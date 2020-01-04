3 отзыва оставили туристы

  1. Экскурсии

По страницам истории Копенгагена

Добро пожаловать в город с многовековыми традициями

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

130 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
5
Максим
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Максим – экскурсионное агентство в Копенгагене
Экскурсия ⛳ понравится всем любителям истории 📖, красивой архитектуры и городских пейзажей.

Вы узнаете много легенд из датского прошлого и чем живёт современная Дания.

Я расскажу, как зародилась страна, кто такие датчане, кем были викинги, как развивался и застраивался Копенгаген на протяжении столетий, где сохранились подлинные здания, площади и скульптуры.
По страницам истории Копенгагена
По страницам истории Копенгагена

Мы пройдём по улицам Копенгагена и из современного города переместимся в XII век, во времена епископа Абсалона, когда будущая столица была ещё всего лишь небольшой рыболовецкой деревушки. Я проведу вас по страницам истории и расскажу, что стало с деревушкой, как так сложилось, что на конец XIV века вся власть в Скандинавии была сосредоточена в руках датского короля и кем был Мартин Лютер, благодаря которому все датские церкви сегодня лютеранские. Вас ждёт увлекательные истории о короле-строителе Кристиане IV, дольше всех правившем на датском престоле, о визите Петра Великого в Копенгаген в составе 40-тысячной армии, о браке датской принцессы Дагмары с русским царём Александром III и другие интересные аспекты датско-русских отношений.

Маршрут

Наша прогулка начнется на одной из самых старых площадей Копенгагена, где расположены старейший городской фонтан Каритас и собор Богородицы, который стоит здесь благодаря стараниям епископа Абсалона, основателя Копенгагена.

Дальше мы отправимся по реке времени к строениям, созданным для научных целей Кристианом IV. Это целый комплекс, сохранившийся до наших дней! Осмотрим датский парламент Кристиансборг.

Я открою вам, чему так завидовали ганзейские купцы, что решили камня на камне не оставить от крепости Абсалона. Расскажу о существовании рабовладельческой Дании и процветании, которого добились датчане: не имея собственного сахарного производства, они стали одним из крупнейших экспортёров сахара в Европе XVIII века.

Проведя вас по страницам истории Копенгагена, покажу, где находился позорный столб и место публичных казней, и открою интересные аспекты системы правосудия современной Дании. Мы осмотрим бывшую долговую тюрьму, где теоретически человек мог сидеть вечно.

В завершении экскурсии мы вплотную подойдём к настоящему времени и выйдем на Ратушную площадь – самый центр современного Копенгагена. Здесь я познакомлю вас с основными чертами датского общества на примере метро и здания Ратуши. Мы побываем у нулевого километра, узнаем легенду борющихся быка и дракона, поприветствуем сказочника Андерсена. А также я постараюсь вам объяснить, почему датчан уже несколько лет признают самой счастливой нацией на планете.

Вы готовы отправиться в историческое путешествие по Копенгагену? Тогда в путь!

По страницам истории Копенгагена
По страницам истории Копенгагена
По страницам истории Копенгагена
По страницам истории Копенгагена
По страницам истории Копенгагена
По страницам истории Копенгагена
По страницам истории Копенгагена
По страницам истории Копенгагена
По страницам истории Копенгагена
По страницам истории Копенгагена
По страницам истории Копенгагена

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Меня зовут Максим. Я родился в славном городе Пятигорске, вырос в не менее славной Риге, а сейчас живу в столице Датского Королевства — Копенгагене. Я прожил в Дании более 10 лет и хочу поделиться знаниями об этой удивительной стране. Работаю в команде таких же влюблённых в город гидов-единомышленников. Мы поможем вам увидеть современный, исторический, дизайнерский, велосипедный, пивной, хипстерский, архитектурный, королевский и политический Копенгаген. Специально для этого мы разработали тематические туры по городу. Добро пожаловать в Копенгаген — жемчужину Скандинавии!
Напишите мне

3 отзыва оставили туристы

4 января 2020
Экскурсия очень полезная и необходимая для Знакомства с Данией Всем рекомендую
20 августа 2019
Нам ооочень повезло с экскурсоводом Ириной. Благодаря ей окунулись в историю Дании и в современность жизни Копенгагена. Были втроём (я, муж, дочка 14 лет)-все в восторге. Познавательно, многогранно, полезно, разнообразно, информационно насыщенно. Спасибо Ирине за экскурсию и за приятное и непринужденное общению, которое придало нашей прогулке особый колорит.
Татьяна
28 апреля 2018
Экскурсию проводил Алексей! Прекрасный рассказчик и очень эрудированный человек! Экскурсия прошла на одном дыхании, удалось посмотреть массу интересных и красивых мест! Однозначно рекомендую!

