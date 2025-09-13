-
Индивидуальная
до 2 чел.
Погружение в историю Александрии с личным гидом и водителем
Александрия - город контрастов, где переплетаются европейская и азиатская культуры. Составьте свой маршрут и исследуйте уникальные достопримечательности с гидом
Начало: В любой точке Александрии
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
$181
$190 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Александрии - к сокровищам Каира: пирамиды и музей
Путешествие из Александрии к величественным пирамидам Гизы и Египетскому музею. Комфортный трансфер и увлекательные рассказы гида
Начало: В вашем отеле или круиз Astoria grand
Завтра в 07:30
14 сен в 07:30
$170
$309 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
Оцените величие пирамид Гизы и откройте для себя сокровища Египетского музея в Каире. Увлекательное путешествие с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля в Александрии
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
$165
$300 за всё до 6 чел.
