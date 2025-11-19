Экскурсия «Копенгаген: по маршрутам датского счастья» предлагает уникальную возможность понять, почему датчане считаются самыми счастливыми людьми на планете.
Прогулка охватывает ключевые достопримечательности, такие как Ратушная площадь, улица Strøget и Кристиансборг.
Вы узнаете о менталитете и традициях датчан, а также увидите резиденцию короля и знаменитую гавань с цветными домиками. Это путешествие подарит новые впечатления и поможет взглянуть на жизнь по-новому
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Узнать секреты датского счастья
- 🏛 Посетить ключевые достопримечательности
- 🗺 Погрузиться в культуру и традиции
- 🏰 Увидеть резиденцию короля
- 🚶♂️ Прогуляться по историческим улицам
- 📚 Узнать о датской демократии
Что можно увидеть
- Ратушная площадь
- Улица Strøget
- Gammeltorv
- Nytorv
- Кристиансборг
- Королевская библиотека
- Площадь Аматорв
- Резиденция датского короля
- Гавань с цветными домиками
Описание экскурсии
- Ратушная площадь — сердце не только Копенгагена, но и всей Дании. По тому, что здесь происходит, можно судить о новостной повестке страны
- Улица Strøget — одна из самых длинных пешеходных торговых улиц в Европе
- Gammeltorv — первая городская площадь, где проходили кулачные бои и располагался рыбный рынок
- Nytorv — отсюда начался «марш десяти тысяч копенгагенцев», который положил начало датской демократии
- Кристиансборг — здание парламента, где раньше находился королевский дворец. Рядом — парковка для велосипедов чиновников. А неподалёку — конюшни, где до сих пор тренируют королевских лошадей
- Королевская библиотека и примыкающий к ней сад — красивое городское место, скрытое от туристических глаз. Подойдём к памятнику известному датскому философу Кьеркегору
- Площадь Аматорв с магазинами и шоу-румами ведущих дизайнерских брендов. Полюбуемся Копенгагеном с самой красивой обзорной площадки в историческом центре
А ещё вы увидите:
- Резиденцию датского короля
- Гавань с цветными домиками, барами и ресторанами — главный туристический аттракцион
- Подводную скульптуру по мотивам народной сказки
- Памятник датскому бекону
- И многое другое!
Мы поговорим:
- О том, как история предопределила современную жизнь датчан
- Как Датская королевская мануфактура связана с Российской империей
- Что можно перенять у потомков викингов, чтобы жизнь заиграла новыми красками
- Как и чем живут горожане сегодня: что едят, как проводят свободное время, за кого голосуют, на что жалуются и чем отличаются от нас с вами
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Копенгагене
Я журналист-филолог. Некоторое время назад переехала в Данию и влюбилась в неё настолько, что сменила профессию. Теперь моё вдохновение — это авторские прогулки, где я показываю Данию такой, какой она
