Максим проводит ещё 5 экскурсий

Я приглашаю вас в путешествие по Кристиании, которая напоминает деревню средневековья, спрятавшуюся в центре Копенгагена. Здесь вас ждут старые деревянные дома, полное отсутствие автомобилей, клумбы на которых растут цветы вперемешку с марихуаной, воздух пропитанный дымом от сигарет с гашишом и самые экстравагантные жители датской столицы ⭐️, ведущие здесь альтернативный образ жизни.

Всё это составляет такую живописную картинку, которую не увидишь ни в одном фантастическом фильме 🎥 и не найдешь ни в одном городе на Земле. Место это противоречивое и неоднозначное, но 100% заслуживающее внимание с вашей стороны, если вы волею судеб оказались в Копенгагене. Даже местные власти сдались этому островку субкультур и присвоили Кристиании полуавтономный статус с закрепленным правом вольных жителей на честно захваченную ими у Копенгагена территорию.

Предлагаю отправиться в это «свободное государство» с гидом по Земле викингов и узнать его поближе. Мы пройдём по улицам Кристиании, заглянем в необычные лавки, места и пристанища. Узнаем как утроена система управления этой «отдельной страны» и чем живут местные жители.

Нас так же ждут открытия архитектурного плана так как большинство новых зданий, построенных на территории Кристиании не имеют аналогов и построены своими руками. Здесь много необычного и интересного для любознательного туриста. Главное — не доставать фотоаппарат на улице Пушер стрит (дат. Pusher street), где продажа лёгких наркотиков не прекращается здесь ни на минуту за последние 40 лет. Так как люди занимаются этим здесь нелегально, они будут не в восторге 🔥, если вы будете их фотографировать.

Мы узнаем основные правила, по которым живут кристианиты и как они зарабатывают на хлеб. Нас ждёт несколько курьёзных историй о жителях этого места и о решениях, которые сделали этот город 🏙️ достаточно безопасным и действительно «свободным».

Мы сделаем большой тур по Кристиании и узнаем кто следит за состоянием окружающей среды в «вольном городе», где расположены такие известные места как Grå Hall (место собраний кристианитов) и детский сад (здесь есть свой детский сад!), а так же как пройти в известный ресторан «Loppen» (открытый с 17:00 ежедневно, и где, не поверите!, надо заказывать столик заранее) и клуб «Опера», заглянем в женскую кузницу и оригинальный магазин под названием «Сделай сам», отыщем оригинальную постройку под названием «Дом — банан» и отдохнём на полянке перед озером, где благоухают ароматы марихуаны и обстановка более чем расслабленная.

Mы прогуляемся с вами так же по главной улице, где торговля лёгкими наркотиками не прекращается ни на минуту, где можно приобрести «косячёк» любой крепости и опробовать его тут же в одном из местных кафе под открытым небом. Как так случилось, что наркотики свободно продаются и покупаются на территории «свободного города» всего в километре от здания Парламента, кто такие местные барыги, откуда сюда приходит вся эта продукция и кто за этим стоит вы узнаете за время нашей с вами прогулки.