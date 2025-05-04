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Экскурсии по Старому городу в Копенгагене

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Копенгагене на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Копенгаген для своих
Пешая
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Копенгаген для своих: погружение в атмосферу северного Парижа
Погуляйте по узким улочкам Копенгагена и откройте для себя его историческое сердце, полное загадок и интересных мест
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 10:00
2 июл в 13:00
€145 за всё до 5 чел.
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
Погрузитесь в мир сказок и датских десертов на экскурсии, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю
Начало: На Ратушной площади
«Эта прогулка пропитана ароматом кофе, сказочными сюжетами, сладким кремом и историями Старого города»
Завтра в 10:00
2 июл в 14:00
€140 за всё до 5 чел.
Копенгаген: по маршрутам датского счастья
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Копенгаген: по маршрутам датского счастья
Исследовать Старый город и познакомиться с историей самобытной и свободолюбивой столицы Дании
22 авг в 10:00
23 авг в 10:00
€150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тетерина
    4 мая 2025
    Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
    Нам очень понравилась экскурсия: хорошо спланированная и сбалансированная по времени, Александр - классный гид, интересный рассказчик. Он рассказал нам не
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    только об Андерсене и достопримечательностях Копенгагена, но и о жизни датчан, немного о себе, а также о лайфхаках для туристов. Александр был очень отзывчивым, быстро ответил на все наши запросы. Спасибо ему большое!

  • К
    Константин
    26 марта 2025
    Копенгаген для своих
    Александр дал нам во время экскурсии именно то, что мы и хотели - представление о духе города и горожан, остальное
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    можно прочитать в Википедии. Видно, что человек любит Копенгаген и старается заразить этим чувством слушателей. На часы не смотрит, увлечен. Детям 10 и 13 лет тоже было интересно, что с ними бывает не часто. Время пролетело незаметно. Спасибо!

  • О
    Ольга
    5 марта 2025
    Копенгаген для своих
    Экскурсия нам понравилась. Мы задавали много вопросов, так как всегда заранее читаем про места, которые собираемся посетить. На все наши
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    вопросы Александр с удовольствием отвечал, в результате экскурсия продлилась дольше запланированного времени. Александр порекомендовал куда еще можно сходить самостоятельно и к каким локациям, которые мы прошли вместе, можно еще вернуться для того, чтобы, например, съесть что-то вкусное или подняться, чтобы посмотреть город сверху, а куда сходить как в музей. Я рекомендую данного гида.

  • Л
    Лариса
    24 февраля 2025
    Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
    Заказали экскурсию для ребенка 7 лет неделю назад и не пожалели. Александр радушно встретил нас на площади Ратуши в назначенное
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    время, неспеша стал знакомить с этим удивительным городом. Интересно было узнать многие подробности о Копенгагене, о жизни людей и забавных история города и его жителей, неспешно походить по улочкам старого города, узнавать о жизни Андерсена и его сказках. Ребенку очень понравилась история о необыкновенных расписных металических люках на асфальте, на которых выгравирован портрет Андерсена, о сказке «Огниво» и чудесной кондитерской, куда мы пришли по завершению экскурсии. А знания Александра об истории каждого пирожного, к какой дате и событию было приурочено изготовление того или иного сладкого блюда,- это незабываемо и очень интересно. Мы наслаждались этим временем на экскурсии. Кстати, благодарю Александру, мы даже получили в знаменитой кондитерской место на софе, где сидел, пил кофе и наслаждался десертами сам Андерсен. Это было незабываемо, символично и очень вкусно! Сердечно благодарим Александра и очень хотим снова возвратиться в Копенгаген ☀️💕

    Заказали экскурсию для ребенка 7 лет неделю назад и не пожалели. Александр радушно встретил нас наЗаказали экскурсию для ребенка 7 лет неделю назад и не пожалели. Александр радушно встретил нас наЗаказали экскурсию для ребенка 7 лет неделю назад и не пожалели. Александр радушно встретил нас наЗаказали экскурсию для ребенка 7 лет неделю назад и не пожалели. Александр радушно встретил нас наЗаказали экскурсию для ребенка 7 лет неделю назад и не пожалели. Александр радушно встретил нас на
  • В
    Вадим
    22 февраля 2025
    Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
    Приятный маршрут и харизматичный автор:).
  • Э
    Эдуард
    2 августа 2024
    Копенгаген для своих
    Тур был замечательным, конечно же благодаря организатору - Александру. Приятные впечатления как о городе, так и о горожанах. Есть в
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    Копенгагене и малоизвестные места, исторические факты, о которых прекрасно рассказывает Александр. Он также с радостью отвечает на вопросы любой тематики, так как отлично знает всё о Дании и её столице! Очень рекомендую туристам именно этого организатора!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Старый город»

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  3. Копенгаген: по маршрутам датского счастья
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Сколько стоит экскурсия по Копенгагену в июне 2025
Сейчас в Копенгагене в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 150. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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