1 отзыв оставили туристы

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Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн

Откройте для себя разнообразие Копенгагена: от старинных улочек Кристиансхауна до современных кварталов Исланд Брюгге и идиллического Драгёра
Копенгаген удивит вас своими контрастами! В Кристиансхауне вас ждут каналы, мосты и храм Христа Спасителя. Христиания расскажет о своей уникальной культуре и истории.

В Исланд Брюгге и Эрестаде вы увидите современные
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архитектурные шедевры и узнаете о городском планировании.

В Драгёре насладитесь атмосферой древнего рыбацкого поселка и попробуете знаменитый датский сморреброд. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, что делает её удобной для семей с детьми. Возможность организовать обед добавляет ещё больше комфорта

5
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🏰 Уникальные исторические места
  • 🏙️ Современные архитектурные шедевры
  • 🍽️ Возможность организовать обед
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми

Лучшее время для посещения

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фев
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апр
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июн
июл
авг
сен
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Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться как историческими, так и современными частями города в комфортных условиях. Теплое время года позволяет полностью погрузиться в атмосферу Копенгагена.
Сейчас август — это идеальное время.
Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн

Что можно увидеть

  • Кристиансхаун
  • Христиания
  • Исланд Брюгге
  • Эрестад
  • Храм Христа Спасителя
  • Драгёр

Описание экскурсии

«Открыточный» Кристиансхаун и богемная Христиания

Кристиансхаун впечатлит вас каналами, мостами, узкими улицами, декоративными домиками и необычным храмом Христа Спасителя конца XVII века. А еще именно здесь находится «город хиппи» Христиания — вы узнаете, когда и кем он был создан, какие нравы здесь царят и что гласит местная конституция.

Кварталы будущего

Исланд Брюгге на северо-западном побережье острова Амагер раскроет историю превращения старого портового района в один из самых модных и современных кварталов столицы. А в инновационном микрогороде Эрестад я расскажу, как видят современную городскую среду местные архитекторы и урбанисты, и покажу примеры их самых необычных решений: многофункциональную арену, жилой дом в форме восьмерки и гостиницу из стеклобетона Белла Скай.

Идиллический Драгёр

Наше путешествие продолжится в Драгёре — одном из древнейших рыбацких поселков Дании, ведущем свою историю с XII века. Здесь вы насладитесь старинными улицами и двориками, зеленью и цветами, желто-горчичными сказочными домами и портовой набережной с лодками. А еще сможете попробовать «сморреброд» — знаменитый датский открытый бутерброд с бокалом местного пива.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Максимальное количество пассажиров — 4 взрослых и двое детей до 7 лет
  • По желанию я могу организовать обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Копенгагене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 1828 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я живу в Датском Королевстве с 1985 года и отдал этой стране частичку своего сердца. Я хорошо знаю её историю, традиции, достопримечательности и секретные уголки, куда обычно не попадают туристы. С радостью раскрою для вас очарование страны древних викингов. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1
Г
У нас был интереснейший тур по Копенгагену. Нашим гидом был Александр - захватывающий рассказщик и прекрасный гид. За 3 часа он показал нам все главные достопримечательности города, рассказал о его истории и о нынешних проблемах.
От души рекомендую эту экскурсию всем кто собирается в Копенгаген.
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Е
Потрясающая городская архитектура. Датчанам удалось сохранить историю в современном мегаполисе. Очень интересный рассказ - история, культура, экономика. Очень комфортное вождение и чистая машина, бутилированная вода. Александр - приятный собеседник, интересно было и детям. Спасибо!
Потрясающая городская архитектура. Датчанам удалось сохранить историю в современном мегаполисе. Очень интересный рассказ - история, культура,
Потрясающая городская архитектура. Датчанам удалось сохранить историю в современном мегаполисе. Очень интересный рассказ - история, культура,
Потрясающая городская архитектура. Датчанам удалось сохранить историю в современном мегаполисе. Очень интересный рассказ - история, культура,
Потрясающая городская архитектура. Датчанам удалось сохранить историю в современном мегаполисе. Очень интересный рассказ - история, культура,
Потрясающая городская архитектура. Датчанам удалось сохранить историю в современном мегаполисе. Очень интересный рассказ - история, культура,
Потрясающая городская архитектура. Датчанам удалось сохранить историю в современном мегаполисе. Очень интересный рассказ - история, культура,
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А
Все просто отлично! Советуем всем! Отличное знание города, местных обычий, истории. Дельные советы как использовать все наше свободное время в городе, индивидуальный подход к группе. Мы совершили не только интересную экскурсию на автомобиле, но и по совету Александра экскурсию по воде, пообедали в местном уютном ресторанчике. Рекомендуем всем!!!
Александр большое Вам спасибо!
Все просто отлично! Советуем всем! Отличное знание города, местных обычий, истории. Дельные советы как использовать все
Все просто отлично! Советуем всем! Отличное знание города, местных обычий, истории. Дельные советы как использовать все
Все просто отлично! Советуем всем! Отличное знание города, местных обычий, истории. Дельные советы как использовать все
Все просто отлично! Советуем всем! Отличное знание города, местных обычий, истории. Дельные советы как использовать все
Все просто отлично! Советуем всем! Отличное знание города, местных обычий, истории. Дельные советы как использовать все
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Г
Экскурсия «Средневековье и модерн» была нашей второй встречей с Александром. Мы действительно увидели контрасты старого города и новых районов. Очень понравился Драгёр, откуда открывается вид на мост, который соединяет Данию со Щвецией. Эти чудные домики старинного посёлка навсегда останутся в памяти. Прекрасная автомобильная экскурсия, рекомендуем!:-)
Экскурсия «Средневековье и модерн» была нашей второй встречей с Александром. Мы действительно увидели контрасты старого города
Экскурсия «Средневековье и модерн» была нашей второй встречей с Александром. Мы действительно увидели контрасты старого города
Экскурсия «Средневековье и модерн» была нашей второй встречей с Александром. Мы действительно увидели контрасты старого города
Экскурсия «Средневековье и модерн» была нашей второй встречей с Александром. Мы действительно увидели контрасты старого города
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N
Я действительно рекомендую всем взять экскурсию у Александра😊 Все настолько профессионально, что сложно что-то сказать.., продуманный маршрут, масса впечатлений, тактичное и грамотное повествование Мы очень впечатлены и довольны 🇩🇰☔️💨😊
Я действительно рекомендую всем взять экскурсию у Александра😊 Все настолько профессионально, что сложно что-то сказать.., продуманный
Я действительно рекомендую всем взять экскурсию у Александра😊 Все настолько профессионально, что сложно что-то сказать.., продуманный
Я действительно рекомендую всем взять экскурсию у Александра😊 Все настолько профессионально, что сложно что-то сказать.., продуманный
Я действительно рекомендую всем взять экскурсию у Александра😊 Все настолько профессионально, что сложно что-то сказать.., продуманный
Я действительно рекомендую всем взять экскурсию у Александра😊 Все настолько профессионально, что сложно что-то сказать.., продуманный
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С
Узнали и увидели не только историю и архитектуру прошлого в Копенгагене, но и очень интересный сегодняшний день города. Пожалуй это наиболее интересная часть тура. Очень рекомендую именно на машине, так как город огромный и посмотреть столько всего пешком в один день нереально.
Спасибо большое, Александр.
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