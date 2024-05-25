Выездные экскурсии из Копенгагена

Найдено 4 экскурсии в категории «Выездные» в Копенгагене на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Замок Принца Гамлета - Кронборг
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Замок Принца Гамлета - Кронборг
Погрузиться в магическую атмосферу шекспировского замка
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
285 за всё до 4 чел.
Замок Фредериксборг, или Скандинавский Версаль
Индивидуальная
4.5 часа
6 отзывов
Замок Фредериксборг: Индивидуальная экскурсия в Скандинавский Версаль
Погрузитесь в историю Дании с экскурсией в Замок Фредериксборг, где каждый камень хранит легенды о королях и битвах
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
250 за всё до 4 чел.
Три королевских замка
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Три королевских замка Копенгагена: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу датской истории, посетив три королевских замка в живописных окрестностях Копенгагена
18 июня в 15:00
19 июня в 15:00
395 за всё до 4 чел.
С приездом в Эльсинор вас, господа
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Замок Гамлета и чарующий Эльсинор: путешествие из Копенгагена
Погрузитесь в атмосферу средневековья и литературных саг, посетив знаменитый замок Гамлета и живописный Эльсинор
Начало: В вашем отеле
18 июня в 15:00
19 июня в 15:00
320 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    25 мая 2024
    С приездом в Эльсинор вас, господа
    Большое спасибо Александру за экскурсию. Мы взяли экскурсию в Krongborg. Всю дорогу Александр много и интересно рассказывал. И не только
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    про "туристические достопримечательности", но также про районы которые мы проезжали и о жизни в Дании. Мы узнали и увидели много интересного. В нашей группе была женщина которой тяжело далеко ходить, и он подстроил маршрут под нее и даже подвез к самым воротам замка. Хотя в тот день оказались молодежные гуляния и это было весьма непросто. Огромное ему спасибо.

  • М
    Мила
    6 мая 2024
    Три королевских замка
    У нас осталось замечательное впечатление от Александра! Его обширные знания о замках, которые мы посетили, были впечатляющими, а его дружелюбное
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    поведение сделало тур не только информативным, но и очень приятным. Александр сделал все возможное, чтобы адаптировать экскурсию к нашим пожеланиям. Его знание страны проявляется во всех аспектах тура: от исторических анекдотов до подробной информации о современной Дании. Сам тур был увлекательным и никогда не вызывал спешки, что позволило нам полностью погрузиться в красоту и историю каждого замка. Любовь Александра к Дании и глубокое понимание ее истории добавили этой поездке еще больше глубины. Настоятельно рекомендуем забронировать этот тур по красивейшим окрестностям Копенгагена для незабываемого путешествия по датской истории и культуре!

  • I
    Inessa
    2 апреля 2024
    С приездом в Эльсинор вас, господа
    Наш гид оказался прекрасным. У него очень глубокие знания, при этом - разносторонние. Наша экскурсия длилась гораздо больше запланированного времени,
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    но Александр ни разу не посмотрел на часы. У него все продумано и отлично организовано. Он дает очень много информации, но при этом - легко и доходчиво. Я не забыла ничего, из того, что он рассказывал. Александр внимателен, терпелив, отличный собеседник, очень приветлив и дружелюбен. Экскурсия очень понравилась. Было интересно, и я рекомендую всем такую поездку. Городок Эльсинор стоит посетить! Большое спасибо!

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  • Н
    Нина
    24 апреля 2023
    Замок Принца Гамлета - Кронборг
    Оксана - прекрасный гид и чудесный человек! Тысяча благодарностей за прекрасно проведенный день!
  • К
    Катерина
    20 апреля 2023
    Замок Принца Гамлета - Кронборг
    Очень понравилось. Гид был шикарный, все прошло замечательно.
  • А
    Андрей
    28 марта 2023
    Замок Фредериксборг, или Скандинавский Версаль
    Экскурсию проводил Александр, повез нас красивейшей дорогой, показал и рассказал про окрестности Копенгагена. Александр интересный рассказчик и экскурсовод. Так совпало, что Александр провел нам две экскурсии-обе очень понравились!
  • Т
    Татьяна
    3 декабря 2022
    Замок Принца Гамлета - Кронборг
    Экскурсия очень понравилась, мы открыли для себя Данию с другой стороны, хотя были в этой стране неоднократно. Несомненно, Александр высококвалифицированный специалист. Если появится ещё возможность приехать в Копенгаген,обязательно обратимся к другим интересным маршрутам экскурсий.
  • В
    Вадим
    15 сентября 2022
    Замок Фредериксборг, или Скандинавский Версаль
    Потрясающая экскурсия с Александром. Не навязчивое, но в то же время подробное повествование в удобном темпе. Неспешная прогулка по территории и залам замка была очень интересна. Спасибо Александру за проведенное время

Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Выездные»

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  1. Замок Принца Гамлета - Кронборг
  2. Замок Фредериксборг, или Скандинавский Версаль
  3. Три королевских замка
  4. С приездом в Эльсинор вас, господа
Сколько стоит экскурсия по Копенгагену в июне 2024
Сейчас в Копенгагене в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 250 до 395. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии по окрестностям Копенгагена и местам Дании в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Дании
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