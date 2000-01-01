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По следам Г. Х. Андерсена в городе шпилей и башен

5
1 отзыв
Александр
Александр – Гид из Копенгагена
По следам Г.

Х.

Андерсена в городе шпилей и башен
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €140 за экскурсию

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По следам Г. Х. Андерсена в городе шпилей и башен
По следам Г. Х. Андерсена в городе шпилей и башен

Что вы увидите

  • Копенгагенскую Ратушу
  • памятник Г. Х. Андерсену
  • Королевский театр
  • дворцовую площадь Кристиансборг
  • Злачный Нюхавн
  • дворцовый комплекс Амалиенборг - резиденцию Датской королевы
  • Мраморную церковь
  • Фонтан Гефион
  • любимые места Г. Х. Андерсена. Русалочку.
Все самые главные места, улочки, где жил и ходил Г. Х. Андерсен.
Все это в вашем первом знакомстве с Копенгагеном, городе великого сказочника.
Копенгаген город 🏙️ шпилей и башен, узеньких улочек, где все отражает сказку.
Копенгаген город королей и купцов, каналов и колоколен, злых тролей и добрых фей, сказочный город Скандинавии.
Давайте пройдем вместе от памятника Андерсену на Ратушной площади до маленькой Русалочки, и узнаем немного больше о жизни сказочника, который прославил Данию.

Кому подходит экскурсия:

  • Тем, кто хочет узнать о жизни великого сказочника, о жизни Датчан, о местах связанных с Г. Х. Андерсеном.
  • Увидеть все своими глазами, пройти с гидом, который познакомит Вас с городом, который прославил сказочник Андерсен.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание и входные билеты
Начало
🚩 Ратушная площадь (Rådhusplfdsen)
Место завершения
🏁 У маленькой Русалочки
По следам Г. Х. Андерсена в городе шпилей и башен
По следам Г. Х. Андерсена в городе шпилей и башен
По следам Г. Х. Андерсена в городе шпилей и башен
По следам Г. Х. Андерсена в городе шпилей и башен
По следам Г. Х. Андерсена в городе шпилей и башен

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр
Александр
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1 отзыв оставили туристы

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