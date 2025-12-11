-
45%
Индивидуальная
до 6 чел.
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
Оцените величие пирамид Гизы и откройте для себя сокровища Египетского музея в Каире. Увлекательное путешествие с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля в Александрии
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
$165
$300 за всё до 6 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Александрии - к сокровищам Каира
Увидеть пирамиды Гизы и посетить большой Египетский музей, а затем - исламский район столицы
Начало: В вашем отеле или круиз Astoria grand
Завтра в 07:30
13 дек в 07:30
$193
$350 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 2 чел.
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
Обзорная авто-пешеходная экскурсия с гидом-египтологом
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
$190
$211 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Александрии в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Александрии
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Александрии
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Александрии в декабре 2025
Сейчас в Александрии в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 165 до 193 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Александрии на 2025 год для иностранцев, 74 ⭐ отзыва, цены от $165. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль