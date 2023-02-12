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Копенгаген для начинающих: экспресс-прогулка по городу счастливых людей

Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям одной из уникальных столиц Европы
Если вы любите легенды, красивую, городскую архитектуру, хотите узнать рецепт счастья датчан, побывать в ключевых точках города в компании человека, который более десяти лет живёт в столице королевства, тогда эта экскурсия для вас.

Обзорная прогулка прекрасно подойдёт для всех, кто приехал в Копенгаген в первый раз, а также всем тем, кто хочет увидеть и услышать по максимуму в предельно сжатые сроки.
4.9
69 отзывов
Копенгаген для начинающих: экспресс-прогулка по городу счастливых людей
Копенгаген для начинающих: экспресс-прогулка по городу счастливых людей
Копенгаген для начинающих: экспресс-прогулка по городу счастливых людей

Описание экскурсии

Я не знаю, что вас привело в Копенгаген: дешёвые авиабилеты, любопытство, любовь к вкусному пиву или ностальгия по детству и сказкам Андерсена. Но то, что вы приехали в одну из уникальных столиц Европы, — в этом я уверен! За время нашей двухчасовой прогулки я покажу вам практически все интересные точки города как в его центральной, исторической, так и туристической частях.

С одной стороны, датская столица по праву считается жемчужиной Скандинавии, но с другой, это:

  • город противоречий, где торгуют лёгкими наркотиками на расстоянии километра от здания Парламента;
  • город, где практически никогда не бывает транспортных пробок и количество велосипедов в 5 раз превышает количество машин;
  • город, где люди платят одни из самых высоких налогов в мире и рады этому;
  • город, где из бутерброда сделали культ, но тем не менее Копенгаген – это гастрономический центр северной Европы.

Что вас ожидает

Начинается наше с вами путешествие в самом центре города на Ратушной площади, где мы познакомимся с современным Копенгагеном. Затем нас ждёт прогулка до исторической части, где всё когда-то начиналось. Мы увидим место публичных казней, старейший фонтан в городе Каритас, памятник Реформации, после которой все датчане из католиков превратились в протестантов; здание Копенгагенского университета, старейшую гимназию Регенс, где селились студенты из беднейших слоёв населения, Круглую башню, Музей почты и телеграфа.

Вот мы стоим напротив здания Парламента – политического сердца Дании. Здесь я погружу вас в историю датского королевства, расскажу об основателе Копенгагена епископе Абсалоне, подводных скульптурах и легендах древних скандинавов, а также о том, что делает Копенгаген таким уникальным городом по сравнению с другими мировыми столицами. Хотите знать, почему живущих здесь людей последние несколько лет признают самыми счастливыми на планете?

Полюбовавшись на статую Абсалона, здание Биржи, Парламента и церковь Святого Николая, мы продолжим наш путь по самой длинной пешеходной улице в Европе – Строгет. Пройдём до Королевской площади и набережной Нюхавн, туристической мекки Копенгагена. Здесь я расскажу вам об эпохе Средневековья, о том, при каких обстоятельствах Дания стала одним из крупнейших экспортёров сахара в Европе, не имея собственного сахарного производства. Мы вспомним сказочника Андерсена, который обожал жить на набережной Нюхавн, и поговорим о королевской семье и интересных фактах взаимоотношений между Данией и Россией, которым на сегодняшний день более 500 лет.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — Организатор в Копенгагене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 1273 туристов
Меня зовут Максим. Я родился в славном городе Пятигорске, вырос в не менее славной Риге, а сейчас живу в столице Датского Королевства — Копенгагене. Я прожил в Дании более 10
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лет и хочу поделиться знаниями об этой удивительной стране. Работаю в команде таких же влюблённых в город гидов-единомышленников. Мы поможем вам увидеть современный, исторический, дизайнерский, велосипедный, пивной, хипстерский, архитектурный, королевский и политический Копенгаген. Специально для этого мы разработали тематические туры по городу. Добро пожаловать в Копенгаген — жемчужину Скандинавии!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
61
4
5
3
2
2
1
1
Глеб
Невероятно интересная экскурсия! Я не заметил, как за приятным разговором прошли несколько часов. Было интересно узнать об истории Дании и ее столицы, окунуться в прошлое и настоящее. Рекомендую!
Невероятно интересная экскурсия! Я не заметил, как за приятным разговором прошли несколько часов. Было интересно узнать
Невероятно интересная экскурсия! Я не заметил, как за приятным разговором прошли несколько часов. Было интересно узнать
Невероятно интересная экскурсия! Я не заметил, как за приятным разговором прошли несколько часов. Было интересно узнать
Невероятно интересная экскурсия! Я не заметил, как за приятным разговором прошли несколько часов. Было интересно узнать
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С
Сердечно благодарим за экскурсии замечательного грамотного экскурсовода, чудесную собеседницу Ирину!
У Ирины талант от Бога совмещать прогулки по историческим местам с занимательными и безумно интереснейшими рассказами обо всем увиденном. Ирина так
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умело дозирует информацию, не перегружает "шаблонными текстами", что все услышанное легко усваивается. Ирина сумела показать, рассказать, дать возможность прочувствовать и полюбить атмосферу Копенгагена и замков Дании… Побывав на многих экскурсиях в разных странах, можем с уверенность сказать, что с Ириной не просто интересно, познавательно, но и комфортно и весело!
Сергей и Ольга из гор. Самара РЕКОМЕНДУЕМ!

