Индивидуальная
до 5 чел.
Копенгаген для начинающих: экспресс-тур по городу счастливых
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена вместе с экспертом, который раскроет все тайны датской столицы за два часа
Завтра в 10:00
23 июн в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Копенгагену на автомобиле с гидом
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена, путешествуя на автомобиле. Узнайте о культуре и истории города, наслаждаясь комфортом и удобством
24 июн в 20:00
26 июн в 14:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По страницам истории Копенгагена: от древних времен до наших дней
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим уголкам Копенгагена, где каждый камень хранит свою легенду
Завтра в 09:00
23 июн в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег2 июня 2025Мы провели два незабываемых дня в датской столице, и во многом это заслуга нашего гида Александра. Его профессионализм, глубокие знания
- ЛЛилия6 мая 2025Заказывали обзорную экскурсию по Копенгагену с Александром родителям и двум братьям, им очень понравилось! И Александр как рассказчик и содержание. Спасибо!!
- IIna27 апреля 2025Мы были в Копенгагене один день и благодаря Алексу мы увидели и узнали очень много об этом городе. Алекс отличный экскурсовод любящий свой город и приятный человек. Спасибо огромное!
- NNastya20 апреля 2025Экскурсию нам провел Алексей. И нам очень понравилось, потому что это был тот редкий гид, который влюблен в город и
- ВВлад3 апреля 2025Спасибо вам Максим за интересно проведенную экскурсию и юмор. Появилось представление о городе и стране целом, надеюсь когда-нибудь смогу вернуться сюда.
- ААлим13 октября 2024Очень понравилась экскурсия! Рекомендую
- EEkaterina31 июля 2023Всем добрый день. Мы ходили с семьей на экскурсию по Копенгагену с гидом Бетой. Нам очень понравилось. Все наши пожелания
- ССергей4 января 2020Экскурсия очень полезная и необходимая для Знакомства с Данией Всем рекомендую
- ИИрина20 августа 2019Нам ооочень повезло с экскурсоводом Ириной. Благодаря ей окунулись в историю Дании и в современность жизни Копенгагена. Были втроём (я,
Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Самое главное»
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