была очень насыщенной, и вот что особенно запомнилось:

Александрийский национальный музей – отличное место, чтобы погрузиться в прошлое. Здесь представлены артефакты от фараонов до османского периода, но больше всего поразили экспонаты, поднятые со дна моря – настоящие сокровища затонувших городов! Катакомбы Ком-эль-Шукафа– мрачновато, но невероятно атмосферно! Трёхъярусный подземный некрополь с фресками и саркофагами – уникальный пример смешения египетского, греческого и римского стилей. Новая Александрийская библиотека– архитектурный шедевр! Внутри – огромные залы, музеи и даже выставка древних рукописей. Очень вдохновляющее место, чувствуешь связь с великими учёными прошлого. Цитадель Кайт-Бей мощная крепость на месте легендарного Фаросского маяка. Виды на море потрясающие, а камни хранят память о тысячелетиях истории. Колонна Помпея– величественный монумент, окутанный тайнами. Интересно было представить, как здесь кипела жизнь в римские времена. Экскурсия прошла на одном дыхании – гид был знающим и увлечённым, а маршрут продуман так, что мы увидели самое главное. Александрия – город, который обязательно стоит посетить!

⭐ Итог: 5/5, море эмоций и желание вернуться снова! ⭐