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Копенгаген - Жемчужина Скандинавии

Александр
Александр – Гид из Копенгагена
Копенгаген - Жемчужина Скандинавии
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €150 за экскурсию

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Копенгаген - Жемчужина Скандинавии
Копенгаген - Жемчужина Скандинавии

Что вы увидите

  • Ратушная площадь. Копенгагенская ратуша. Лобное место на старой рыночной площади. Пешеходная улица. Памятник основателю города. Набережная Нюхавн. Королевский театр. Мраморная церковь. Площадь Королевской резиденции Амалиенборг. Фонтан Гефион. Русалочку.
Добро пожаловать в Копенгаген - город 🏙️ счастливых людей на планете и в город, где рождались волшебные сказки Г. Х. Андерсена. Город шпилей и башен.
Я проведу и познакомлю Вас со столицей ⭐️ Королевства от Ратушной площади до визитной карточки Копенгагена - маленькой Русалочки.
В пути сделаем остановку(по желанию) в одном из старом ресторане на кружку Датского пива с настоящим сморребродом или селедочным шведским столом.

Кому подходит экскурсия:

  • Тем, кто хочет увидеть все самое главное и интересное в городе и решить, как потом провести время самостоятельно.
Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Питание в стоимость не включено.
Начало
🚩 Ратушная площадь (Rådhuspladsen)
Место завершения
🏁 Русалочка
Копенгаген - Жемчужина Скандинавии
Копенгаген - Жемчужина Скандинавии
Копенгаген - Жемчужина Скандинавии
Копенгаген - Жемчужина Скандинавии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр
Александр
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Александр проводит ещё 2 экскурсии

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