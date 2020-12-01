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Летим в Пунту-Кану

Как добраться до Пунты-Каны на самолёте

В Пунте-Кане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Punta Cana International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Пунты-Каны

  1. Пунта-Кана PUJ
    Punta Cana International Airport

Самые дешёвые билеты в Пунту-Кану из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
01.12.2020из 🇺🇸Майами6 67116ч 3м (⇵1)
28.11.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла7 3292ч 15м
23.10.2020из 🇺🇸Нью-Йорка8 21214ч 43м (⇵1)
04.02.2021из 🇺🇸Орландо9 3566ч 50м (⇵1)
11.11.2020из 🇺🇸Бостона10 19521ч 29м (⇵2)
04.11.2020из 🇺🇸Атланты10 33421ч 6м (⇵2)
19.11.2020из 🇺🇸Нового Орлеана10 86821ч 49м (⇵2)
10.11.2020из 🇨🇴Боготы11 4402ч 50м
17.11.2020из 🇺🇸Хьюстона11 51018ч 24м (⇵2)
24.12.2020из 🇺🇸Чикаго12 58025ч 3м (⇵2)
15.11.2020из Сента-Томаса12 66619ч 51м (⇵1)
01.02.2021из 🇺🇸Лос-Анджелеса13 13833ч 4м (⇵2)
09.11.2020из 🇨🇴Барранкильи13 27816ч 55м (⇵1)
24.10.2020из Сан-Хуана13 63946м
08.11.2020из 🇺🇸Сан-Франциско14 25721ч 25м (⇵2)
07.11.2020из 🇨🇦Монреаля14 32646ч 24м (⇵2)
15.03.2021из 🇨🇦Торонто14 36619ч 25м (⇵2)
16.11.2020из 🇺🇸Провиденса14 6058ч 51м (⇵2)
11.11.2020из 🇺🇸Роли14 9695ч 32м (⇵1)
06.11.2020из 🇺🇸Ньюбурга16 11727ч 17м (⇵2)
03.01.2021из 🇺🇸Шарлотт16 12818ч 42м (⇵1)
01.02.2021из 🇲🇽Канкуна16 32743ч 12м (⇵2)
16.11.2020из 🇵🇦Панамы16 64344ч 49м (⇵2)
08.12.2020из 🇩🇴Санто-Доминго16 65829ч 50м (⇵2)
31.12.2020из 🇺🇸Нью-Берна16 68919ч 3м (⇵2)
04.12.2020из 🇭🇹Порта-о-Пренса16 88824ч 4м (⇵2)
01.02.2021из 🇺🇸Онтарио16 89910ч 55м (⇵2)
12.11.2020из 🇵🇪Лимы16 98426ч 37м (⇵2)
01.12.2020из 🇨🇴Медельина17 80922ч 56м (⇵2)
07.02.2021из 🇨🇦Калгари18 66325ч 21м (⇵2)
29.11.2020из 🇪🇸Мадрида18 70039ч 19м (⇵2)
24.11.2020из 🇧🇪Брюсселя19 13310ч 25м
29.10.2020из 🇺🇸Гаррисберга20 34351ч 27м (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇸Сан-Антонио20 80428ч 32м (⇵2)
20.11.2020из 🇲🇽Мехико21 20019ч 48м (⇵2)
02.12.2020из 🇦🇹Вены21 25532ч 5м (⇵1)
24.11.2020из 🇺🇦Киева21 93852ч 5м (⇵2)
20.11.2020из 🇬🇧Лондона22 46235ч 35м (⇵2)
04.12.2020из 🇺🇦Харькова22 72035ч 50м (⇵2)
20.11.2020из 🇮🇹Милана22 79937ч 50м (⇵2)
04.03.2021из 🇧🇷Сан-Паулу23 08736ч 59м (⇵2)
13.10.2020из 🇺🇸Миннеаполиса23 41329ч 46м (⇵2)
01.01.2021из 🇩🇴Сантьяго23 62723ч 37м (⇵2)
27.11.2020из 🇹🇷Стамбула23 83334ч 45м (⇵2)
11.11.2020из Тортолы24 01023ч 3м (⇵1)
09.11.2020из 🇮🇪Дублина24 46427ч 22м (⇵2)
20.11.2020из 🇷🇺Москвы24 50135ч (⇵2)
13.05.2021из 🇬🇧Бирмингема24 94543ч 40м (⇵2)
14.11.2020из 🇫🇷Парижа25 41526ч 9м (⇵2)
02.12.2020из 🇹🇷Антальи25 63540ч 35м (⇵2)
19.11.2020из 🇨🇭Цюриха25 87449ч 40м (⇵2)
01.12.2020из 🇧🇾Минска26 08255ч 50м (⇵2)
07.12.2020из 🇺🇸Гонолулу26 40736ч 7м (⇵2)
13.12.2020из 🇻🇪Каракаса26 82021ч 3м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга28 38151ч 43м (⇵2)
