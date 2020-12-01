Как добраться до Пунты-Каны на самолёте
В Пунте-Кане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Punta Cana International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Пунты-Каны
- Пунта-Кана PUJPunta Cana International Airport
Самые дешёвые билеты в Пунту-Кану из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|01.12.2020
|из 🇺🇸Майами
|6 671
|16ч 3м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|7 329
|2ч 15м
|23.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|8 212
|14ч 43м (⇵1)
|04.02.2021
|из 🇺🇸Орландо
|9 356
|6ч 50м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Бостона
|10 195
|21ч 29м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇺🇸Атланты
|10 334
|21ч 6м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇺🇸Нового Орлеана
|10 868
|21ч 49м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇨🇴Боготы
|11 440
|2ч 50м
|17.11.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|11 510
|18ч 24м (⇵2)
|24.12.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|12 580
|25ч 3м (⇵2)
|15.11.2020
|из Сента-Томаса
|12 666
|19ч 51м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|13 138
|33ч 4м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇴Барранкильи
|13 278
|16ч 55м (⇵1)
|24.10.2020
|из Сан-Хуана
|13 639
|46м
|08.11.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|14 257
|21ч 25м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇨🇦Монреаля
|14 326
|46ч 24м (⇵2)
|15.03.2021
|из 🇨🇦Торонто
|14 366
|19ч 25м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇺🇸Провиденса
|14 605
|8ч 51м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Роли
|14 969
|5ч 32м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|16 117
|27ч 17м (⇵2)
|03.01.2021
|из 🇺🇸Шарлотт
|16 128
|18ч 42м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇲🇽Канкуна
|16 327
|43ч 12м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇵🇦Панамы
|16 643
|44ч 49м (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇩🇴Санто-Доминго
|16 658
|29ч 50м (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇺🇸Нью-Берна
|16 689
|19ч 3м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇭🇹Порта-о-Пренса
|16 888
|24ч 4м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇺🇸Онтарио
|16 899
|10ч 55м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇵🇪Лимы
|16 984
|26ч 37м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇨🇴Медельина
|17 809
|22ч 56м (⇵2)
|07.02.2021
|из 🇨🇦Калгари
|18 663
|25ч 21м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|18 700
|39ч 19м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|19 133
|10ч 25м
|29.10.2020
|из 🇺🇸Гаррисберга
|20 343
|51ч 27м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Сан-Антонио
|20 804
|28ч 32м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇲🇽Мехико
|21 200
|19ч 48м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇦🇹Вены
|21 255
|32ч 5м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|21 938
|52ч 5м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|22 462
|35ч 35м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇺🇦Харькова
|22 720
|35ч 50м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|22 799
|37ч 50м (⇵2)
|04.03.2021
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|23 087
|36ч 59м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Миннеаполиса
|23 413
|29ч 46м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇩🇴Сантьяго
|23 627
|23ч 37м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|23 833
|34ч 45м (⇵2)
|11.11.2020
|из Тортолы
|24 010
|23ч 3м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇮🇪Дублина
|24 464
|27ч 22м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|24 501
|35ч (⇵2)
|13.05.2021
|из 🇬🇧Бирмингема
|24 945
|43ч 40м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|25 415
|26ч 9м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇹🇷Антальи
|25 635
|40ч 35м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|25 874
|49ч 40м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|26 082
|55ч 50м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇺🇸Гонолулу
|26 407
|36ч 7м (⇵2)
|13.12.2020
|из 🇻🇪Каракаса
|26 820
|21ч 3м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|28 381
|51ч 43м (⇵2)
|08.01.2021
|из 🇩🇴Пуэрто-Платы
|28 478
|22ч 49м (⇵1)
|13.01.2021
|из 🇧🇷Порту-Алегри
|29 067
|21ч 15м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇵🇾Асунсьона
|30 272
|29ч 47м (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|30 334
|32ч 42м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|32 027
|49ч 32м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇵🇱Кракова
|33 075
|51ч 52м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇫🇷Тулузы
|34 170
|31ч 12м (⇵2)
|24.02.2021
|из 🇧🇷Рио-де-Жанейро
|34 345
|10ч 49м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|35 104
|31ч (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Казани
|35 297
|49ч 30м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|36 407
|37ч 54м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇪🇸Тенерифе
|36 995
|54ч 52м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇧🇷Куритибы
|38 420
|29ч 44м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|38 455
|51ч 50м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|38 940
|41ч 25м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|39 380
|33ч (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|39 433
|44ч 15м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|39 502
|39ч 50м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|39 587
|49ч 45м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|40 057
|48ч 30м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|40 898
|40ч 40м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Саратова
|40 968
|34ч 40м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|41 309
|50ч 40м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|41 330
|57ч 3м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|41 612
|53ч 22м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|41 618
|43ч 15м (⇵2)
|12.01.2021
|из 🇷🇺Самары
|41 779
|41ч 5м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|42 991
|41ч 15м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇹🇷Анкары
|43 144
|38ч 9м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|43 423
|41ч 45м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Перми
|44 448
|45ч 35м (⇵2)
|17.04.2021
|из 🇷🇺Геленджика
|44 467
|54ч 19м (⇵2)
|17.04.2021
|из Гонконга
|45 082
|54ч 10м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|45 451
|46ч (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|45 458
|44ч 5м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇦🇪Дубая
|45 718
|55ч 10м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|45 797
|54ч 25м (⇵2)
|09.11.2020
|из Ялты
|46 076
|38ч 5м (⇵2)
|17.04.2021
|из 🇷🇺Анапы
|46 186
|44ч 5м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|48 557
|56ч 27м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|48 813
|60ч 8м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Липецка
|52 347
|36ч 50м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|53 879
|39ч 55м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|56 882
|59ч 17м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|57 386
|51ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Пунты-Каны
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пунты-Каны, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Атланта, Канкун, Форт-Лодердейл, Майами и Москва
- 14.12.202030.12.2020
- 19.01.202131.01.2021
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону
Авиакомпании которые летают из аэропортов Пунты-Каны
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