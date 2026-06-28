1 отзыв оставили туристы

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться как историческими, так и современными частями города в комфортных условиях. Теплое время года позволяет полностью погрузиться в атмосферу Копенгагена.

Копенгаген удивит вас своими контрастами! В Кристиансхауне вас ждут каналы, мосты и храм Христа Спасителя. Христиания расскажет о своей уникальной культуре и истории.В Исланд Брюгге и Эрестаде вы увидите современные

архитектурные шедевры и узнаете о городском планировании. В Драгёре насладитесь атмосферой древнего рыбацкого поселка и попробуете знаменитый датский сморреброд. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, что делает её удобной для семей с детьми. Возможность организовать обед добавляет ещё больше комфорта

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

«Открыточный» Кристиансхаун и богемная Христиания

Кристиансхаун впечатлит вас каналами, мостами, узкими улицами, декоративными домиками и необычным храмом Христа Спасителя конца XVII века. А еще именно здесь находится «город хиппи» Христиания — вы узнаете, когда и кем он был создан, какие нравы здесь царят и что гласит местная конституция.

Кварталы будущего

Исланд Брюгге на северо-западном побережье острова Амагер раскроет историю превращения старого портового района в один из самых модных и современных кварталов столицы. А в инновационном микрогороде Эрестад я расскажу, как видят современную городскую среду местные архитекторы и урбанисты, и покажу примеры их самых необычных решений: многофункциональную арену, жилой дом в форме восьмерки и гостиницу из стеклобетона Белла Скай.

Идиллический Драгёр

Наше путешествие продолжится в Драгёре — одном из древнейших рыбацких поселков Дании, ведущем свою историю с XII века. Здесь вы насладитесь старинными улицами и двориками, зеленью и цветами, желто-горчичными сказочными домами и портовой набережной с лодками. А еще сможете попробовать «сморреброд» — знаменитый датский открытый бутерброд с бокалом местного пива.

Организационные детали