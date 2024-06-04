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поведение сделало тур не только информативным, но и очень приятным. Александр сделал все возможное, чтобы адаптировать экскурсию к нашим пожеланиям. Его знание страны проявляется во всех аспектах тура: от исторических анекдотов до подробной информации о современной Дании. Сам тур был увлекательным и никогда не вызывал спешки, что позволило нам полностью погрузиться в красоту и историю каждого замка. Любовь Александра к Дании и глубокое понимание ее истории добавили этой поездке еще больше глубины. Настоятельно рекомендуем забронировать этот тур по красивейшим окрестностям Копенгагена для незабываемого путешествия по датской истории и культуре!