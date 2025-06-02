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Увидеть самое главное в Копенгагене

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Копенгагене на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
Пешая
2 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Копенгаген для начинающих: экспресс-тур по городу счастливых
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена вместе с экспертом, который раскроет все тайны датской столицы за два часа
Завтра в 10:00
23 июн в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Классический Копенгаген на автомобиле
На машине
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Копенгагену на автомобиле с гидом
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена, путешествуя на автомобиле. Узнайте о культуре и истории города, наслаждаясь комфортом и удобством
24 июн в 20:00
26 июн в 14:00
€195 за всё до 4 чел.
По страницам истории Копенгагена
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
По страницам истории Копенгагена: от древних времен до наших дней
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим уголкам Копенгагена, где каждый камень хранит свою легенду
Завтра в 09:00
23 июн в 09:00
€130 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    2 июня 2025
    Классический Копенгаген на автомобиле
    Мы провели два незабываемых дня в датской столице, и во многом это заслуга нашего гида Александра. Его профессионализм, глубокие знания
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    и искренняя любовь к Копенгагену сделали наше знакомство с городом по-настоящему особенным. «Копенгаген — первое знакомство» — идеальный старт! Александр не только провёл нас по главным достопримечательностям, но также показал уютные тайные уголки, куда вряд ли попал бы обычный турист. Его рассказы были наполнены интересными фактами, историческими деталями и легендами, которые оживили город. Александр мастерски выстроил маршрут, чтобы мы увидели всё самое важное, при этом избегая толп и пробок. От Русалочки до дворца Амалиенборг, от живописной Нюхавн до современных районов — каждый момент экскурсии был продуман и увлекателен. На второй день нас ждал «Классический Копенгаген на автомобиле» — комфортно, динамично и очень информативно. Александр – не просто гид, а настоящий рассказчик, который делает Копенгаген ближе и понятнее. Он с лёгкостью отвечал на все наши вопросы, давал полезные советы по городу и создавал тёплую, дружескую атмосферу. Если хотите увидеть Копенгаген глазами местного, узнать его историю и полюбить этот город — экскурсии с Александром обязательны к посещению! 10/10, огромное спасибо за впечатления! С уважением, Олег и Екатерина

    Мы провели два незабываемых дня в датской столице, и во многом это заслуга нашего гида Александра
  • Л
    Лилия
    6 мая 2025
    Классический Копенгаген на автомобиле
    Заказывали обзорную экскурсию по Копенгагену с Александром родителям и двум братьям, им очень понравилось! И Александр как рассказчик и содержание. Спасибо!!
  • I
    Ina
    27 апреля 2025
    Классический Копенгаген на автомобиле
    Мы были в Копенгагене один день и благодаря Алексу мы увидели и узнали очень много об этом городе. Алекс отличный экскурсовод любящий свой город и приятный человек. Спасибо огромное!
  • N
    Nastya
    20 апреля 2025
    Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
    Экскурсию нам провел Алексей. И нам очень понравилось, потому что это был тот редкий гид, который влюблен в город и
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    страну. Очень бодрая экскурсия по основным достопримечательностям, датами не перегружал. Ответил на вопросы о культуре, политике, традициях. Два часа прошли очень быстро. Спасибо, нам понравилось

  • В
    Влад
    3 апреля 2025
    Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
    Спасибо вам Максим за интересно проведенную экскурсию и юмор. Появилось представление о городе и стране целом, надеюсь когда-нибудь смогу вернуться сюда.
  • А
    Алим
    13 октября 2024
    Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
    Очень понравилась экскурсия! Рекомендую
  • E
    Ekaterina
    31 июля 2023
    По страницам истории Копенгагена
    Всем добрый день. Мы ходили с семьей на экскурсию по Копенгагену с гидом Бетой. Нам очень понравилось. Все наши пожелания
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    были учтены, все вопросы не остались без ответа, несмотря на то, что мы заказывали экскурсию накануне. Максим был на связи, сразу же передал нам телефон нашего гида. Нам пошли на встречу, перенесли место встречи по нашей просьбе. Бета, наш гид, прекрасный рассказчик, великолепный экскурсовод, четко понимает как и какую информацию давать, чтобы с одной стороны, было интересно, а с другой, не перегружать датами и именами. Я думаю, что мои дети теперь точно помнят, как зовут правящую королеву Дании:) Искренне рекомендую от всей нашей семью.

  • С
    Сергей
    4 января 2020
    По страницам истории Копенгагена
    Экскурсия очень полезная и необходимая для Знакомства с Данией Всем рекомендую
  • И
    Ирина
    20 августа 2019
    По страницам истории Копенгагена
    Нам ооочень повезло с экскурсоводом Ириной. Благодаря ей окунулись в историю Дании и в современность жизни Копенгагена. Были втроём (я,
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    муж, дочка 14 лет)-все в восторге. Познавательно, многогранно, полезно, разнообразно, информационно насыщенно. Спасибо Ирине за экскурсию и за приятное и непринужденное общению, которое придало нашей прогулке особый колорит.

Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Самое главное»

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  1. Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
  2. Классический Копенгаген на автомобиле
  3. По страницам истории Копенгагена
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Сколько стоит экскурсия по Копенгагену в июне 2025
Сейчас в Копенгагене в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 195. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Копенгагене (Дания 🇩🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Самое главное», 89 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Дании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август