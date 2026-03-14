Alexander проводит ещё 2 экскурсии

Погрузитесь в атмосферу Копенгагена, путешествуя на автомобиле. Узнайте о культуре и истории города, наслаждаясь комфортом и удобством
На этой индивидуальной экскурсии по Копенгагену вы увидите главные достопримечательности города из окна комфортного автомобиля.
Путешествие начинается с Ратушной площади и продолжается по самой большой пешеходной улице города и Латинскому кварталу.
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ждут Новая и Старая площади, церковь Святого Петра, дворец Розенборг и знаменитая круглая башня 1642 года. На острове Слотхольмен вы увидите замок Кристианборг и здание древнейшей биржи.
Площадь Короля приведет вас к красочному району Нюхавен, а также к дворцу Амалиенборг, Мраморной и Русской церквям и фонтану Гефион. В завершение вы проедете мимо Христиании и полюбуетесь каналами района Кристиансхавен. Максимальное количество пассажиров: 4 взрослых + 2 ребенка до 6 лет
Лучшее время для экскурсии по Копенгагену - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город радует зеленью и теплом. Май и сентябрь также подходят для посещения, так как в это время меньше туристов и сохраняется приятная температура. В другие месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать более прохладную погоду и возможные осадки, которые могут ограничить комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ратушная площадь
Латинский квартал
Новая площадь
Старая площадь
Церковь Святого Петра
Дворец Розенборг
Круглая башня
Замок Кристианборг
Древнейшая биржа
Королевская библиотека
Площадь Короля
Нюхавен
Дворец Амалиенборг
Мраморная церковь
Русская церковь
Фонтан Гефион
Кастелель
Русалочка
Христиания
Кристиансхавен
Описание экскурсии
Старинный Копенгаген
Вы посетите сердце датской столицы — Ратушную площадь. Проедете по самой большой пешеходной улице города и по колоритному Латинскому кварталу. Кроме того, я покажу Новую и Старую площади, церковь Святого Петра, дворец Розенборг и знаменитую круглую башню 1642 года. А на историческом острове Слотхольмен вы увидите центр политической силы Дании — замок Кристианборг — и здание древнейшей биржи, граничащее с Королевской библиотекой.
Самые интересные кварталы города
Площадь Короля приведет нас к красочному району Нюхавен, ставшему «визитной карточкой» Копенгагена. Далее вас ждут: дворец Амалиенборг, зимняя резиденция королевы Маргреты II, площадь Офелии, Мраморная и Русская церкви и фонтан Гефион. А еще вы раскроете секреты самых старых в мире коммунальных домиков, древнейшей действующей воинской части — Кастелель — и знаменитой Русалочки. В завершение проедете мимо «хиппи-государства» Христиания и полюбуетесь каналами и необычными зданиями района Кристиансхавен.
Организационные детали
Максимальное количество пассажиров: 4 взрослых + 2 ребенка до 6 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Копенгагене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 1828 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я живу в Датском Королевстве с 1985 года и отдал этой стране частичку своего сердца. Я хорошо знаю её историю, традиции, достопримечательности и секретные уголки, куда обычно не попадают туристы. С радостью раскрою для вас очарование страны древних викингов. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Карина
Дата посещения: 10 мар 2026
10.03.2026 мы совершили экскурсию «Классический Копенгаген на автомобиле» с прекрасным гидом Александром. Высокопрофессиональный гид, человек влюбленный в свой город, сумел за два часа экскурсии познакомить нас с историей и сегодняшним читать дальшеуменьшить
днем столицы Дании, рассказал и показал много такого, что наверняка осталось бы за рамками нашего внимания, знакомься мы с городом самостоятельно. Контактный, приятный в общении человек оставил о себе самое благоприятное впечатление. Рекомендуем воспользоваться услугами Александра, если хотите почувствовать атмосферу этого города. К тому же опция осмотреть город на автомобиле является дополнительным плюсом и позволяет осмотреть город в любую погоду.
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Sarieva
Я брала тур для своей мамы и ее сестер, и рада своему выбору! Спасибо огромное Александру за потрясающий тур!
Моя мама и тёти остались в полном восторге не только от самой читать дальшеуменьшить
экскурсии, но и от Александра как человека и профессионала. Он провел невероятно интересный тур, обладает глубокими знаниями, знает ответы на любые вопросы. Благодаря его рассказам, Копенгаген стал самым запоминающимся городом среди остальных, входивших в их Скандинавский тур. Особенно хочется отметить его внимательность и заботу. Александр не ограничился только экскурсией: он подсказал, какие местные товары стоит приобрести на память, предложил свою помощь в различных вопросах и даже помог организовать транспорт с круизного терминала до аэропорта. Такое отношение встречается очень редко и оставляет самые тёплые впечатления.
Эта поездка стала одним из самых ярких воспоминаний путешествия и останется в памяти на всю жизнь.
От себя лично хочу искренне поблагодарить Александра за то, что он сделал пребывание моих родных в Копенгагене таким особенным. Спасибо за ваш профессионализм, доброту, отзывчивость и любовь к своему делу!
Александр
Ответ организатора:
Спасибо за такой теплый отзыв. Я был рад им провести экскурсию в этом замечательном городе. Всегда рад помочь своим туристам. Рад слышать что именно моя экскурсия им понравилась больше всего
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Y
Yeshor
Александр провел экскурсию очень прфессионально, показал нам и рассказал о Копенгагене много интересного. Мы не заметили, как экскурсия закончилась! Спасибо огромное ему. С удовольсвием будем рекомендовать своим знакомым и друзьям.
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О
Оксана
Прекрасная экскурсия - содержательная, интересная, хорошо структурированная, обо всём - о прошлом, настоящем, будущем. Были в Коренгагене несколько раз, но именно в этот раз благодаря Александру увидели его по-настоящему
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Александр
Спасибо большое за прекрасно проведенную экскурсию. Александр потрясающий человек, знаток и профессионал своего дела. Мы и есши друзья из Чикаго остались в восторге. До встреч 06:54
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А
Александр
Отличная экскурсия. Покрывает все основные достопримечательности.
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