Приглашаем познакомиться с символами Гизы. Вы увидите пирамиду Хеопса — единственное сохранившееся чудо света — и загадочного Сфинкса. Услышите легенды и факты о древних строителях.
В Большом Египетском музее осмотрите статуи, саркофаги и артефакты, раскрывающие масштаб и секреты Древнего Египта.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Комплекс пирамид в Гизе. Начнём с величайшего в мире погребального сооружения и чуда света — пирамиды Хеопса. Вы прикоснётесь к загадкам Древнего мира, услышите мифы и факты о строениях. После осмотрим стража некрополя — Сфинкса: поговорим о монументальной скульптуре и разберёмся в символике мистического существа.
Большой Египетский музей. Посетим крупнейший археологический музей в стране, открытый в 2024 году. В главном зале вы увидите статуи царей Египта, в том числе Рамзеса II, которой более 3200 лет. Осмотрите саркофаги, колонны, стелы и другие экспонаты.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле (для группы до 3 человек). Дорога в одну сторону займёт 2–3 часа.
- Дополнительные расходы: входные билеты (пирамиды Гизы — ок. $40, Большой Египетский музей — ок. $30), обед.
- Мы можем провести экскурсию для большего количества человек (до 8), в этом случае поедем на микроавтобусе с кондиционером (доплата — $45).
- По вашему желанию программу скорректируем.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — ваша команда гидов в Александрии
Провели экскурсии для 1771 туриста
Я лицензированный гид-египтолог. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Провожу экскурсии вместе с командой гидов с 2014 года. С радостью покажем вам нашу страну!

