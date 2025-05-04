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время, неспеша стал знакомить с этим удивительным городом. Интересно было узнать многие подробности о Копенгагене, о жизни людей и забавных история города и его жителей, неспешно походить по улочкам старого города, узнавать о жизни Андерсена и его сказках. Ребенку очень понравилась история о необыкновенных расписных металических люках на асфальте, на которых выгравирован портрет Андерсена, о сказке «Огниво» и чудесной кондитерской, куда мы пришли по завершению экскурсии. А знания Александра об истории каждого пирожного, к какой дате и событию было приурочено изготовление того или иного сладкого блюда,- это незабываемо и очень интересно. Мы наслаждались этим временем на экскурсии. Кстати, благодарю Александру, мы даже получили в знаменитой кондитерской место на софе, где сидел, пил кофе и наслаждался десертами сам Андерсен. Это было незабываемо, символично и очень вкусно! Сердечно благодарим Александра и очень хотим снова возвратиться в Копенгаген ☀️💕