Всё о Пунта-Кане

Полезная информация о Пунта-Кане

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Местное время в Пунта-Кане
16:2525
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇴 Доминикана
Название городаПунта-Кана
По-английскиPunta Cana
Статья о городеСтатья о Пунта-Кане
Население города100 023 чел.
АэропортПунта-Кана PUJ
Часовой поясAmerica/Santo_Domingo
Средняя высота28 м. от уровня моря

Подробная статья

Пунта-Кана
Пунта-Кана – всё о главном курорте Доминиканской республики
Главный курорт Пунта-Кана находится в Доминиканской республике и занимает западный берег острова, показываем на карте. Здесь находятся лучшие отели Доминиканы, есть даже отель Nickelodeon. Рассказываем о ценах, погоде, местной кухне, перелетах, транспорте, главных праздниках страны. Как всегда много красивых фото и подробный обзор

Где находится Пунта-Кана на карте

Популярные экскурсии в Пунта-Кане

Визитные карточки Санто-Доминго
Визитные карточки Санто-Доминго
66
за чел.
Обзорная экскурсия по столице Доминиканы: пещера «Три глаза», маяк Колумба и колониальный квартал
Must-see места Пунта-Каны
Must-see места Пунта-Каны
65
за чел.
Панорамные виды, дикие пляжи, пещерные гроты, курорт миллионеров и сногсшибательные коктейли
Райский день на острове Саона
Райский день на острове Саона
5
3 отзыва
81
за чел.
Поддаться чарам белоснежного острова и прогуляться по колоритному городу художников
Вес счастья — 30 тонн: встреча с горбатыми китами
Вес счастья — 30 тонн: встреча с горбатыми китами
5
2 отзыва
88
за чел.
Выйти в океан и понаблюдать за добрыми гигантами на групповой экскурсии
Райская Самана и горбатые киты
Райская Самана и горбатые киты
5
1 отзыв
100
за чел.
Открыть самый живописный уголок Доминиканы и увидеть незабываемое китовое «шоу»
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Фотографии

Плюсы и минусы курорта Пунта-Кана
Самолет AZUR AIR в аэропорту Пунта-Каны
Отель Nickelodeon в Пунта-Кана (Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana)
Ла Бандера - традиционное блюдо доминиканской кухни
Уличные карнавалы, предмет национальной гордости
Зиплайн с мартышками, это круто)))
Пунта-Кана, славится своим благоприятным климатом
Пунта-Кана заметно преобразовалась за 50 лет
15

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