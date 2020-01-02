7 отзывов оставили туристы

Зимняя сказка датской столицы Рождество в Копенгагене — волшебное время с неповторимыми красками, сверканием звезд и праздничными базарами. Повсюду в суете бегают датчане в поисках подарков, над городом витает запах корицы и гвоздики, выпечки и пряников. Вы побываете в самых интересных местах рождественского Копенгагена и узнаете о датских праздничных традициях. А еще попробуете глинтвейн в старейшей таверне города и увидите легендарное место, где сидела девочка со спичками в холодную рождественскую ночь.
Рождественское очарование Копенгагена Наше путешествие начнется у памятника великому сказочнику Андерсену, прославившему Данию. Далее вы увидите Ратушу, смотрящую на парк 🌳 Тиволи, и заглянете в уютное здание магазина Королевского фарфора. Пройдете по самой длинной пешеходной улице города Строге и погрузитесь в атмосферу праздника на рождественских ярмарках. В завершение полюбуетесь разноцветными домами в Новой Гавани — одном из красивейших мест Копенгагена — и посетите самый популярный у местных жителей рождественский базар с манящими ароматами традиционной выпечки и глинтвейна.
Организационные детали
Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии 🧭.
Начало и место завершения
🚩 на Ратушной площади
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я родился в Сибири возле озера Байкал. Закончил театральное училище в 1980 году, 13 лет работал в театре в Москве. С 1993 года живу в столице Королевства в Копенгагене. Закончил университет в городе Роскилле — получил диплом и авторизацию гида. Рассказать историю страны, показать жизнь датчан, ощутить пульс Копенгагена, пройти по следам Г. Х. Андерсена — все это меня греет и вдохновляет в работе с путешественниками.
Александр в наш первый день в Копенгагене провёл экскурсию. Отвечал на все наши вопросы, показал хорошее место для перекуса. Мы полностью довольны экскурсией.
Пескова
2 января 2020
Спасибо Александру за информативное живое общение, множество деталей и подробностей, ответы на вопросы экскурсантов. Время экскурсии пролетело незаметно и появилось желание приехать в город еще раз. Обсудили, пожалуй, все стороны жизни современных датчан. Рекомендации, полученные от Александра, которые удалось применить, себя оправдали. Особенно отмечаем активность гида и жизнеутверждающий характер подачи материала. Рекомендуем экскурсию и гида для первого знакомства со страной, городом и людьми, формирования позитивного интереса к датской культуре и истории.
Елена
30 декабря 2019
Гид очень позитивный, приятный в общении. Мы приехали все хмурые, а ему удалось нас растормошить))) Отзывчивый и внимательный к пожеланиям туристов. Рассказчик интересный. Оказал неоценимую услугу в организации культурного отдыха (порекомендовал и помог приобрести билеты на балет в парке Тиволи).
Виктория
28 декабря 2019
Экскурсия прекрасна! Спасибо большое Александру - за красивые виды, интересный рассказ и Советы! Отличное настроение которое нам было создано на весь день :)
Андрей
26 декабря 2019
Александр любит этот город и особенно одного из его главных персонажей - Андерсена. Знает немало забавных деталей и событий и щедро ими делится. 3 с лишним часа без простоев и пауз - отлчная работа и есть, что вспомнить. Спасибо!!!
Сергей
20 декабря 2019
Александр очень интересный человек, красиво и толково познакомил с Данией, с городом Копенгаген. Интересно было взрослым и ребенку. Работал в театре и остался хорошим специалистом.
Оксана
13 декабря 2019
Спасибо Александру за две экскурсии: "Знакомство с Копенгагеном" и "Рождественский Копенгаген- игра красок и света" 9, 10 декабря 2019г. Нашей группе из семи взрослых человек всем без исключения очень понравились обе экскурсии. Александр рассказывал интересно, живо, артистично, без лишних скучных фактов и дат. Видно, что человек любит этот город и свою профессию. Не смотря на пасмурную погоду, Александру удалось показать город в солнечных красках. Мы прочувствовали весь рождественский колорит Дании, попробовали национальные рождественские блюда и напитки. Очень коммуникабельный, контактный человек, готовый ответить на все Ваши вопросы. Рекомендуем всем экскурсии Александра. Еще раз спасибо!!!