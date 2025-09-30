3 отзыва оставили туристы

Вас ждет уникальный маршрут, начиная с древних времен, когда Копенгаген был лишь небольшой
6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Увлекательное погружение в историю
- 🏛 Возможность увидеть старинные здания
- 👑 Интересные факты о датских королях
- 🗺 Путешествие по историческим местам
- 📚 Легенды и мифы Копенгагена
- 🤝 Датско-русские отношения
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Старейший городской фонтан Каритас
- Собор Богородицы
- Датский парламент Кристиансборг
- Ратушная площадь
- Позорный столб
- Место публичных казней
- Бывшая долговая тюрьма
- Нулевой километр
- Скульптура Андерсена
Описание экскурсии
Мы пройдём по улицам Копенгагена и из современного города переместимся в XII век, во времена епископа Абсалона, когда будущая столица была ещё всего лишь небольшой рыболовецкой деревушки. Я проведу вас по страницам истории и расскажу, что стало с деревушкой, как так сложилось, что на конец XIV века вся власть в Скандинавии была сосредоточена в руках датского короля и кем был Мартин Лютер, благодаря которому все датские церкви сегодня лютеранские. Вас ждёт увлекательные истории о короле-строителе Кристиане IV, дольше всех правившем на датском престоле, о визите Петра Великого в Копенгаген в составе 40-тысячной армии, о браке датской принцессы Дагмары с русским царём Александром III и другие интересные аспекты датско-русских отношений.
Маршрут
Наша прогулка начнется на одной из самых старых площадей Копенгагена, где расположены старейший городской фонтан Каритас и собор Богородицы, который стоит здесь благодаря стараниям епископа Абсалона, основателя Копенгагена.
Дальше мы отправимся по реке времени к строениям, созданным для научных целей Кристианом IV. Это целый комплекс, сохранившийся до наших дней! Осмотрим датский парламент Кристиансборг.
Я открою вам, чему так завидовали ганзейские купцы, что решили камня на камне не оставить от крепости Абсалона. Расскажу о существовании рабовладельческой Дании и процветании, которого добились датчане: не имея собственного сахарного производства, они стали одним из крупнейших экспортёров сахара в Европе XVIII века.
Проведя вас по страницам истории Копенгагена, покажу, где находился позорный столб и место публичных казней, и открою интересные аспекты системы правосудия современной Дании. Мы осмотрим бывшую долговую тюрьму, где теоретически человек мог сидеть вечно.
В завершении экскурсии мы вплотную подойдём к настоящему времени и выйдем на Ратушную площадь – самый центр современного Копенгагена. Здесь я познакомлю вас с основными чертами датского общества на примере метро и здания Ратуши. Мы побываем у нулевого километра, узнаем легенду борющихся быка и дракона, поприветствуем сказочника Андерсена. А также я постараюсь вам объяснить, почему датчан уже несколько лет признают самой счастливой нацией на планете.
Вы готовы отправиться в историческое путешествие по Копенгагену? Тогда в путь!