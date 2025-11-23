Мои заказы

Увидеть самое главное в Александрии

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Александрии, цены от $165, скидки до 45%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Александрия
На машине
5 часов
-
45%
36 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Александрия: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Александрии, одного из крупнейших портов Средиземноморья. Узнайте о его культурном наследии, посетив знаковые достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
$176$320 за всё до 3 чел.
Из Александрии - к сокровищам Каира
На машине
13 часов
-
45%
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Александрии - к сокровищам Каира
Увидеть пирамиды Гизы и посетить большой Египетский музей, а затем - исламский район столицы
Начало: В вашем отеле или круиз Astoria grand
Завтра в 07:30
11 дек в 07:30
$193$350 за всё до 4 чел.
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
На машине
11 часов
-
45%
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
Оцените величие пирамид Гизы и откройте для себя сокровища Египетского музея в Каире. Увлекательное путешествие с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля в Александрии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$165$300 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    23 ноября 2025
    Знакомьтесь, Александрия
    Брали экскурсию по Александрии на 2 взрослых и ребенка 6 лет. Ахмед откликнулся один из первых. Был все время на
    читать дальше

    связи. Нас забрали из отеля. Водитель и экскурсовод сопровождали нас на протяжении всего дня. План осмотра достопримечательностей был скорректирован с учетом наших пожеланий и того, что мы уже видели сами. Среди прочего советуем посетить Королевский ювелирный музей, находящийся в симпатичном дворце. Гид оплачивал входные билеты в музеи, так как возможности оплатить картой (а в Египте входные билеты в музеи оплачиваются только картой!) у нас не было. Знание русского языка у гида хорошее. Взаимодействие и коммуникация были комфортные. Финальный расчет был произведен корректно. Все прошло замечательно. Водитель вернул нас обратно в отель. Погрузились в атмосферу современной Александрии! Получили массу впечатлений! Большое спасибо!

  • E
    Elena
    10 ноября 2025
    Знакомьтесь, Александрия
    Все прошло в целом хорошо. Правда, в машине не было питьевой воды, как было заявлено. Мы просить не стали, так
    читать дальше

    как взяли свою воду из отеля. Гид-египтянин и говорит с акцентом, экскурсия не очень подробная с большим объемом информации, как от научных сотрудников-египтологов, конечно. Но вас привезут и покажут, что захотите. Мы загулялись в катакомбах и едва успели доехать до крепости. На римский квартал времени не хватило. Но в общем нам было интересно.
    Спасибо гиду, что купил нам вкусные сладости и манго.
    Экскурсия в целом оправдала наши ожидания.

  • Б
    Борис
    30 октября 2025
    Знакомьтесь, Александрия
    Приехали в Александрию на пару дней, хотелось узнать об этом древнейшем городе подробнее для чего решили заказать экскурсию, которая оказалась
    читать дальше

    интересной и увлекательной. Маршрут был предложен экскурсоводом с учетом наших пожеланий. Сама экскурсия была увлекательная, без напряжения. Узнали и увидели то что хотели, воспользовавшись услугами специалиста экскурсовода Мухамеда. Спасибо.

  • Е
    Екатерина
    6 октября 2025
    Знакомьтесь, Александрия
    Посетили 5 локаций в городе Александрия, продуманный маршрут, нигде не стояли в очереди за билетами, машина парковалась у входа. Все
    читать дальше

    замечательно. Знания материала, истории на самом высоком уровне. Наш ребенок даже спросил: откуда вы столько знаете? А еще наш гид нас фотографировал, что особенно приятно. Спасибо огромное за превосходную прогулку по Александрии! 100% рекомендуем!

  • V
    Vitaly
    5 октября 2025
    Знакомьтесь, Александрия
    Все хорошо отличная экскурсия правда вышла заминка у нас отель большой из разных пяти отелей сами путались но ничего страшного
    читать дальше

    все успели и посмотрели. Так же попросили завезти в супермаркет за финиками в шоколаде кто поедет берут или лиры или карты баксовый нал не принимают! Хорошего отдыха!

  • Н
    Наталья
    30 сентября 2025
    Знакомьтесь, Александрия
    Очень понравилась экскурсия с гидом Мухамедом. Отлично владеет рус языком,знает много пословиц и поговорок,историческим материалом,отвечал на все интересующие вопросы и обладает хорошим чувством юмора.
  • J
    Julia
    30 сентября 2025
    Знакомьтесь, Александрия
    Очень понравилось, наш гид Самех сделал экскурсию живой и интересной!
  • Н
    Наталья
    17 сентября 2025
    Знакомьтесь, Александрия
    Прекрасный гид! Отличная организация экскурсии, очень быстро и качественно! Всем довольна. Порекомендовала знакомым.
  • Р
    Рустэм
    11 сентября 2025
    Знакомьтесь, Александрия
    Ахмед супер экскурсовод! очень душевный человек! рекомендую
  • М
    Михаил
    7 сентября 2025
    Знакомьтесь, Александрия
    Мы хотели посмотреть красивую Александрию и гид Валид нам её показал. Нам встретили в назначенном месте и времени и на
    читать дальше

    комфортабельном автомобиле показали основные достопримечательности Александрии, также были выполнены все дополнительные пожелания: вкусный кофе, очень вкусное местное мороженное и покупка шоколада))) Спасибо большое за организацию и экскурсию 🙏🙏🙏

  • O
    Olga
    23 августа 2025
    Знакомьтесь, Александрия
    Нас забрали из порта-корабль опоздал и вышли мы сильно позже назначенного времени.
    Но гид ждал, два часа на лютой жаре!
    Внимание- там
    читать дальше

    оооочень жарко!
    И материал, несмотря на то, что очень интересен, но тяжело воспринимается уже после двух часов!
    Было очень интересно!
    Гида смело порекомендуем, шустрый, мы везде были первые и проходили без очереди)
    Водичку организовывал, фотографировал, находил места без людей(хотя это сложно))
    Индивидуальные экскурсии-это здорово!
    Спасибо большое за наши впечатления♥️

  • А
    Антон
    22 августа 2025
    Знакомьтесь, Александрия
    Были на экскурсии по Александрии. Наш гид Мухаммед очень интересный рассказчик. Его экскурсии не были сухими фактами, заинтересовали даже ребенка.
    читать дальше

    Настоящий историк-египтолог, хорошо владеет русским языком. В автомобиле работал кондиционер, что важно при перемещении между точками в жару. Остались довольны проведенным днем, спасибо!

