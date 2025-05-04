Индивидуальная
до 5 чел.
Копенгаген для своих: погружение в атмосферу северного Парижа
Погуляйте по узким улочкам Копенгагена и откройте для себя его историческое сердце, полное загадок и интересных мест
Начало: На Ратушной площади
22 июн в 10:00
24 июн в 10:00
€145 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По страницам истории Копенгагена: от древних времен до наших дней
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим уголкам Копенгагена, где каждый камень хранит свою легенду
Завтра в 09:00
21 июн в 09:30
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
Погрузитесь в мир сказок и датских десертов на экскурсии, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю
Начало: На Ратушной площади
22 июн в 10:00
24 июн в 10:00
€140 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТетерина4 мая 2025Нам очень понравилась экскурсия: хорошо спланированная и сбалансированная по времени, Александр - классный гид, интересный рассказчик. Он рассказал нам не
- ККонстантин26 марта 2025Александр дал нам во время экскурсии именно то, что мы и хотели - представление о духе города и горожан, остальное
- ООльга5 марта 2025Экскурсия нам понравилась. Мы задавали много вопросов, так как всегда заранее читаем про места, которые собираемся посетить. На все наши
- ЛЛариса24 февраля 2025Заказали экскурсию для ребенка 7 лет неделю назад и не пожалели. Александр радушно встретил нас на площади Ратуши в назначенное
- ВВадим22 февраля 2025Приятный маршрут и харизматичный автор:).
- ЭЭдуард2 августа 2024Тур был замечательным, конечно же благодаря организатору - Александру. Приятные впечатления как о городе, так и о горожанах. Есть в
Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Популярные места»
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Сколько стоит экскурсия по Копенгагену в июне 2025
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