Alexander проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Старинный Копенгаген

Вы посетите сердце датской столицы — Ратушную площадь. Проедете по самой большой пешеходной улице города и по колоритному Латинскому кварталу. Кроме того, я покажу Новую и Старую площади, церковь Святого Петра, дворец Розенборг и знаменитую круглую башню 1642 года. А на историческом острове Слотхольмен вы увидите центр политической силы Дании — замок Кристианборг — и здание древнейшей биржи, граничащее с Королевской библиотекой.

Самые интересные кварталы города

Площадь Короля приведет нас к красочному району Нюхавен, ставшему «визитной карточкой» Копенгагена. Далее вас ждут: дворец Амалиенборг, зимняя резиденция королевы Маргреты II, площадь Офелии, Мраморная и Русская церкви и фонтан Гефион. А еще вы раскроете секреты самых старых в мире коммунальных домиков, древнейшей действующей воинской части — Кастелель — и знаменитой Русалочки. В завершение проедете мимо «хиппи-государства» Христиания и полюбуетесь каналами и необычными зданиями района Кристиансхавен.