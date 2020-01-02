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Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей

Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям одной из уникальных столиц Европы

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

130 за экскурсию

У этой экскурсии50 отзывов
4.78
Максим
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Максим – экскурсионное агентство в Копенгагене
Если вы любите легенды, красивую, городскую архитектуру, хотите узнать рецепт счастья датчан, побывать в ключевых точках города в компании человека, который более десяти лет живёт в столице королевства, тогда эта экскурсия ⛳ для вас.

Обзорная прогулка 👣 прекрасно подойдёт для всех, кто приехал в Копенгаген в первый раз, а также всем тем, кто хочет увидеть и услышать по максимуму в предельно сжатые сроки.
Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей

Я не знаю, что вас привело в Копенгаген: дешёвые авиабилеты, любопытство, любовь к вкусному пиву или ностальгия по детству и сказкам Андерсена. Но то, что вы приехали в одну из уникальных столиц Европы, — в этом я уверен! За время нашей двухчасовой прогулки я покажу вам практически все интересные точки города как в его центральной, исторической, так и туристической частях.

С одной стороны, датская столица по праву считается жемчужиной Скандинавии, но с другой, это:

  • город противоречий, где торгуют лёгкими наркотиками на расстоянии километра от здания Парламента;
  • город, где практически никогда не бывает транспортных пробок и количество велосипедов в 5 раз превышает количество машин;
  • город, где люди платят одни из самых высоких налогов в мире и рады этому;
  • город, где из бутерброда сделали культ, но тем не менее Копенгаген – это гастрономический центр северной Европы.

Маршрут

Начинается наше с вами путешествие в самом центре города на Ратушной площади, где мы познакомимся с современным Копенгагеном. Затем нас ждёт прогулка до исторической части, где всё когда-то начиналось. Мы увидим место публичных казней, старейший фонтан в городе Каритас, памятник Реформации, после которой все датчане из католиков превратились в протестантов; здание Копенгагенского университета, старейшую гимназию Регенс, где селились студенты из беднейших слоёв населения, Круглую башню, Музей почты и телеграфа.

Вот мы стоим напротив здания Парламента – политического сердца Дании. Здесь я погружу вас в историю датского королевства, расскажу об основателе Копенгагена епископе Абсалоне, подводных скульптурах и легендах древних скандинавов, а также о том, что делает Копенгаген таким уникальным городом по сравнению с другими мировыми столицами. Хотите знать, почему живущих здесь людей последние несколько лет признают самыми счастливыми на планете?

Полюбовавшись на статую Абсалона, здание Биржи, Парламента и церковь Святого Николая, мы продолжим наш путь по самой длинной пешеходной улице в Европе – Строгет. Пройдём до Королевской площади и набережной Нюхавн, туристической мекки Копенгагена. Здесь я расскажу вам об эпохе Средневековья, о том, при каких обстоятельствах Дания стала одним из крупнейших экспортёров сахара в Европе, не имея собственного сахарного производства. Мы вспомним сказочника Андерсена, который обожал жить на набережной Нюхавн, и поговорим о королевской семье и интересных фактах взаимоотношений между Данией и Россией, которым на сегодняшний день более 500 лет.

Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Меня зовут Максим. Я родился в славном городе Пятигорске, вырос в не менее славной Риге, а сейчас живу в столице Датского Королевства — Копенгагене. Я прожил в Дании более 10 лет и хочу поделиться знаниями об этой удивительной стране. Работаю в команде таких же влюблённых в город гидов-единомышленников. Мы поможем вам увидеть современный, исторический, дизайнерский, велосипедный, пивной, хипстерский, архитектурный, королевский и политический Копенгаген. Специально для этого мы разработали тематические туры по городу. Добро пожаловать в Копенгаген — жемчужину Скандинавии!
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50 отзывов оставили туристы

2 января 2020
Nasha exkursia po goradu prashla vasxititelna. Mi uspeli uznac vsiu Daniu, istoriu I kulturu ixnuiu za den. Blagadarim Irine. Ana ochen spakoinaia, krasnarechivaia jenshina. Rekamenduiu vsem Gruzinam I ne tolka....... 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 Reziume: Bistra, komfortna I gramatna. ❤️❤️❤️Irina
9 ноября 2019
Экскурсия хорошая, Сергей хорошо вёл экскурсию, интересные моменты были использованы в экскурсии, которые обычному туристу не доступны, поскольку не возможно найти самостоятельно те моменты, которые были продемонстрированы на экскурсии, поэтому экскурсия прошла отлично, достопримечательности определены и можно потом выбирать что ты хочешь подробно посмотреть, мы довольны.
2 ноября 2019
Михаил очень понравился. Рассказывает интересно, хороший язык, знает свою тему, очень приятный в общении. За такой короткий отрезоу времени столько всего успели узнать и обсудить про Данию, шород и его жителей)
31 октября 2019
Михаил провел с нами в Копенгагене 2 часа. Прекрасная подача материала, широкий кругозор, интересные факты. Да и просто очень приятный человек. Спасибо большое!!!
19 августа 2019
Большое спасибо Ире за очаровательную экскурсию. Милая и веселая "болтушка" сумела за 2 часа создать у нас представление о городе, Дании и датчанах, не растратив впустую ни одной минуты. Прекрасно продумано было все: и маршрут и время каждой остановки. Вместе с тем, удивительная легкость рассказа и общения дали ощущение дружеской неформальной беседы. Как будто мы побывали в гостях у приятелей и погуляли с ними по их любимому городу. Спасибо!!!
19 августа 2019
Замечательная экскурсия состоялась 10. 08. 2019. По итогам экскурсии охотно верилось, что Копенгаген - город счастливых людей. Экскурсовод Ирина, очень живо и интересно рассказывала о городе, его истории, людях живших в нем (знаменитых и не очень). С удовольствием и толково отвечала на вопросы участников. Маршрут был удобен для туристов разного возраста (пионеров и пенсионеров). Грамотно решались организационные вопросы (посидеть, попить, отдельные кабинеты посетить). С удовольствием еще приду к Ирине на любую экскурсию и рекомендую к посещению.
16 августа 2019
Отличная экскурсия для знакомства с городом! Для тех, кто впервые в Копенгагене - самое то!
11 августа 2019
Экскурсия провела Оксана, образованный и очень приятный человек. Маршрут хорошо спланирован. Узнали много интересных фактов о Копенгагене и датчанах. Дала поездные советы относительно ресторанов и мест, которые можно посетить самостоятельно. Рекомендую.
8 августа 2019
Сердечно благодарим за экскурсии замечательного грамотного экскурсовода, чудесную собеседницу Ирину! У Ирины талант от Бога совмещать прогулки по историческим местам с занимательными и безумно интереснейшими рассказами обо всем увиденном. Ирина так умело дозирует информацию, не перегружает "шаблонными текстами", что все услышанное легко усваивается. Ирина сумела показать, рассказать, дать возможность прочувствовать и полюбить атмосферу Копенгагена и замков Дании... Побывав на многих экскурсиях в разных странах, можем с уверенность сказать, что с Ириной не просто интересно, познавательно, но и комфортно и весело! Сергей и Ольга из гор. Самара РЕКОМЕНДУЕМ!
3 августа 2019
Спасибо большое за экскурсию! За короткое время получидось познакомиться с городом. После этого легче ориентироваться и продолжать знакомство самим. Рекомендую брать в начале знакомства с городом.
Ещё 40 отзывов

Максим проводит ещё 4 экскурсии

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