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М
Отмечали день рождения в Копенгагене компанией четырех девчонок, решили побаловать себя экскурсией и не прогадали! У Максима отличное чувство юмора, которое не дает заскучать, и делает подачу исторических фактов запоминающейся
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и увлекательной. Все два часа мы были полностью погружены в материал, увидели, услышали, узнали столько интересного! Маршрут проложен так, что охватывает очень много достопримечательностей, а некоторые детали мы бы ни за что не заметили, если бы не наш гид. Все оставшееся время в Копенгагене вспоминали какие-то факты, а после экскурсии в тот же день вернулись в пивной бар, который Максим показал нам по дороге, и не разочаровались! Спасибо за отличную экскурсию, мы рекомендуем! С наилучшими пожеланиями из Берлина.

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Г
Экскурсия очень понравилась всем членам нашей группы - от мала до велика. Даже ребенок 5 лет был очень доволен. Максим все время обращался к нему, задавал веселые вопросы, не отпускал
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внимание. Взрослым понравилось, что в рассказе были охвачены моменты истории города, религии, страны в целом. Узнали много нового. Хочется отметить прекрасную подготовленность гида, его эрудицию, эмоциональность и позитивный настрой, который подарил ощущение праздника от этой экскурсии. Он ответил на все вопросы "по интересам", посоветовал вкусное и недорогое кафе, прекрасный пивной бар. С удовольствием советую Максима как гида своим знакомым, которые собираются в Копенгаген.

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И
Экскурсия отлично подходит для тех, кто 1-й раз оказался в Копенгагене. Ознакомились с ключевыми достопримечательностями города: удобный маршрут, интересный рассказ, необходимые и достаточные (для первого раза) факты, истории, легенды, пр.
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.
По окончании экскурсии Максим рассказал, что еще (музеи, пр.) интересно посетить, на какие башни подниматься (чтобы полюбоваться городом с высоты), рассказал о вариантах экскурсий по каналам (причал, пр.), порекомендовал рестораны.
Дополнительный плюс: Максим заехал за нами в отель на машине. Соответственно, не пришлось в 1 день приезда (когда мы еще не знаем город) блуждать в поисках места встречи с экскурсоводом.

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Е
Замечательная экскурсия состоялась 10.08.2019. По итогам экскурсии охотно верилось, что Копенгаген - город счастливых людей. Экскурсовод Ирина, очень живо и интересно рассказывала о городе, его истории, людях живших в нем
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(знаменитых и не очень). С удовольствием и толково отвечала на вопросы участников. Маршрут был удобен для туристов разного возраста (пионеров и пенсионеров). Грамотно решались организационные вопросы (посидеть, попить, отдельные кабинеты посетить). С удовольствием еще приду к Ирине на любую экскурсию и рекомендую к посещению.

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