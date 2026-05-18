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и с комфортом, а индивидуальный тур оказался просто идеальным вариантом, чтобы получше понять культуру и увидеть главные достопримечательности. Эмад реально знает своё дело и очень увлечён, сразу нашёл общий язык с детьми, терпеливо отвечал на все наши вопросы и ещё классные снимки сделал 👏🏻 Осталось море впечатлений и от пирамид и от нового музея, программа была очень насыщенная и познавательная! Отдельное спасибо нашему водителю Ибрагиму, потому что он встретил нас рано утром в аэропорту и весь день был рядом, очень вежливый и доброжелательный человек! Мы с уверенностью рекомендуем эту поездку всем!