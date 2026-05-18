-
45%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Александрии - к сокровищам Каира
Увидеть пирамиды Гизы и посетить большой Египетский музей, а затем - исламский район столицы
Начало: В вашем отеле или круиз Astoria grand
«Пирамиды Гизы и Большой сфинкс»
Завтра в 07:30
6 июл в 07:30
от $235
$426 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 3 чел.
Из Александрии: Большой Египетский музей (GEM) + пирамиды в Гизе
Побывать в новом археологическом музее и увидеть главный символ Египта
Начало: На ресепшене отеля
«Дополнительно оплачиваются входные билеты: некрополь в Гизе — $16 за чел»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00, во вторник, четверг и воскресенье в 08:30, в пятницу в 08:45
Завтра в 08:30
6 июл в 08:00
$150 за человека
-
30%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Александрии к пирамидам Гизы и в Большой Египетский музей
Осмотреть наследие древнеегипетской цивилизации в комфортном темпе
Начало: У вашего отеля
«Дополнительные расходы: входные билеты (пирамиды Гизы — ок»
Завтра в 08:00
6 июл в 08:00
от $224
$320 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Д
самые лучшие впечатления!
Все на высшем уровне! 👍Пирамиды, верблюды, шведский стол, музей огромное спасибо Вам от экипажа судна Lago do Ledro!
гиду Ахмеду за увлекательную и очень интересную экскурсию, водителю Ахмеду за безопасную и комфортную поездку и конечно же организатору Эмаду!)👍рекомендую всем.
Все на высшем уровне! 👍Пирамиды, верблюды, шведский стол, музей огромное спасибо Вам от экипажа судна Lago do Ledro!
гиду Ахмеду за увлекательную и очень интересную экскурсию, водителю Ахмеду за безопасную и комфортную поездку и конечно же организатору Эмаду!)👍рекомендую всем.
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Д
Все прошло отлично!
👍👍👍👍👍👍
👍👍👍👍👍👍
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И
Хочу сказать огромное спасибо Эмаду за этот насыщенный и интересный день! Мы никуда не спешили, всё проходило в удобном темпе
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П
Всё было здорово и музей большой египетский впечатлил и само посещение пирамид тоже. Гид Мухамед классный, отлично говорит по-русски, что
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М
Весь тур прошёл очень организованно и увлекательно, огромная благодарность! Гид просто супер, приятный и знающий свой материал человек!
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П
Поездка понравилась, особенно то что внимание было именно мне. Встретили, отвезли к пирамидам в Гизе и в музей. Если возникали вопросы или хотелось что-то добавить, всегда можно было поговорить с гидом, все супер!
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Всего 42 отзыва в Александрии в категории "Пирамиды Гизы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Александрии в категории «Пирамиды Гизы»
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Сейчас в Александрии в категории "Пирамиды Гизы" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 235 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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