08.01.2021из 🇩🇴Пуэрто-Платы28 47822ч 49м (⇵1)
13.01.2021из 🇧🇷Порту-Алегри29 06721ч 15м (⇵2)
20.01.2021из 🇵🇾Асунсьона30 27229ч 47м (⇵2)
23.12.2020из 🇳🇱Амстердама30 33432ч 42м (⇵2)
07.11.2020из 🇵🇱Варшавы32 02749ч 32м (⇵2)
03.11.2020из 🇵🇱Кракова33 07551ч 52м (⇵2)
08.11.2020из 🇫🇷Тулузы34 17031ч 12м (⇵2)
24.02.2021из 🇧🇷Рио-де-Жанейро34 34510ч 49м (⇵1)
17.10.2020из 🇭🇺Будапешта35 10431ч (⇵2)
05.12.2020из 🇷🇺Казани35 29749ч 30м (⇵2)
01.02.2021из 🇷🇺Ростова-на-Дону36 40737ч 54м (⇵2)
15.11.2020из 🇪🇸Тенерифе36 99554ч 52м (⇵2)
05.01.2021из 🇧🇷Куритибы38 42029ч 44м (⇵2)
21.11.2020из 🇺🇦Львова38 45551ч 50м (⇵2)
20.11.2020из 🇷🇺Тюмени38 94041ч 25м (⇵2)
30.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива39 38033ч (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Сочи39 43344ч 15м (⇵2)
16.11.2020из 🇷🇺Волгограда39 50239ч 50м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Краснодара39 58749ч 45м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга40 05748ч 30м (⇵2)
20.11.2020из 🇷🇺Челябинска40 89840ч 40м (⇵2)
20.11.2020из 🇷🇺Саратова40 96834ч 40м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Оренбурга41 30950ч 40м (⇵2)
26.10.2020из 🇵🇱Гданьска41 33057ч 3м (⇵2)
13.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне41 61253ч 22м (⇵2)
16.11.2020из 🇷🇺Архангельска41 61843ч 15м (⇵2)
12.01.2021из 🇷🇺Самары41 77941ч 5м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Омска42 99141ч 15м (⇵2)
01.11.2020из 🇹🇷Анкары43 14438ч 9м (⇵2)
06.11.2020из 🇷🇺Новосибирска43 42341ч 45м (⇵2)
04.11.2020из 🇷🇺Перми44 44845ч 35м (⇵2)
17.04.2021из 🇷🇺Геленджика44 46754ч 19м (⇵2)
17.04.2021из Гонконга45 08254ч 10м (⇵2)
11.11.2020из 🇦🇪Шарджи45 45146ч (⇵2)
18.11.2020из 🇷🇺Нижневартовска45 45844ч 5м (⇵2)
14.01.2021из 🇦🇪Дубая45 71855ч 10м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Барнаула45 79754ч 25м (⇵2)
09.11.2020из Ялты46 07638ч 5м (⇵2)
17.04.2021из 🇷🇺Анапы46 18644ч 5м (⇵2)
13.10.2020из 🇨🇿Праги48 55756ч 27м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Красноярска48 81360ч 8м (⇵2)
01.02.2021из 🇷🇺Липецка52 34736ч 50м (⇵2)
09.12.2020из 🇷🇺Калининграда53 87939ч 55м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Иркутска56 88259ч 17м (⇵2)
30.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)57 38651ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пунты-Каны, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Атланта, Канкун, Форт-Лодердейл, Майами и Москва

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Пунты-Каны

Пунта-Кана
Пунта-Кана – всё о главном курорте Доминиканской республики
Главный курорт Пунта-Кана находится в Доминиканской республике и занимает западный берег острова, показываем на карте. Здесь находятся лучшие отели Доминиканы, есть даже отель Nickelodeon. Рассказываем о ценах, погоде, местной кухне, перелетах, транспорте, главных праздниках страны. Как всегда много красивых фото и подробный обзор