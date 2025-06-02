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и искренняя любовь к Копенгагену сделали наше знакомство с городом по-настоящему особенным. «Копенгаген — первое знакомство» — идеальный старт! Александр не только провёл нас по главным достопримечательностям, но также показал уютные тайные уголки, куда вряд ли попал бы обычный турист. Его рассказы были наполнены интересными фактами, историческими деталями и легендами, которые оживили город. Александр мастерски выстроил маршрут, чтобы мы увидели всё самое важное, при этом избегая толп и пробок. От Русалочки до дворца Амалиенборг, от живописной Нюхавн до современных районов — каждый момент экскурсии был продуман и увлекателен. На второй день нас ждал «Классический Копенгаген на автомобиле» — комфортно, динамично и очень информативно. Александр – не просто гид, а настоящий рассказчик, который делает Копенгаген ближе и понятнее. Он с лёгкостью отвечал на все наши вопросы, давал полезные советы по городу и создавал тёплую, дружескую атмосферу. Если хотите увидеть Копенгаген глазами местного, узнать его историю и полюбить этот город — экскурсии с Александром обязательны к посещению! 10/10, огромное спасибо за впечатления! С уважением, Олег и Екатерина