на велосипеде как не в Копенгагене? Этот город благоволит тому, чтобы отправиться именно на велосипедную экскурсию и
    читать дальше

    увидеть как можно больше прекрасных мест, за один день. Экскурсия с Людмилой прошла очень интересно, отдельно хотелось бы отметить, что Людмила очень внимательна к пожеланиям гостей, можно скорректировать маршрут, в зависимости от предпочтений или просто остановиться выпить кофе в типичном Датском кафе. Эта экскурсия позволила сформировать объёмного впечатление города, то, каким он является подальше от туристического центра. Архитектура Копенгагена заслуживает отдельного внимания и восхищения! Я крайне рекомендую эту экскурсию, особенно если вы не планируете долго находиться в городе, но у вас есть желание его почувствовать.

    Где ещё кататься на велосипеде как не в Копенгагене? Этот город благоволит тому, чтобы отправиться именноГде ещё кататься на велосипеде как не в Копенгагене? Этот город благоволит тому, чтобы отправиться именноГде ещё кататься на велосипеде как не в Копенгагене? Этот город благоволит тому, чтобы отправиться именноГде ещё кататься на велосипеде как не в Копенгагене? Этот город благоволит тому, чтобы отправиться именноГде ещё кататься на велосипеде как не в Копенгагене? Этот город благоволит тому, чтобы отправиться именно
  • М
    Марта
    1 августа 2024
    Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
    Отличная экскурсия! Александр прекрасный человек и экскурсовод!!!
  • С
    Светлана
    31 июля 2024
    На велосипеде по Копенгагену
    Экскурсия с Людмилой прошла на одном дыхании. Людмила живет больше 30 лет в Копенгагене и как местный житель знает все
    читать дальше

    о нем. Если вы хотите узнать о быте и жизни современного Копенгагена и факты которые вы не прочитаете в обычном путеводителе, то даже не задумывайтесь и берите велосипедную экскурсию, которая значительно увеличит количество просматриваемых достопримечательностей. Мой муж, две дочки (16 и 8 лет) и я даже не заметили как проехали 22 км. Рекомендую!

    Экскурсия с Людмилой прошла на одном дыхании. Людмила живет больше 30 лет в Копенгагене и как
  • С
    Сергей
    12 июля 2024
    Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
    Спасибо Александру! Отличный маршрут. Все что мы хотели посмотреть для первого знакомства с городом туда вошло. Приятный человек и хороший расказчик. Обширные знания о городе. Однозначно рекомендую!
  • Я
    Яков
    4 июля 2024
    Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
    Александр - замечательный гид, легкий в общении, отличный водитель, превосходно знающий Копенгаген. Мы не первый раз в Копенгагене, но именно
    читать дальше

    благодаря этой экскурсии увидели новые разнообразные и очень интересные районы, оценили яркие урбанистические решения архитекторов. По продуманности и удобству, пожалуй, это лучшие образцы современно резидентной застройки в мире.

  • I
    Irina
    12 июня 2024
    Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
    Копенгаген тот город в который хочется вернуться ещё. Понравилось всё: и старина, и современность. Очаровательная атмосфера и профессиональная экскурсия заставили влюбиться в этот волшебный город
  • М
    Марина
    26 мая 2024
    На велосипеде по Копенгагену
    Очень понравился маршрут и экскурсия. Людмила приятный гид, который прислушивается к пожеланиям гостей. Посмотрели очень много интересных мест, куда сами вряд ли бы добрались. Рекомендую всем любителям долгих вело прогулок, желающим изучить город.
  • I
    Inessa
    1 апреля 2024
    Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
    Александр - не просто гид. Он необыкновенно теплый дружелюбный человек. Его рассказ был и интересным, и познавательным, и эмоциональным. Александр
    читать дальше

    по профессии - актер. Он очень живо рассказывает, дает прекрасные советы куда сходить и что посмотреть. Мы были с дочкой, которая в принципе не любит экскурсии и лучше говорит по-английски, чем по-русски. Но Александр легко нашел к ней подход:: был к ней очень внимателен, добр и сразу нашел общий язык. Он ей очень понравился и она была просто счастлива. Александр - человек творческий и его хочется слушать. Мы много узнали об Андерсене, прошлись по «сказочным» местам, а также получили прекрасное представление о жизни датчан и их характере. Вишенка на торте - старая кондитерская, куда любил приходить Андерсен. Наш гид дал нам почувствовать этот город и мы полюбили Копенгаген в первый же день! Очень рекомендую эту экскурсию всем гостям, независимо от возраста.

    Александр - не просто гид. Он необыкновенно теплый дружелюбный человек. Его рассказ был и интересным, иАлександр - не просто гид. Он необыкновенно теплый дружелюбный человек. Его рассказ был и интересным, и

Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Копенгагене
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На велосипеде по Копенгагену
  2. Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
  3. Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
Сколько стоит экскурсия по Копенгагену в августе 2024
Сейчас в Копенгагене в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 105 до 200. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Копенгагене (Дания 🇩🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 51 ⭐ отзыв, цены от €105. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Дании. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам