Ратушная площадь. Копенгагенская ратуша. Лобное место на старой рыночной площади. Пешеходная улица. Памятник основателю города. Набережная Нюхавн. Королевский театр. Мраморная церковь. Площадь Королевской резиденции Амалиенборг. Фонтан Гефион. Русалочку.
Добро пожаловать в Копенгаген - город 🏙️ счастливых людей на планете и в город, где рождались волшебные сказки Г. Х. Андерсена. Город шпилей и башен.
Я проведу и познакомлю Вас со столицей ⭐️ Королевства от Ратушной площади до визитной карточки Копенгагена - маленькой Русалочки.
В пути сделаем остановку(по желанию) в одном из старом ресторане на кружку Датского пива с настоящим сморребродом или селедочным шведским столом.
Кому подходит экскурсия:
Тем, кто хочет увидеть все самое главное и интересное в городе и решить, как потом провести время самостоятельно.
Что входит
Услуги гида.
Что не входит
Питание в стоимость не включено.
Начало
🚩 Ратушная площадь (Rådhuspladsen)
Место завершения
🏁 Русалочка
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.