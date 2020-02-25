1 отзыв оставили туристы

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Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн

Посетить самые колоритные районы и раскрыть все грани датской столицы на автомобильной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

185 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Alexander
Задать вопросОбычно отвечает за 47 мин.
Alexander – Гид в Копенгагене
Вы увидите, каким разным может быть Копенгаген! Спокойным, живописным и пасторальным в рыбацком поселке Драгёр и старинном районе Кристиансхаун.

Творческим и свободным в Христиании.

Функциональным, ультрасовременным и модерновым в Исланд Брюгге и экспериментальном Эрестаде.
Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн

Что вас ожидает

«Открыточный» Кристиансхаун и богемная Христиания
Кристиансхаун впечатлит вас каналами, мостами, узкими улицами, декоративными домиками и необычным храмом Христа Спасителя конца XVII века. А еще именно здесь находится «город хиппи» Христиания — вы узнаете, когда и кем он был создан, какие нравы здесь царят и что гласит местная конституция.

Кварталы будущего
Исланд Брюгге на северо-западном побережье острова Амагер раскроет историю превращения старого портового района в один из самых модных и современных кварталов столицы. А в инновационном микрогороде Эрестад я расскажу, как видят современную городскую среду местные архитекторы и урбанисты, и покажу примеры их самых необычных решений: многофункциональную арену, жилой дом в форме восьмерки и гостиницу из стеклобетона Белла Скай.

Идиллический Драгёр
Наше путешествие продолжится в Драгёре — одном из древнейших рыбацких поселков Дании, ведущем свою историю с XII века. Здесь вы насладитесь старинными улицами и двориками, зеленью и цветами, желто-горчичными сказочными домами и портовой набережной с лодками. А еще сможете попробовать «сморреброд» — знаменитый датский открытый бутерброд с бокалом местного пива.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Максимальное количество пассажиров — 4 взрослых и двое детей до 7 лет
  • По желанию я могу организовать обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Alexander
Alexander
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я живу в Датском Королевстве с 1985 года и отдал этой стране частичку своего сердца. Я хорошо знаю ее историю, традиции, достопримечательности и секретные уголки, куда обычно не попадают туристы. С радостью раскрою для вас очарование страны древних викингов. До скорой встречи!
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1 отзыв оставили туристы

25 февраля 2020
Экскурсия «Средневековье и модерн» позволила нам увидеть город с различных ракурсов, включая завод Карлсберг, красивые кварталы в центре, многочисленные каналы, соборы, новые современные кварталы, чудесную деревеньку Драгер. Вся эта красота сопровождалась рассказом Александра про историю и современную жизнь датчан. Я рекомендую эту экскурсию остальным путешественникам, так как самостоятельно мы бы точно не увидели все то, что показал нам Александр

Alexander проводит ещё 2 экскурсии

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