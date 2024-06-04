1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Первый день в Копенгагене: Русалочка, Новая гавань и Королевская резиденция
Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Копенгагена: от Русалочки до Королевской резиденции. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Замок Принца Гамлета - Кронборг
Погрузиться в магическую атмосферу шекспировского замка
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дания и Швеция за один день: путешествие через два королевства
Погрузитесь в волшебство Скандинавии, посетив два королевства за один день. История, архитектура и незабываемые впечатления ждут вас
18 июня в 15:00
19 июня в 15:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Копенгагену на автомобиле с гидом
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена, путешествуя на автомобиле. Узнайте о культуре и истории города, наслаждаясь комфортом и удобством
17 июня в 10:30
18 июня в 14:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия по Копенгагену: от Средневековья до современности
Откройте для себя разнообразие Копенгагена: от старинных улочек Кристиансхауна до современных кварталов Исланд Брюгге и идиллического Драгёра
17 июня в 10:00
18 июня в 14:30
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Три королевских замка Копенгагена: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу датской истории, посетив три королевских замка в живописных окрестностях Копенгагена
18 июня в 15:00
19 июня в 15:00
€395 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Замок Гамлета и чарующий Эльсинор: путешествие из Копенгагена
Погрузитесь в атмосферу средневековья и литературных саг, посетив знаменитый замок Гамлета и живописный Эльсинор
Начало: В вашем отеле
18 июня в 15:00
19 июня в 15:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная автоэкскурсия по Копенгагену: от Русалочки до Новой гавани
Погрузитесь в уникальный мир датской архитектуры и истории, путешествуя по Копенгагену с личным гидом на автомобиле
Начало: Copenhagen
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€312 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- JJoseph4 июня 2024Все очень понравилось, было приятно и очень познавательно. Огромное спасибо
- ММихаил25 мая 2024Большое спасибо Александру за экскурсию. Мы взяли экскурсию в Krongborg. Всю дорогу Александр много и интересно рассказывал. И не только
- LLusine18 мая 2024Были с Александром на экскурсии две страны с посещением Мальмо, все было супер: продуманный маршрут, красота городов и Ерессунский мост
- ЕЕлена6 мая 2024Спасибо Максиму за интересную экскурсию, узнали о городе и стране много любопытных деталей, понравилось!
- ММила6 мая 2024У нас осталось замечательное впечатление от Александра! Его обширные знания о замках, которые мы посетили, были впечатляющими, а его дружелюбное
- ККирилл28 апреля 2024Только что вернулись с экскурсии. Это реально моя лучшая экскурсия. Мы посмотрели весь копенгаген и шведский мальме. Александр отлично знает
- IInessa2 апреля 2024Наш гид оказался прекрасным. У него очень глубокие знания, при этом - разносторонние. Наша экскурсия длилась гораздо больше запланированного времени,
- ННаталья16 марта 2024Огромное спасибо Александру за прекрасно проведённую экскурсию. Очень интересно и познавательно. Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым.
- ЮЮрий8 февраля 2024Мы впервые были в Копенгагене, поэтому хотели необычную экскурсию по городу. И Алекс с этой задачей прекрасно справился. В очень
- ННаталия27 января 2024Интересная экскурсия от влюбленного в свой город. Прекрасный рассказчик, интересный собеседник. Всем рекомендую Александра
Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «На машине»
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