Максим проводит ещё 4 экскурсии

Старейшая монархия в миреСтарейшая монархия в миреСтарейшая монархия в мире
130 за экскурсию
2 часа
Прогуляться по королевскому дворцу и узнать о судьбе Копенгагена, его героях и легендах
Готовы перенестись на восемь столетий назад и узнать, как рыболовецкая деревушка превратилась в могущественную державу? Почему именно здесь епископ Абсалон построил дворец-крепость, а скульптуру отца датской конституции делали долгих 17 лет? Вы посетите замок Кристиансборг — место рождения города, и услышите множество увлекательных историй и легенд.
Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людейКопенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людейКопенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
130 за экскурсию
2 часа
50 отзывов
Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям одной из уникальных столиц Европы
Если вы любите легенды, красивую, городскую архитектуру, хотите узнать рецепт счастья датчан, побывать в ключевых точках города в компании человека, который более десяти лет живёт в столице королевства, тогда эта экскурсия для вас. Обзорная прогулка прекрасно подойдёт для всех, кто приехал в Копенгаген в первый раз, а также всем тем, кто хочет увидеть и услышать по максимуму в предельно сжатые сроки.
Христиания — сбывшаяся мечта хиппиХристиания — сбывшаяся мечта хиппиХристиания — сбывшаяся мечта хиппи
130 за экскурсию
1.5 часа
5 отзывов
Погулять по «острову свободы» в центре Копенгагена и узнать его законы
Приглашаю отправиться в самобытное «государство» Христиания, спрятавшееся в сердце Копенгагена. Вы пройдете по его колоритным улицам, заглянете в необычные лавочки и посмотрите на самых экстравагантных жителей датской столицы, ведущих здесь альтернативный образ жизни. Я расскажу, как устроена система управления в этой «отдельной стране» и чем живет местное население. Вы в полной мере ощутите вольный дух Христиании и поймете, почему это одно из самых необычных мест на планете.
Первый день в КопенгагенеПервый день в КопенгагенеПервый день в Копенгагене
260 за экскурсию
3 часа
7 отзывов
Самые интересные районы и знаковые места датской столицы на автомобильной экскурсии
Приглашаю познакомиться с прекрасным Копенгагеном, который сочетает современные здания и архитектурные решения четырехсотлетней давности. Вы увидите историческое сердце города, чудесную набережную Ланглинье и разноцветную Новую гавань. Я покажу вам зимнюю Королевскую резиденцию, Ратушную площадь, Кафедральный собор, дворец Кристиансборг и многое другое. А еще расскажу об истории и традициях Копенгагена, помогу почувствовать городскую атмосферу и поделюсь практическими советами.

Исторические экскурсии в Копенгагене

Королевский КопенгагенКоролевский КопенгагенКоролевский Копенгаген
200 за экскурсию
3 часа
6 отзывов
История датской монархии на территории трех дворцов
Мы совершим прогулку по королевским дворцам, во время которой я расскажу вам множество удивительных, увлекательных, а порой и трагических историй, связанных с датской монархией. Вы узнаете, как в стране была введена абсолютная монархия и что послужило причиной ее отмены, какую роль играет королевская семья в сегодняшней жизни Дании и о том, как история этой страны переплетается с историей России.
Замок Принца Гамлета — КронборгЗамок Принца Гамлета — КронборгЗамок Принца Гамлета — Кронборг
260 за экскурсию
4.5 часов
8 отзывов
Погрузиться в магическую атмосферу шекспировского замка
Уверена, название замка Кронборг в Эльсиноре должно вызвать у вас усиленное сердцебиение: ведь это тот самый замок, который Шекспир описал в «Гамлете»! Толпы туристов «осаждают стены» Кронборга, куда — люди верят — до сих пор в полночь приходит дух отца датского принца. Вы совершите историческую прогулку по городу, познакомитесь с историей о прототипе принца Гамлета и заглянете в обширные катакомбы под замком, где также есть, о чем рассказать!
Современная архитектура Копенгагена: район ЭрестадСовременная архитектура Копенгагена: район ЭрестадСовременная архитектура Копенгагена: район Эрестад
130 за экскурсию
2 часа
1 отзыв
Рассмотреть необычные дома и узнать о скандинавском стиле жизни
Приглашаю погулять по молодому району Эрестад, над созданием которого трудились звезды мировой архитектуры. Вы увидите здание, на верхние этажи которого можно заехать на велосипеде, дом престарелых с веселым фасадом, школу с детской площадкой на крыше и одно из самых оригинальных студенческих общежитий мира.
Контрасты Копенгагена: Средневековье и модернКонтрасты Копенгагена: Средневековье и модернКонтрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
185 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
Посетить самые колоритные районы и раскрыть все грани датской столицы на автомобильной экскурсии
Вы увидите, каким разным может быть Копенгаген! Спокойным, живописным и пасторальным в рыбацком поселке Драгёр и старинном районе Кристиансхаун. Творческим и свободным в Христиании. Функциональным, ультрасовременным и модерновым в Исланд Брюгге и экспериментальном Эрестаде.

Выбирайте и другие экскурсии в Копенгагене

ГастрономическиеСо скидкойНа корабликеМузеи и искусствоИстория и архитектураКрыши и панорамыНеобычные маршрутыПешкомНа автомобилеЗа городомГрупповыеИндивидуальныеОбзорныеНа велосипедеВсе
130 за экскурсию
Заказать экскурсию