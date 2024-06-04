Экскурсии по Копенгагену на машине с гидом

Найдено 8 экскурсий в категории «На машине» в Копенгагене на русском языке, цены от €195. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первый день в Копенгагене
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Первый день в Копенгагене: Русалочка, Новая гавань и Королевская резиденция
Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Копенгагена: от Русалочки до Королевской резиденции. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
260 за всё до 4 чел.
Замок Принца Гамлета - Кронборг
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Замок Принца Гамлета - Кронборг
Погрузиться в магическую атмосферу шекспировского замка
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
285 за всё до 4 чел.
Дания и Швеция: два королевства за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Дания и Швеция за один день: путешествие через два королевства
Погрузитесь в волшебство Скандинавии, посетив два королевства за один день. История, архитектура и незабываемые впечатления ждут вас
18 июня в 15:00
19 июня в 15:00
450 за всё до 4 чел.
Классический Копенгаген на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Копенгагену на автомобиле с гидом
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена, путешествуя на автомобиле. Узнайте о культуре и истории города, наслаждаясь комфортом и удобством
17 июня в 10:30
18 июня в 14:00
195 за всё до 4 чел.
Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Уникальная экскурсия по Копенгагену: от Средневековья до современности
Откройте для себя разнообразие Копенгагена: от старинных улочек Кристиансхауна до современных кварталов Исланд Брюгге и идиллического Драгёра
17 июня в 10:00
18 июня в 14:30
200 за всё до 4 чел.
Три королевских замка
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Три королевских замка Копенгагена: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу датской истории, посетив три королевских замка в живописных окрестностях Копенгагена
18 июня в 15:00
19 июня в 15:00
395 за всё до 4 чел.
С приездом в Эльсинор вас, господа
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Замок Гамлета и чарующий Эльсинор: путешествие из Копенгагена
Погрузитесь в атмосферу средневековья и литературных саг, посетив знаменитый замок Гамлета и живописный Эльсинор
Начало: В вашем отеле
18 июня в 15:00
19 июня в 15:00
320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Копенгагену на автомобиле
🚌 На автобусе
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная автоэкскурсия по Копенгагену: от Русалочки до Новой гавани
Погрузитесь в уникальный мир датской архитектуры и истории, путешествуя по Копенгагену с личным гидом на автомобиле
Начало: Copenhagen
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
312 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Joseph
    4 июня 2024
    Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
    Все очень понравилось, было приятно и очень познавательно. Огромное спасибо
  • М
    Михаил
    25 мая 2024
    С приездом в Эльсинор вас, господа
    Большое спасибо Александру за экскурсию. Мы взяли экскурсию в Krongborg. Всю дорогу Александр много и интересно рассказывал. И не только
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    про "туристические достопримечательности", но также про районы которые мы проезжали и о жизни в Дании. Мы узнали и увидели много интересного. В нашей группе была женщина которой тяжело далеко ходить, и он подстроил маршрут под нее и даже подвез к самым воротам замка. Хотя в тот день оказались молодежные гуляния и это было весьма непросто. Огромное ему спасибо.

  • L
    Lusine
    18 мая 2024
    Дания и Швеция: два королевства за один день
    Были с Александром на экскурсии две страны с посещением Мальмо, все было супер: продуманный маршрут, красота городов и Ерессунский мост
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    - инженерное чудо, но самое главное интересный рассказ гида, увлеченность своим делом и теплота и добродушие в общении. Нам с мужем очень понравился наш насыщенный день! Спасибо.

