1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

«Открыточный» Кристиансхаун и богемная Христиания

Кристиансхаун впечатлит вас каналами, мостами, узкими улицами, декоративными домиками и необычным храмом Христа Спасителя конца XVII века. А еще именно здесь находится «город хиппи» Христиания — вы узнаете, когда и кем он был создан, какие нравы здесь царят и что гласит местная конституция.

Кварталы будущего

Исланд Брюгге на северо-западном побережье острова Амагер раскроет историю превращения старого портового района в один из самых модных и современных кварталов столицы. А в инновационном микрогороде Эрестад я расскажу, как видят современную городскую среду местные архитекторы и урбанисты, и покажу примеры их самых необычных решений: многофункциональную арену, жилой дом в форме восьмерки и гостиницу из стеклобетона Белла Скай.

Идиллический Драгёр

Наше путешествие продолжится в Драгёре — одном из древнейших рыбацких поселков Дании, ведущем свою историю с XII века. Здесь вы насладитесь старинными улицами и двориками, зеленью и цветами, желто-горчичными сказочными домами и портовой набережной с лодками. А еще сможете попробовать «сморреброд» — знаменитый датский открытый бутерброд с бокалом местного пива.