Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Копенгагене на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 2 часа 26 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Индивидуальная экскурсия по Копенгагену на автомобиле с гидом Погрузитесь в атмосферу Копенгагена, путешествуя на автомобиле. Узнайте о культуре и истории города, наслаждаясь комфортом и удобством €195 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа 120 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Копенгаген - первое знакомство: история, культура и архитектура Приглашаем вас на уникальное путешествие по Копенгагену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На лестнице возле входа в ратушу €140 за всё до 6 чел. На машине 5 часов 27 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Дания и Швеция за один день: путешествие через два королевства Погрузитесь в волшебство Скандинавии, посетив два королевства за один день. История, архитектура и незабываемые впечатления ждут вас €485 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Для иностранцев»

