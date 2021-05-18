Полезная информация о Пунта-Кане
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Местное время в Пунта-Кане
16:2525
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇴 Доминикана
|Название города
|Пунта-Кана
|По-английски
|Punta Cana
|Статья о городе
|Статья о Пунта-Кане
|Население города
|100 023 чел.
|Аэропорт
|Пунта-Кана PUJ
|Часовой пояс
|America/Santo_Domingo
|Средняя высота
|28 м. от уровня моря
Подробная статья
Пунта-Кана – всё о главном курорте Доминиканской республики
Главный курорт Пунта-Кана находится в Доминиканской республике и занимает западный берег острова, показываем на карте. Здесь находятся лучшие отели Доминиканы, есть даже отель Nickelodeon. Рассказываем о ценах, погоде, местной кухне, перелетах, транспорте, главных праздниках страны. Как всегда много красивых фото и подробный обзор
Где находится Пунта-Кана на карте
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