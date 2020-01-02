7 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Зимняя сказка датской столицы

Рождество в Копенгагене — волшебное время с неповторимыми красками, сверканием звезд и праздничными базарами. Повсюду в суете бегают датчане в поисках подарков, над городом витает запах корицы и гвоздики, выпечки и пряников. Вы побываете в самых интересных местах рождественского Копенгагена и узнаете о датских праздничных традициях. А еще попробуете глинтвейн в старейшей таверне города и увидите легендарное место, где сидела девочка со спичками в холодную рождественскую ночь.

Рождественское очарование Копенгагена

Наше путешествие начнется у памятника великому сказочнику Андерсену, прославившему Данию. Далее вы увидите Ратушу, смотрящую на парк 🌳 Тиволи, и заглянете в уютное здание магазина Королевского фарфора. Пройдете по самой длинной пешеходной улице города Строге и погрузитесь в атмосферу праздника на рождественских ярмарках. В завершение полюбуетесь разноцветными домами в Новой Гавани — одном из красивейших мест Копенгагена — и посетите самый популярный у местных жителей рождественский базар с манящими ароматами традиционной выпечки и глинтвейна.

Организационные детали

Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии 🧭.