Все самые главные места, улочки, где жил и ходил Г. Х. Андерсен.

Все это в вашем первом знакомстве с Копенгагеном, городе великого сказочника.

Копенгаген город 🏙️ шпилей и башен, узеньких улочек, где все отражает сказку.

Копенгаген город королей и купцов, каналов и колоколен, злых тролей и добрых фей, сказочный город Скандинавии.

Давайте пройдем вместе от памятника Андерсену на Ратушной площади до маленькой Русалочки, и узнаем немного больше о жизни сказочника, который прославил Данию.

Кому подходит экскурсия: