Если вы любите легенды, красивую, городскую архитектуру, хотите узнать рецепт счастья датчан, побывать в ключевых точках города в компании человека, который более десяти лет живёт в столице королевства, тогда эта экскурсия для вас. Обзорная прогулка прекрасно подойдёт для всех, кто приехал в Копенгаген в первый раз, а также всем тем, кто хочет увидеть и услышать по максимуму в предельно сжатые сроки.

Описание экскурсии

Я не знаю, что вас привело в Копенгаген: дешёвые авиабилеты, любопытство, любовь к вкусному пиву или ностальгия по детству и сказкам Андерсена. Но то, что вы приехали в одну из уникальных столиц Европы, — в этом я уверен! За время нашей двухчасовой прогулки я покажу вам практически все интересные точки города как в его центральной, исторической, так и туристической частях.

С одной стороны, датская столица по праву считается жемчужиной Скандинавии, но с другой, это:

город противоречий, где торгуют лёгкими наркотиками на расстоянии километра от здания Парламента;

город, где практически никогда не бывает транспортных пробок и количество велосипедов в 5 раз превышает количество машин;

город, где люди платят одни из самых высоких налогов в мире и рады этому;

город, где из бутерброда сделали культ, но тем не менее Копенгаген – это гастрономический центр северной Европы.

Что вас ожидает

Начинается наше с вами путешествие в самом центре города на Ратушной площади, где мы познакомимся с современным Копенгагеном. Затем нас ждёт прогулка до исторической части, где всё когда-то начиналось. Мы увидим место публичных казней, старейший фонтан в городе Каритас, памятник Реформации, после которой все датчане из католиков превратились в протестантов; здание Копенгагенского университета, старейшую гимназию Регенс, где селились студенты из беднейших слоёв населения, Круглую башню, Музей почты и телеграфа.

Вот мы стоим напротив здания Парламента – политического сердца Дании. Здесь я погружу вас в историю датского королевства, расскажу об основателе Копенгагена епископе Абсалоне, подводных скульптурах и легендах древних скандинавов, а также о том, что делает Копенгаген таким уникальным городом по сравнению с другими мировыми столицами. Хотите знать, почему живущих здесь людей последние несколько лет признают самыми счастливыми на планете?

Полюбовавшись на статую Абсалона, здание Биржи, Парламента и церковь Святого Николая, мы продолжим наш путь по самой длинной пешеходной улице в Европе – Строгет. Пройдём до Королевской площади и набережной Нюхавн, туристической мекки Копенгагена. Здесь я расскажу вам об эпохе Средневековья, о том, при каких обстоятельствах Дания стала одним из крупнейших экспортёров сахара в Европе, не имея собственного сахарного производства. Мы вспомним сказочника Андерсена, который обожал жить на набережной Нюхавн, и поговорим о королевской семье и интересных фактах взаимоотношений между Данией и Россией, которым на сегодняшний день более 500 лет.