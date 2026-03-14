Alexander проводит ещё 2 экскурсии

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Классический Копенгаген на автомобиле

Погрузитесь в атмосферу Копенгагена, путешествуя на автомобиле. Узнайте о культуре и истории города, наслаждаясь комфортом и удобством
На этой индивидуальной экскурсии по Копенгагену вы увидите главные достопримечательности города из окна комфортного автомобиля.

Путешествие начинается с Ратушной площади и продолжается по самой большой пешеходной улице города и Латинскому кварталу.

Вас
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ждут Новая и Старая площади, церковь Святого Петра, дворец Розенборг и знаменитая круглая башня 1642 года. На острове Слотхольмен вы увидите замок Кристианборг и здание древнейшей биржи.

Площадь Короля приведет вас к красочному району Нюхавен, а также к дворцу Амалиенборг, Мраморной и Русской церквям и фонтану Гефион. В завершение вы проедете мимо Христиании и полюбуетесь каналами района Кристиансхавен. Максимальное количество пассажиров: 4 взрослых + 2 ребенка до 6 лет

5
35 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 🏛 Посещение главных достопримечательностей
  • 📚 Интересные исторические факты
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семей
  • 🌟 Узнайте, почему датчане самые счастливые

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Копенгагену - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город радует зеленью и теплом. Май и сентябрь также подходят для посещения, так как в это время меньше туристов и сохраняется приятная температура. В другие месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать более прохладную погоду и возможные осадки, которые могут ограничить комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Классический Копенгаген на автомобиле
Классический Копенгаген на автомобиле
Классический Копенгаген на автомобиле

Что можно увидеть

  • Ратушная площадь
  • Латинский квартал
  • Новая площадь
  • Старая площадь
  • Церковь Святого Петра
  • Дворец Розенборг
  • Круглая башня
  • Замок Кристианборг
  • Древнейшая биржа
  • Королевская библиотека
  • Площадь Короля
  • Нюхавен
  • Дворец Амалиенборг
  • Мраморная церковь
  • Русская церковь
  • Фонтан Гефион
  • Кастелель
  • Русалочка
  • Христиания
  • Кристиансхавен

Описание экскурсии

Старинный Копенгаген

Вы посетите сердце датской столицы — Ратушную площадь. Проедете по самой большой пешеходной улице города и по колоритному Латинскому кварталу. Кроме того, я покажу Новую и Старую площади, церковь Святого Петра, дворец Розенборг и знаменитую круглую башню 1642 года. А на историческом острове Слотхольмен вы увидите центр политической силы Дании — замок Кристианборг — и здание древнейшей биржи, граничащее с Королевской библиотекой.

Самые интересные кварталы города

Площадь Короля приведет нас к красочному району Нюхавен, ставшему «визитной карточкой» Копенгагена. Далее вас ждут: дворец Амалиенборг, зимняя резиденция королевы Маргреты II, площадь Офелии, Мраморная и Русская церкви и фонтан Гефион. А еще вы раскроете секреты самых старых в мире коммунальных домиков, древнейшей действующей воинской части — Кастелель — и знаменитой Русалочки. В завершение проедете мимо «хиппи-государства» Христиания и полюбуетесь каналами и необычными зданиями района Кристиансхавен.

Организационные детали

Максимальное количество пассажиров: 4 взрослых + 2 ребенка до 6 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Копенгагене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 1828 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я живу в Датском Королевстве с 1985 года и отдал этой стране частичку своего сердца. Я хорошо знаю её историю, традиции, достопримечательности и секретные уголки, куда обычно не попадают туристы. С радостью раскрою для вас очарование страны древних викингов. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
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К
Дата посещения: 10 мар 2026
10.03.2026 мы совершили экскурсию «Классический Копенгаген на автомобиле» с прекрасным гидом Александром. Высокопрофессиональный гид, человек влюбленный в свой город, сумел за два часа экскурсии познакомить нас с историей и сегодняшним
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днем столицы Дании, рассказал и показал много такого, что наверняка осталось бы за рамками нашего внимания, знакомься мы с городом самостоятельно. Контактный, приятный в общении человек оставил о себе самое благоприятное впечатление. Рекомендуем воспользоваться услугами Александра, если хотите почувствовать атмосферу этого города. К тому же опция осмотреть город на автомобиле является дополнительным плюсом и позволяет осмотреть город в любую погоду.

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Sarieva
Я брала тур для своей мамы и ее сестер, и рада своему выбору! Спасибо огромное Александру за потрясающий тур!

Моя мама и тёти остались в полном восторге не только от самой
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экскурсии, но и от Александра как человека и профессионала. Он провел невероятно интересный тур, обладает глубокими знаниями, знает ответы на любые вопросы. Благодаря его рассказам, Копенгаген стал самым запоминающимся городом среди остальных, входивших в их Скандинавский тур.
Особенно хочется отметить его внимательность и заботу. Александр не ограничился только экскурсией: он подсказал, какие местные товары стоит приобрести на память, предложил свою помощь в различных вопросах и даже помог организовать транспорт с круизного терминала до аэропорта. Такое отношение встречается очень редко и оставляет самые тёплые впечатления.

Эта поездка стала одним из самых ярких воспоминаний путешествия и останется в памяти на всю жизнь.

От себя лично хочу искренне поблагодарить Александра за то, что он сделал пребывание моих родных в Копенгагене таким особенным. Спасибо за ваш профессионализм, доброту, отзывчивость и любовь к своему делу!

Александр
Александр
Ответ организатора:
Спасибо за такой теплый отзыв. Я был рад им провести экскурсию в этом замечательном городе. Всегда рад помочь своим туристам. Рад слышать что именно моя экскурсия им понравилась больше всего
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Y
Александр провел экскурсию очень прфессионально, показал нам и рассказал о Копенгагене много интересного. Мы не заметили, как экскурсия закончилась! Спасибо огромное ему. С удовольсвием будем рекомендовать своим знакомым и друзьям.
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О
Прекрасная экскурсия - содержательная, интересная, хорошо структурированная, обо всём - о прошлом, настоящем, будущем. Были в Коренгагене несколько раз, но именно в этот раз благодаря Александру увидели его по-настоящему
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Александр
Спасибо большое за прекрасно проведенную экскурсию. Александр потрясающий человек, знаток и профессионал своего дела.
Мы и есши друзья из Чикаго остались в восторге.
До встреч 06:54
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А
Отличная экскурсия. Покрывает все основные достопримечательности.
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Входит в следующие категории Копенгагена

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