  • Г
    Галина
    21 августа 2025
    Знакомьтесь, Александрия
    Второй раз ездим с организацией экскурсии от Ахмеда - и это прекрасно! Такая доброжелательность, внимание к деталям, всегда подстраиваются под
    читать дальше

    клиента.
    Хороший трансфер, который довозит до гида и далее начинается экскурсия. По окончанию трансфер отвозит обратно.
    Билеты покупались без очереди и это серьезно экономило время и тем более на жаре.
    Мы были на экскурсии с гидом Мустафа. Преподаватель- египтолог.
    Мы довольны! Спасибо.

  • З
    Заира
    15 июля 2025
    Знакомьтесь, Александрия
    Замечательная экскурсия. У нас был гид Мустафа, очень общительный, дружелюбный и вежливый. Рассказал все о локациях указанных в карточке экскурсии.
    читать дальше

    Маршрут строил через основные зоны города, где проживают люди и другие достопримечательности. Так же нас забрал трансфер из отеля в Марса Матрух и довез обратно без проблем и с нашей музыкой:) Всем рекомендую!

  • Е
    Екатерина
    11 июня 2025
    Знакомьтесь, Александрия
    Все прошло отлично, от бронирования до возвращения в отель. Ездили на экскурсию с 2мя детьми 4 и 6 лет, нас
    читать дальше

    забрали из Аламейна, в Александрии встретил наш гид Саид, египтолог, коренной житель Александрии и прекрасный человек, не просто экскурсовод, а друг) Саид везде проводил без очереди, что очень экономило время и силы на жаре, даже в самых туристических местах мы во время оказывались без толп туристов. Много фото и впечатлений. Благодарим от всего сердца🙏

  • А
    Александра
    1 июня 2025
    Знакомьтесь, Александрия
    Большое спасибо за экскурсию
  • M
    Mariia
    7 мая 2025
    Знакомьтесь, Александрия
    Прекрасная экскурсия!!! Гид - профессор Мустафа очень образованный, прекрасно говорящий по русски, любящий историю и свой город. Показал нам исторические места и рассказал много интересных фактов и событий. Осталось приятное впечатление от общения и просмотрах артефактов! Рекомендую!
  • А
    Александра
    6 мая 2025
    Знакомьтесь, Александрия
    Александрия оставила неизгладимое впечатление! Этот город – удивительное сочетание древней истории и современности, где каждый уголок дышит легендами. Наша экскурсия
    читать дальше

    была очень насыщенной, и вот что особенно запомнилось:
    Александрийский национальный музей – отличное место, чтобы погрузиться в прошлое. Здесь представлены артефакты от фараонов до османского периода, но больше всего поразили экспонаты, поднятые со дна моря – настоящие сокровища затонувших городов! Катакомбы Ком-эль-Шукафа– мрачновато, но невероятно атмосферно! Трёхъярусный подземный некрополь с фресками и саркофагами – уникальный пример смешения египетского, греческого и римского стилей. Новая Александрийская библиотека– архитектурный шедевр! Внутри – огромные залы, музеи и даже выставка древних рукописей. Очень вдохновляющее место, чувствуешь связь с великими учёными прошлого. Цитадель Кайт-Бей мощная крепость на месте легендарного Фаросского маяка. Виды на море потрясающие, а камни хранят память о тысячелетиях истории. Колонна Помпея– величественный монумент, окутанный тайнами. Интересно было представить, как здесь кипела жизнь в римские времена. Экскурсия прошла на одном дыхании – гид был знающим и увлечённым, а маршрут продуман так, что мы увидели самое главное. Александрия – город, который обязательно стоит посетить!
    ⭐ Итог: 5/5, море эмоций и желание вернуться снова! ⭐

  • С
    София
    4 мая 2025
    Знакомьтесь, Александрия
    Экскурсия началась вовремя, все прошло отлично. Мустафа между достопримечательностями, показал красивую кофейню. Много рассказал интересных фактов исторических
  • Д
    Дарья
    30 апреля 2025
    Знакомьтесь, Александрия
    Все прошло отлично. На все вопросы нам быстро ответили до бронирования. Организовали трансфер из Эль Аламейн, также машина (чистая,удобная,современная) сопровождала
    читать дальше

    нас во время экскурсии.
    Нашем гидом был Самех. Мы очень и очень остались довольны. Рассказывает хорошо, интересно, объемлюще и не утомляюще. Не скупится на пояснения, уточняет пожелания. Большое спасибо!))) Диалогом и процессом довольны.
    Рекомендасьон 100%.

Ответы на вопросы от путешественников по Александрии в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Александрии
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Александрия
  2. Из Александрии - к сокровищам Каира
  3. Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
Какие места ещё посмотреть в Александрии
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Пирамиды Гизы
Сколько стоит экскурсия по Александрии в декабре 2025
Сейчас в Александрии в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 165 до 193 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Александрии на 2025 год по теме «Самое главное», 74 ⭐ отзыва, цены от $165. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль