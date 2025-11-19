Мои заказы

Копенгаген: по маршрутам датского счастья

Путешествие по маршрутам датского счастья в Копенгагене: откройте для себя тайны самых счастливых людей на земле и насладитесь атмосферой города
Экскурсия «Копенгаген: по маршрутам датского счастья» предлагает уникальную возможность понять, почему датчане считаются самыми счастливыми людьми на планете.

Прогулка охватывает ключевые достопримечательности, такие как Ратушная площадь, улица Strøget и Кристиансборг.

Вы узнаете о менталитете и традициях датчан, а также увидите резиденцию короля и знаменитую гавань с цветными домиками. Это путешествие подарит новые впечатления и поможет взглянуть на жизнь по-новому

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнать секреты датского счастья
  • 🏛 Посетить ключевые достопримечательности
  • 🗺 Погрузиться в культуру и традиции
  • 🏰 Увидеть резиденцию короля
  • 🚶‍♂️ Прогуляться по историческим улицам
  • 📚 Узнать о датской демократии
Копенгаген: по маршрутам датского счастья© Татьяна
Копенгаген: по маршрутам датского счастья© Татьяна
Копенгаген: по маршрутам датского счастья© Татьяна

Что можно увидеть

  • Ратушная площадь
  • Улица Strøget
  • Gammeltorv
  • Nytorv
  • Кристиансборг
  • Королевская библиотека
  • Площадь Аматорв
  • Резиденция датского короля
  • Гавань с цветными домиками

Описание экскурсии

  • Ратушная площадь — сердце не только Копенгагена, но и всей Дании. По тому, что здесь происходит, можно судить о новостной повестке страны
  • Улица Strøget — одна из самых длинных пешеходных торговых улиц в Европе
  • Gammeltorv — первая городская площадь, где проходили кулачные бои и располагался рыбный рынок
  • Nytorv — отсюда начался «марш десяти тысяч копенгагенцев», который положил начало датской демократии
  • Кристиансборг — здание парламента, где раньше находился королевский дворец. Рядом — парковка для велосипедов чиновников. А неподалёку — конюшни, где до сих пор тренируют королевских лошадей
  • Королевская библиотека и примыкающий к ней сад — красивое городское место, скрытое от туристических глаз. Подойдём к памятнику известному датскому философу Кьеркегору
  • Площадь Аматорв с магазинами и шоу-румами ведущих дизайнерских брендов. Полюбуемся Копенгагеном с самой красивой обзорной площадки в историческом центре

А ещё вы увидите:

  • Резиденцию датского короля
  • Гавань с цветными домиками, барами и ресторанами — главный туристический аттракцион
  • Подводную скульптуру по мотивам народной сказки
  • Памятник датскому бекону
  • И многое другое!

Мы поговорим:

  • О том, как история предопределила современную жизнь датчан
  • Как Датская королевская мануфактура связана с Российской империей
  • Что можно перенять у потомков викингов, чтобы жизнь заиграла новыми красками
  • Как и чем живут горожане сегодня: что едят, как проводят свободное время, за кого голосуют, на что жалуются и чем отличаются от нас с вами

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Копенгагене
Я журналист-филолог. Некоторое время назад переехала в Данию и влюбилась в неё настолько, что сменила профессию. Теперь моё вдохновение — это авторские прогулки, где я показываю Данию такой, какой она
читать дальше

открылась мне: весёлой и свободолюбивой, самобытной и многонациональной, традиционной и новаторской. Каждую свою экскурсию я стремлюсь сделать атмосферной и наполненной — чтобы вы почувствовали настроение Дании и тоже влюбились в неё безоглядно и навсегда. А ещё несколько лет назад мы с мужем купили дом в итальянской Лигурии, переделали его в маленький семейный отель и теперь на его базе организуем итальянские экскурсии: принимаем гостей, показываем им окрестности, формируем камерное сообщество единомышленников. Присоединяйтесь к нашим путешествиям!

Входит в следующие категории Копенгагена

Похожие экскурсии из Копенгагена

Подружиться с Копенгагеном
Пешая
2 часа
104 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Подружиться с Копенгагеном: история, культура и сморреброды
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Копенгагену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Ратушной площади
19 ноя в 10:00
20 ноя в 10:00
€145 за всё до 5 чел.
Копенгаген - первое знакомство
Пешая
2.5 часа
119 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Копенгаген - первое знакомство: история, культура и архитектура
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Копенгагену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На лестнице возле входа в ратушу
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€140 за всё до 6 чел.
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
Погрузитесь в мир сказок и датских десертов на экскурсии, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю
Начало: На Ратушной площади
19 ноя в 10:00
20 ноя в 10:00
€140 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Копенгагене. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Копенгагене