1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Замок Принца Гамлета - Кронборг
Погрузиться в магическую атмосферу шекспировского замка
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Замок Фредериксборг: Индивидуальная экскурсия в Скандинавский Версаль
Погрузитесь в историю Дании с экскурсией в Замок Фредериксборг, где каждый камень хранит легенды о королях и битвах
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Три королевских замка Копенгагена: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу датской истории, посетив три королевских замка в живописных окрестностях Копенгагена
18 июня в 15:00
19 июня в 15:00
€395 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Замок Гамлета и чарующий Эльсинор: путешествие из Копенгагена
Погрузитесь в атмосферу средневековья и литературных саг, посетив знаменитый замок Гамлета и живописный Эльсинор
Начало: В вашем отеле
18 июня в 15:00
19 июня в 15:00
€320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил25 мая 2024Большое спасибо Александру за экскурсию. Мы взяли экскурсию в Krongborg. Всю дорогу Александр много и интересно рассказывал. И не только
- ММила6 мая 2024У нас осталось замечательное впечатление от Александра! Его обширные знания о замках, которые мы посетили, были впечатляющими, а его дружелюбное
- IInessa2 апреля 2024Наш гид оказался прекрасным. У него очень глубокие знания, при этом - разносторонние. Наша экскурсия длилась гораздо больше запланированного времени,
- ННина24 апреля 2023Оксана - прекрасный гид и чудесный человек! Тысяча благодарностей за прекрасно проведенный день!
- ККатерина20 апреля 2023Очень понравилось. Гид был шикарный, все прошло замечательно.
- ААндрей28 марта 2023Экскурсию проводил Александр, повез нас красивейшей дорогой, показал и рассказал про окрестности Копенгагена. Александр интересный рассказчик и экскурсовод. Так совпало, что Александр провел нам две экскурсии-обе очень понравились!
- ТТатьяна3 декабря 2022Экскурсия очень понравилась, мы открыли для себя Данию с другой стороны, хотя были в этой стране неоднократно. Несомненно, Александр высококвалифицированный специалист. Если появится ещё возможность приехать в Копенгаген,обязательно обратимся к другим интересным маршрутам экскурсий.
- ВВадим15 сентября 2022Потрясающая экскурсия с Александром. Не навязчивое, но в то же время подробное повествование в удобном темпе. Неспешная прогулка по территории и залам замка была очень интересна. Спасибо Александру за проведенное время
Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Копенгагену в июне 2024
Сейчас в Копенгагене в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 250 до 395. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии по окрестностям Копенгагена и местам Дании в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Дании