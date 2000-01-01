Все самые главные места, улочки, где жил и ходил Г. Х. Андерсен.
Все это в вашем первом знакомстве с Копенгагеном, городе великого сказочника.
Копенгаген город 🏙️ шпилей и башен, узеньких улочек, где все отражает сказку.
Копенгаген город королей и купцов, каналов и колоколен, злых тролей и добрых фей, сказочный город Скандинавии.
Давайте пройдем вместе от памятника Андерсену на Ратушной площади до маленькой Русалочки, и узнаем немного больше о жизни сказочника, который прославил Данию.
Кому подходит экскурсия:
- Тем, кто хочет узнать о жизни великого сказочника, о жизни Датчан, о местах связанных с Г. Х. Андерсеном.
- Увидеть все своими глазами, пройти с гидом, который познакомит Вас с городом, который прославил сказочник Андерсен.