1 отзыв оставили туристы

Откройте для себя разнообразие Копенгагена: от старинных улочек Кристиансхауна до современных кварталов Исланд Брюгге и идиллического Драгёра
Копенгаген удивит вас своими контрастами! В Кристиансхауне вас ждут каналы, мосты и храм Христа Спасителя. Христиания расскажет о своей уникальной культуре и истории.
В Исланд Брюгге и Эрестаде вы увидите современные читать дальшеуменьшить
архитектурные шедевры и узнаете о городском планировании.
В Драгёре насладитесь атмосферой древнего рыбацкого поселка и попробуете знаменитый датский сморреброд. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, что делает её удобной для семей с детьми. Возможность организовать обед добавляет ещё больше комфорта
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться как историческими, так и современными частями города в комфортных условиях. Теплое время года позволяет полностью погрузиться в атмосферу Копенгагена.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кристиансхаун
Христиания
Исланд Брюгге
Эрестад
Храм Христа Спасителя
Драгёр
Описание экскурсии
«Открыточный» Кристиансхаун и богемная Христиания
Кристиансхаун впечатлит вас каналами, мостами, узкими улицами, декоративными домиками и необычным храмом Христа Спасителя конца XVII века. А еще именно здесь находится «город хиппи» Христиания — вы узнаете, когда и кем он был создан, какие нравы здесь царят и что гласит местная конституция.
Кварталы будущего
Исланд Брюгге на северо-западном побережье острова Амагер раскроет историю превращения старого портового района в один из самых модных и современных кварталов столицы. А в инновационном микрогороде Эрестад я расскажу, как видят современную городскую среду местные архитекторы и урбанисты, и покажу примеры их самых необычных решений: многофункциональную арену, жилой дом в форме восьмерки и гостиницу из стеклобетона Белла Скай.
Идиллический Драгёр
Наше путешествие продолжится в Драгёре — одном из древнейших рыбацких поселков Дании, ведущем свою историю с XII века. Здесь вы насладитесь старинными улицами и двориками, зеленью и цветами, желто-горчичными сказочными домами и портовой набережной с лодками. А еще сможете попробовать «сморреброд» — знаменитый датский открытый бутерброд с бокалом местного пива.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Максимальное количество пассажиров — 4 взрослых и двое детей до 7 лет
По желанию я могу организовать обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Копенгагене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 1828 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я живу в Датском Королевстве с 1985 года и отдал этой стране частичку своего сердца. Я хорошо знаю её историю, традиции, достопримечательности и секретные уголки, куда обычно не попадают туристы. С радостью раскрою для вас очарование страны древних викингов. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Г
Гидон
У нас был интереснейший тур по Копенгагену. Нашим гидом был Александр - захватывающий рассказщик и прекрасный гид. За 3 часа он показал нам все главные достопримечательности города, рассказал о его истории и о нынешних проблемах. От души рекомендую эту экскурсию всем кто собирается в Копенгаген.
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Е
Елизавета
Потрясающая городская архитектура. Датчанам удалось сохранить историю в современном мегаполисе. Очень интересный рассказ - история, культура, экономика. Очень комфортное вождение и чистая машина, бутилированная вода. Александр - приятный собеседник, интересно было и детям. Спасибо!
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А
Андрей
Все просто отлично! Советуем всем! Отличное знание города, местных обычий, истории. Дельные советы как использовать все наше свободное время в городе, индивидуальный подход к группе. Мы совершили не только интересную экскурсию на автомобиле, но и по совету Александра экскурсию по воде, пообедали в местном уютном ресторанчике. Рекомендуем всем!!! Александр большое Вам спасибо!
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Г
Геннадий
Экскурсия «Средневековье и модерн» была нашей второй встречей с Александром. Мы действительно увидели контрасты старого города и новых районов. Очень понравился Драгёр, откуда открывается вид на мост, который соединяет Данию со Щвецией. Эти чудные домики старинного посёлка навсегда останутся в памяти. Прекрасная автомобильная экскурсия, рекомендуем!:-)
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N
Natalia
Я действительно рекомендую всем взять экскурсию у Александра😊 Все настолько профессионально, что сложно что-то сказать.., продуманный маршрут, масса впечатлений, тактичное и грамотное повествование Мы очень впечатлены и довольны 🇩🇰☔️💨😊
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С
Светлана
Узнали и увидели не только историю и архитектуру прошлого в Копенгагене, но и очень интересный сегодняшний день города. Пожалуй это наиболее интересная часть тура. Очень рекомендую именно на машине, так как город огромный и посмотреть столько всего пешком в один день нереально. Спасибо большое, Александр.
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