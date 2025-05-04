Индивидуальная
до 5 чел.
Копенгаген для своих: погружение в атмосферу северного Парижа
Погуляйте по узким улочкам Копенгагена и откройте для себя его историческое сердце, полное загадок и интересных мест
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 10:00
2 июл в 13:00
€145 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
Погрузитесь в мир сказок и датских десертов на экскурсии, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю
Начало: На Ратушной площади
«Эта прогулка пропитана ароматом кофе, сказочными сюжетами, сладким кремом и историями Старого города»
Завтра в 10:00
2 июл в 14:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Копенгаген: по маршрутам датского счастья
Исследовать Старый город и познакомиться с историей самобытной и свободолюбивой столицы Дании
22 авг в 10:00
23 авг в 10:00
€150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТетерина4 мая 2025Нам очень понравилась экскурсия: хорошо спланированная и сбалансированная по времени, Александр - классный гид, интересный рассказчик. Он рассказал нам не
- ККонстантин26 марта 2025Александр дал нам во время экскурсии именно то, что мы и хотели - представление о духе города и горожан, остальное
- ООльга5 марта 2025Экскурсия нам понравилась. Мы задавали много вопросов, так как всегда заранее читаем про места, которые собираемся посетить. На все наши
- ЛЛариса24 февраля 2025Заказали экскурсию для ребенка 7 лет неделю назад и не пожалели. Александр радушно встретил нас на площади Ратуши в назначенное
- ВВадим22 февраля 2025Приятный маршрут и харизматичный автор:).
- ЭЭдуард2 августа 2024Тур был замечательным, конечно же благодаря организатору - Александру. Приятные впечатления как о городе, так и о горожанах. Есть в
Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Старый город»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Копенгагене
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Копенгагене
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Копенгагену в июне 2025
Сейчас в Копенгагене в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 150. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Мы предлагаем посетить экскурсию по Старому городу в Копенгагене с профессиональным гидом в 2025 году. Вас ждут интересные истории и познавательные прогулки, а также выгодные цены. Закажите у нас экскурсию уже сегодня!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Дании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август