    Были с Александром на экскурсии две страны с посещением Мальмо, все было супер: продуманный маршрут, красотаБыли с Александром на экскурсии две страны с посещением Мальмо, все было супер: продуманный маршрут, красотаБыли с Александром на экскурсии две страны с посещением Мальмо, все было супер: продуманный маршрут, красотаБыли с Александром на экскурсии две страны с посещением Мальмо, все было супер: продуманный маршрут, красота
  • Е
    Елена
    6 мая 2024
    Первый день в Копенгагене
    Спасибо Максиму за интересную экскурсию, узнали о городе и стране много любопытных деталей, понравилось!
  • М
    Мила
    6 мая 2024
    Три королевских замка
    У нас осталось замечательное впечатление от Александра! Его обширные знания о замках, которые мы посетили, были впечатляющими, а его дружелюбное
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    поведение сделало тур не только информативным, но и очень приятным. Александр сделал все возможное, чтобы адаптировать экскурсию к нашим пожеланиям. Его знание страны проявляется во всех аспектах тура: от исторических анекдотов до подробной информации о современной Дании. Сам тур был увлекательным и никогда не вызывал спешки, что позволило нам полностью погрузиться в красоту и историю каждого замка. Любовь Александра к Дании и глубокое понимание ее истории добавили этой поездке еще больше глубины. Настоятельно рекомендуем забронировать этот тур по красивейшим окрестностям Копенгагена для незабываемого путешествия по датской истории и культуре!

  • К
    Кирилл
    28 апреля 2024
    Дания и Швеция: два королевства за один день
    Только что вернулись с экскурсии. Это реально моя лучшая экскурсия. Мы посмотрели весь копенгаген и шведский мальме. Александр отлично знает
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    и что важно любит город. Создаётся ощущение, что он вообще про каждое здание знает. Отличное совмещение авто и пешеходки создает возможность увидеть большое количество мест. Мы безусловно влюбились в копенгаген, город чудесной атмосферы, и уникального сплава старины и современности искренне всем рекомендую эту экскурсию для погружения в Данию, копенгаген, и почувствовать Швецию. Александру спасибо от всей семьи

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  • I
    Inessa
    2 апреля 2024
    С приездом в Эльсинор вас, господа
    Наш гид оказался прекрасным. У него очень глубокие знания, при этом - разносторонние. Наша экскурсия длилась гораздо больше запланированного времени,
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    но Александр ни разу не посмотрел на часы. У него все продумано и отлично организовано. Он дает очень много информации, но при этом - легко и доходчиво. Я не забыла ничего, из того, что он рассказывал. Александр внимателен, терпелив, отличный собеседник, очень приветлив и дружелюбен. Экскурсия очень понравилась. Было интересно, и я рекомендую всем такую поездку. Городок Эльсинор стоит посетить! Большое спасибо!

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  • Н
    Наталья
    16 марта 2024
    Классический Копенгаген на автомобиле
    Огромное спасибо Александру за прекрасно проведённую экскурсию. Очень интересно и познавательно. Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым.
    Огромное спасибо Александру за прекрасно проведённую экскурсию. Очень интересно и познавательно. Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомымОгромное спасибо Александру за прекрасно проведённую экскурсию. Очень интересно и познавательно. Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомымОгромное спасибо Александру за прекрасно проведённую экскурсию. Очень интересно и познавательно. Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым
  • Ю
    Юрий
    8 февраля 2024
    Дания и Швеция: два королевства за один день
    Мы впервые были в Копенгагене, поэтому хотели необычную экскурсию по городу. И Алекс с этой задачей прекрасно справился. В очень
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    интересной и легкой форме рассказал историю, показал самые знаковые места. Отдельное спасибо за экскурсию по Швеции, а так же Алекс нам помог записаться вечером в прекрасный ресторан.

  • Н
    Наталия
    27 января 2024
    Классический Копенгаген на автомобиле
    Интересная экскурсия от влюбленного в свой город. Прекрасный рассказчик, интересный собеседник. Всем рекомендую Александра

Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «На машине»

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  1. Первый день в Копенгагене
  2. Замок Принца Гамлета - Кронборг
  3. Дания и Швеция: два королевства за один день
  4. Классический Копенгаген на автомобиле
  5. Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
Сколько стоит экскурсия по Копенгагену в июне 2024
Сейчас в Копенгагене в категории "На машине" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 195 до 450. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Копенгагене (Дания 🇩🇰) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год на машине, 58 ⭐ отзывов, цены от €195. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Дании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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