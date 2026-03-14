Alexander проводит ещё 2 экскурсии

На этой индивидуальной экскурсии по Копенгагену вы увидите главные достопримечательности города из окна комфортного автомобиля.Путешествие начинается с Ратушной площади и продолжается по самой большой пешеходной улице города и Латинскому кварталу.Вас

ждут Новая и Старая площади, церковь Святого Петра, дворец Розенборг и знаменитая круглая башня 1642 года. На острове Слотхольмен вы увидите замок Кристианборг и здание древнейшей биржи. Площадь Короля приведет вас к красочному району Нюхавен, а также к дворцу Амалиенборг, Мраморной и Русской церквям и фонтану Гефион. В завершение вы проедете мимо Христиании и полюбуетесь каналами района Кристиансхавен. Максимальное количество пассажиров: 4 взрослых + 2 ребенка до 6 лет

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Копенгагену - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город радует зеленью и теплом. Май и сентябрь также подходят для посещения, так как в это время меньше туристов и сохраняется приятная температура. В другие месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать более прохладную погоду и возможные осадки, которые могут ограничить комфортность прогулок.

Сейчас август — это идеальное время.