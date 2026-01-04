Если бы не археология, мы бы ничего не знали о Древнем Египте, о необычно развитой цивилизации на берегах Нила.
Благодаря раскопкам удалось обнаружить то, что перевернуло наше представление о прошлом человечества.
Теперь вы можете увидеть внушительную коллекцию древностей в крупнейшем археологическом музее Египта. И конечно, мы не пропустим комплекс пирамид в Гизе!
Описание экскурсии
Ориентировочный тайминг:
9:00 — встреча с гидом на ресепшене вашего отеля
9:40 — приезд в Гизу, посещение плато, на котором расположены главные достопримечательности Египта: пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, Большой сфинкс
12:00 — отправление в новый большой музей GEM (Grand Egyptian Museum). Экскурсия с гидом, потом свободное время в музее. Вы сможете самостоятельно погулять среди 100000 шедевров (среди них — предметы Тутанхамона и 83-тонная статуя Рамзеса), а также пообедать
15:00 — отправление в отель
С вами будет русскоязычный гид-египтолог, который расскажет о пирамидах и экспонатах музея.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на легковой машине с кондиционером
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: некрополь в Гизе — $16 за чел., пирамида Хеопса — $35 (по желанию), Большой Египетский музей (по официальному тарифу музея, покупка онлайн). Если у вас нет возможности приобрести билет в музей заранее на сайте, сообщите в переписке — мы купим, но стоимость нужно будет возместить гиду на месте наличными
- С собой на экскурсию берите воду, головной убор, наличные деньги
- Программа не изнурительная, пирамиды находятся недалеко от музея
- Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, среду и субботу в 08:00, во вторник, четверг и воскресенье в 08:30, в пятницу в 08:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшене отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 08:00, во вторник, четверг и воскресенье в 08:30, в пятницу в 08:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмад — ваша команда гидов в Александрии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1396 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Хочу сказать огромное спасибо Эмаду за этот насыщенный и интересный день! Мы никуда не спешили, всё проходило в удобном темпе и с комфортом, а индивидуальный тур оказался просто идеальным вариантом,
самые лучшие впечатления!
Все на высшем уровне! 👍Пирамиды, верблюды, шведский стол, музей
огромное спасибо Вам от экипажа судна Lago do Ledro!
гиду Ахмеду за увлекательную и очень интересную экскурсию, водителю Ахмеду за безопасную и комфортную поездку и конечно же организатору Эмаду!)👍рекомендую всем.
Эмад
Ответ организатора:
Благодарю вас Денис за приятные слова!
Очень рады,что вам понравилось
Всегда здесь вас ждем
вас любим и вас влюбим в Египет,Ибо
Египет -великая страна.
вам самых ярких впечатлений
с уважением
Имад Али
Всё было здорово и музей большой египетский впечатлил и само посещение пирамид тоже. Гид Мухамед классный, отлично говорит по-русски, что очень удобно. Приехали точно в оговоренное время, забрали меня прямо из отеля без лишних проволочек. Всем советую этот тур. Спасибо большое!
Все прошло отлично!
Эмад
Ответ организатора:
спасибо вам огромное
всегда рад предоставить вам лучший сервис
вам самых ярких впечатлений
приезжайте к нам снова
Поездка понравилась, особенно то что внимание было именно мне. Встретили, отвезли к пирамидам в Гизе и в музей. Если возникали вопросы или хотелось что-то добавить, всегда можно было поговорить с гидом, все супер!
Весь тур прошёл очень организованно и увлекательно, огромная благодарность! Гид просто супер, приятный и знающий свой материал человек!
$100 за человека