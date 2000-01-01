Добро пожаловать в Копенгаген - город 🏙️ счастливых людей на планете и в город, где рождались волшебные сказки Г. Х. Андерсена. Город шпилей и башен.

Я проведу и познакомлю Вас со столицей ⭐️ Королевства от Ратушной площади до визитной карточки Копенгагена - маленькой Русалочки.

В пути сделаем остановку(по желанию) в одном из старом ресторане на кружку Датского пива с настоящим сморребродом или селедочным шведским столом.

Кому подходит экскурсия: