Alexander проводит ещё 2 экскурсии

  1. Экскурсии

Классический Копенгаген на автомобиле

Все знаковые места города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

185 за экскурсию

Alexander
Задать вопросОбычно отвечает за 47 мин.
Alexander – Гид в Копенгагене
Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ датской столицы из окна комфортной машины, в которой не страшны холод, дождь или жара.

По пути я познакомлю вас с историей 📖, культурой, традициями и обычаями страны и раскрою, почему датчане признаны самой счастливой нацией в мире.
Классический Копенгаген на автомобиле
Классический Копенгаген на автомобиле

Что вас ожидает

Старинный Копенгаген
Вы посетите сердце датской столицы — Ратушную площадь. Проедете по самой большой пешеходной улице города и по колоритному Латинскому кварталу. Кроме того, я покажу Новую и Старую площади, церковь Святого Петра, дворец Розенборг и знаменитую круглую башню 1642 года. А на историческом острове Слотхольмен вы увидите центр политической силы Дании — замок Кристианборг — и здание древнейшей биржи, граничащее с Королевской библиотекой.

Самые интересные кварталы города
Площадь Короля приведет нас к красочному району Нюхавен, ставшему «визитной карточкой» Копенгагена. Далее вас ждут: дворец Амалиенборг, зимняя резиденция королевы Маргреты II, площадь Офелии, Мраморная и Русская церкви и фонтан Гефион. А еще вы раскроете секреты самых старых в мире коммунальных домиков, древнейшей действующей воинской части — Кастелель — и знаменитой Русалочки. В завершение проедете мимо «хиппи-государства» Христиания и полюбуетесь каналами и необычными зданиями района Кристиансхавен.

Организационные детали

Максимальное количество пассажиров: 4 взрослых + 2 ребенка до 6 лет.

Классический Копенгаген на автомобиле
Классический Копенгаген на автомобиле
Классический Копенгаген на автомобиле
Классический Копенгаген на автомобиле
Классический Копенгаген на автомобиле
Классический Копенгаген на автомобиле
Классический Копенгаген на автомобиле
Классический Копенгаген на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Alexander
Alexander
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я живу в Датском Королевстве с 1985 года и отдал этой стране частичку своего сердца. Я хорошо знаю ее историю, традиции, достопримечательности и секретные уголки, куда обычно не попадают туристы. С радостью раскрою для вас очарование страны древних викингов. До скорой встречи!
Напишите мне

Alexander проводит ещё 2 экскурсии

Копенгаген — первое знакомствоКопенгаген — первое знакомствоКопенгаген — первое знакомство
140 за экскурсию
2.5 часа
18 отзывов
Главные достопримечательности и тайные уголки датской столицы на обзорной экскурсии
Приглашаю в увлекательное путешествие по важнейшим местам Копенгагена! Вы услышите историю основания города, познакомитесь с его героями, ощутите средневековый колорит на старинных площадях и рынках и узнаете о культуре и традициях самой счастливой нации в мире.
Контрасты Копенгагена: Средневековье и модернКонтрасты Копенгагена: Средневековье и модернКонтрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
185 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
Посетить самые колоритные районы и раскрыть все грани датской столицы на автомобильной экскурсии
Вы увидите, каким разным может быть Копенгаген! Спокойным, живописным и пасторальным в рыбацком поселке Драгёр и старинном районе Кристиансхаун. Творческим и свободным в Христиании. Функциональным, ультрасовременным и модерновым в Исланд Брюгге и экспериментальном Эрестаде.

Обзорные экскурсии в Копенгагене

Ежедневная прогулка по КопенгагенуЕжедневная прогулка по КопенгагенуЕжедневная прогулка по Копенгагену
20 за человека
2 часа
126 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Эта обзорная прогулка по Копенгагену идеальна для первого знакомства с городом, сошедшим со страниц сказок Андерсена, его историей и внутренней жизнью. Мы покажем главные достопримечательности — от Ратуши и крепости до современного «Чёрного Бриллианта». А еще расскажем о местном менталитете, поделимся городскими лайфхаками и секретами датского счастья!
Три острова Копенгагена — прогулка на катереТри острова Копенгагена — прогулка на катереТри острова Копенгагена — прогулка на катере
130 за экскурсию
2 часа
12 отзывов
Рассмотреть датскую столицу с воды и узнать самое интересное о её жителях
На прогулке по каналам Копенгагена мимо вас проплывает вся многовековая история Датского королевства, запечатленная в архитектуре городских пейзажей. Вы увидите яркие домики Новой Гавани, поздороваетесь с Русалочкой, узнаете о традициях и нравах загадочных датчан и оцените уютную красоту «Северного Парижа».
Копенгаген глазами местного жителяКопенгаген глазами местного жителяКопенгаген глазами местного жителя
150 за экскурсию
2 часа
9 отзывов
Жизнь и традиции города — обзорная прогулка с нетривиальным маршрутом
Эта экскурсия для тех, кто хочет почувствовать себя жителем датской столицы, прогуляться по городу в стороне от исхоженных туристических улиц и площадей и понять, чем живет Копенгаген и его горожане. Я давно живу в Дании, очень хорошо знаю город и с удовольствием познакомлю вас с «моим Копенгагеном».
Копенгаген для своихКопенгаген для своихКопенгаген для своих
скидка5%
€136
130 за экскурсию
2 часа
Увидеть главные достопримечательности Старого города и узнать о местных традициях и секретах
Вы погуляете по узким улочкам и колоритным площадям исторического сердца Копенгагена и поймете, почему его называют северным Парижем, городом шпилей и башен, центром мирового дизайна. А также отыщете места, связанные с великим сказочником Андерсеном, и расшифруете загадочное понятие «хюгге».
Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людейКопенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людейКопенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
130 за экскурсию
2 часа
50 отзывов
Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям одной из уникальных столиц Европы
Если вы любите легенды, красивую, городскую архитектуру, хотите узнать рецепт счастья датчан, побывать в ключевых точках города в компании человека, который более десяти лет живёт в столице королевства, тогда эта экскурсия для вас. Обзорная прогулка прекрасно подойдёт для всех, кто приехал в Копенгаген в первый раз, а также всем тем, кто хочет увидеть и услышать по максимуму в предельно сжатые сроки.
Подружиться с КопенгагеномПодружиться с КопенгагеномПодружиться с Копенгагеном
145 за экскурсию
3 часа
16 отзывов
Познакомиться с символами скандинавской столицы и открыть формулу «датского счастья»
Добро пожаловать в Копенгаген — город, где живут самые счастливые люди на планете и где рождались чудесные сказки Андерсена. Я проведу вас по парадным уголкам столицы Датского королевства от Ратушной площади до Новой гавани, расскажу всё, что стоит знать о Копенгагене и его загадочных жителях, и покажу, где отведать настоящий сморреброд.

Выбирайте и другие экскурсии в Копенгагене

ГастрономическиеСо скидкойНа корабликеМузеи и искусствоИстория и архитектураКрыши и панорамыНеобычные маршрутыПешкомНа автомобилеЗа городомГрупповыеИндивидуальныеОбзорныеНа велосипедеВсе
185 за экскурсию
Заказать экскурсию