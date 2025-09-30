3 отзыва оставили туристы

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По страницам истории Копенгагена

Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим уголкам Копенгагена, где каждый камень хранит свою легенду
Представьте себе экскурсию, которая перенесет вас через века в самое сердце Копенгагена, где история оживает на каждом шагу.

Вас ждет уникальный маршрут, начиная с древних времен, когда Копенгаген был лишь небольшой
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рыболовецкой деревушкой, и до современности, где каждый уголок города говорит о его богатом прошлом.

Вы узнаете о влиянии викингов, о строительстве короля Кристиана IV, о датской реформации под влиянием Мартина Лютера и многом другом.

Экскурсия предоставит вам возможность увидеть знаменитые исторические здания, площади и скульптуры, сохранившиеся до наших дней. Вы познакомитесь с культурой и традициями датчан, их системой правосудия и современным обществом.

Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, которое поможет лучше понять настоящее Копенгагена

4.9
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Увлекательное погружение в историю
  • 🏛 Возможность увидеть старинные здания
  • 👑 Интересные факты о датских королях
  • 🗺 Путешествие по историческим местам
  • 📚 Легенды и мифы Копенгагена
  • 🤝 Датско-русские отношения

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии с мая по сентябрь. В это время можно насладиться всеми историческими и культурными аспектами Копенгагена в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
По страницам истории Копенгагена
По страницам истории Копенгагена
По страницам истории Копенгагена

Что можно увидеть

  • Старейший городской фонтан Каритас
  • Собор Богородицы
  • Датский парламент Кристиансборг
  • Ратушная площадь
  • Позорный столб
  • Место публичных казней
  • Бывшая долговая тюрьма
  • Нулевой километр
  • Скульптура Андерсена

Описание экскурсии

Мы пройдём по улицам Копенгагена и из современного города переместимся в XII век, во времена епископа Абсалона, когда будущая столица была ещё всего лишь небольшой рыболовецкой деревушки. Я проведу вас по страницам истории и расскажу, что стало с деревушкой, как так сложилось, что на конец XIV века вся власть в Скандинавии была сосредоточена в руках датского короля и кем был Мартин Лютер, благодаря которому все датские церкви сегодня лютеранские. Вас ждёт увлекательные истории о короле-строителе Кристиане IV, дольше всех правившем на датском престоле, о визите Петра Великого в Копенгаген в составе 40-тысячной армии, о браке датской принцессы Дагмары с русским царём Александром III и другие интересные аспекты датско-русских отношений.

Маршрут

Наша прогулка начнется на одной из самых старых площадей Копенгагена, где расположены старейший городской фонтан Каритас и собор Богородицы, который стоит здесь благодаря стараниям епископа Абсалона, основателя Копенгагена.

Дальше мы отправимся по реке времени к строениям, созданным для научных целей Кристианом IV. Это целый комплекс, сохранившийся до наших дней! Осмотрим датский парламент Кристиансборг.

Я открою вам, чему так завидовали ганзейские купцы, что решили камня на камне не оставить от крепости Абсалона. Расскажу о существовании рабовладельческой Дании и процветании, которого добились датчане: не имея собственного сахарного производства, они стали одним из крупнейших экспортёров сахара в Европе XVIII века.

Проведя вас по страницам истории Копенгагена, покажу, где находился позорный столб и место публичных казней, и открою интересные аспекты системы правосудия современной Дании. Мы осмотрим бывшую долговую тюрьму, где теоретически человек мог сидеть вечно.

В завершении экскурсии мы вплотную подойдём к настоящему времени и выйдем на Ратушную площадь – самый центр современного Копенгагена. Здесь я познакомлю вас с основными чертами датского общества на примере метро и здания Ратуши. Мы побываем у нулевого километра, узнаем легенду борющихся быка и дракона, поприветствуем сказочника Андерсена. А также я постараюсь вам объяснить, почему датчан уже несколько лет признают самой счастливой нацией на планете.

Вы готовы отправиться в историческое путешествие по Копенгагену? Тогда в путь!

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — Организатор в Копенгагене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 1273 туристов
Меня зовут Максим. Я родился в славном городе Пятигорске, вырос в не менее славной Риге, а сейчас живу в столице Датского Королевства — Копенгагене. Я прожил в Дании более 10
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лет и хочу поделиться знаниями об этой удивительной стране. Работаю в команде таких же влюблённых в город гидов-единомышленников. Мы поможем вам увидеть современный, исторический, дизайнерский, велосипедный, пивной, хипстерский, архитектурный, королевский и политический Копенгаген. Специально для этого мы разработали тематические туры по городу. Добро пожаловать в Копенгаген — жемчужину Скандинавии!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
2
1
Г
У меня была экскурсия с Алексеем - экспресс Копенгаген, на 2 часа. Все очень интересно, четко, без воды! Видно, что человек занимается своим делом и любит город! Оч познавательно и интересно!
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E
Всем добрый день. Мы ходили с семьей на экскурсию по Копенгагену с гидом Бетой. Нам очень понравилось. Все наши пожелания были учтены, все вопросы не остались без ответа, несмотря на
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то, что мы заказывали экскурсию накануне. Максим был на связи, сразу же передал нам телефон нашего гида. Нам пошли на встречу, перенесли место встречи по нашей просьбе. Бета, наш гид, прекрасный рассказчик, великолепный экскурсовод, четко понимает как и какую информацию давать, чтобы с одной стороны, было интересно, а с другой, не перегружать датами и именами. Я думаю, что мои дети теперь точно помнят, как зовут правящую королеву Дании:) Искренне рекомендую от всей нашей семью.

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И
Нам ооочень повезло с экскурсоводом Ириной. Благодаря ей окунулись в историю Дании и в современность жизни Копенгагена. Были втроём (я, муж, дочка 14 лет)-все в восторге. Познавательно, многогранно, полезно, разнообразно, информационно насыщенно. Спасибо Ирине за экскурсию и за приятное и непринужденное общению, которое придало нашей прогулке особый колорит.
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Е
Добрый день, брали экскурсию "по страницам истории Копенгагена", экскурсию вёл Михаил. Нам очень все понравилось, было интересно и познавательно, повезло очень с погодой. Очень хорошо погуляли по городу и узнали много нового. Спасибо большое, очень рекомендуем!
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Татьяна
Экскурсию проводил Алексей! Прекрасный рассказчик и очень эрудированный человек! Экскурсия прошла на одном дыхании, удалось посмотреть массу интересных и красивых мест! Однозначно рекомендую!
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С
Экскурсия очень полезная и необходимая для Знакомства с Данией Всем рекомендую
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Входит в следующие категории Копенгагена

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