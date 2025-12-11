Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Копенгагену на автомобиле с гидом
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена, путешествуя на автомобиле. Узнайте о культуре и истории города, наслаждаясь комфортом и удобством
Сегодня в 14:00
Завтра в 13:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Копенгаген - первое знакомство: история, культура и архитектура
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Копенгагену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На лестнице возле входа в ратушу
Сегодня в 14:00
Завтра в 13:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дания и Швеция за один день: путешествие через два королевства
Погрузитесь в волшебство Скандинавии, посетив два королевства за один день. История, архитектура и незабываемые впечатления ждут вас
Завтра в 13:00
14 дек в 08:00
€485 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Копенгагене
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Копенгагене
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Копенгагену в декабре 2025
Сейчас в Копенгагене в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 485. Туристы уже оставили гидам 173 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Копенгагене (Дания 🇩🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 173 ⭐ отзыва, цены от €140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Дании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль