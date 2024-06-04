Музеи и искусство Александрии

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Александрии, цены от €144, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Александрии - к сокровищам Каира
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Из Александрии - к сокровищам Каира
Увидеть пирамиды Гизы и посетить Египетский национальный музей, а затем - исламский район столицы
Начало: В вашем отеле или круиз
«Собрание музея включает в себя более 120 тысяч шедевров, среди которых — статуи знаменитых правителей Древнего Египта и золотые сокровища Тутанхамона, коллекции древностей от фараонической до греко-римской эпох»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
295163 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Александрия
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Знакомьтесь, Александрия
Рассмотреть основанный Александром Македонским город со всех сторон
Начало: У вашего отеля
«Александрийский национальный музей, в котором представлено около 1800 артефактов разных эпох: фараонской, римской, византийской и исламской»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250150 за всё до 5 чел.
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
11 часов
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
Посетить легендарные пирамиды и Египетский музей с артефактами древности за 1 день
Начало: У вашего отеля в Александрии
«Ещё одним порталом в мир древних цивилизаций станет знаменитый Египетский музей, где вы увидите мумии фараонов, старинные украшения, посуду, монеты и одежду»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
240144 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Знакомьтесь, Александрия
    Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом - Саидом. Посмотрели Катакомбы, прогулялись
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    по колоритным улицам Александрии, посетили собор Святого Марка, форт Кай-бей, руины амфитеатр римского. Увидели самый старый трамвай. Съели самое вкусное мороженое и попили потрясающий свежевыжатый сок. Саид очень увлекательно и познавательно рассказал о все достопримечательностях Александрии. Дал очень много полезных советов и информации. Спасибо за великолепную экскурсию. Время пролетело не заметно.

    Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом -Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом -Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом -Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом -Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом -Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом -Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом -Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом -Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом -
  • А
    Алексей
    14 мая 2024
    Знакомьтесь, Александрия
    Мы провели незабываемый день на этой экскурсии. Организатор экскурсии Ахмед - очень внимательный, был всегда на связи с нами, из
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    апартаментов нас забрали точно в оговоренное время. Экскурсовод Саид - опытный гид египтолог - показал нам всю Александрию: библиотеку, катакомбы, форт, римский амфитеатр. Также мы проехались по улочкам старой Александрии. Было невероятно интересно, атмосферно. Обед состоялся в замечательном рыбном ресторане на набережной. В качестве бонуса Саид угостил нас знаменитым александрийским мороженым)) однозначно рекомендуем эту экскурсию и организаторов. Хочется вернуться в Александрию ещё!

    Мы провели незабываемый день на этой экскурсии. Организатор экскурсии Ахмед - очень внимательный, был всегда наМы провели незабываемый день на этой экскурсии. Организатор экскурсии Ахмед - очень внимательный, был всегда наМы провели незабываемый день на этой экскурсии. Организатор экскурсии Ахмед - очень внимательный, был всегда наМы провели незабываемый день на этой экскурсии. Организатор экскурсии Ахмед - очень внимательный, был всегда наМы провели незабываемый день на этой экскурсии. Организатор экскурсии Ахмед - очень внимательный, был всегда на
  • А
    Анатолий
    14 мая 2024
    Из Александрии - к сокровищам Каира
    Отличная экскурсия. Забрали из отеля, прекрасный водитель довёз до Каира. Там присоединился экскурсовод Самир. Превосходно провёл экскурсию. Полностью в теме
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    древнего Египта и фараонов. Узнали много того о чем вряд ли где то ещё услышали. Ещё и охранял от назойливых местных. Рекомендую на всё сто.

  • P
    PETR
    13 мая 2024
    Знакомьтесь, Александрия
    Всё прошло по плану. Из Каира добираться не очень долго, около 2 часов. Можно сделать остановки в пути. В Александрии
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    всё прошло по плану. В выходной день (в пятницу) было мало пробок. Вся поездка заняло около 9-9,5 часов (из гостиницы в Каире и обратно).

  • О
    Ольга
    9 мая 2024
    Из Александрии - к сокровищам Каира
    Спасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очереди нигде не стояли, увидели всё, что хотели и даже больше. Ехали обратно в отель очень довольные. С удовольствием буду рекомендовать знакомым.
    Спасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очередиСпасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очередиСпасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очередиСпасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очереди
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Из Александрии - к сокровищам Каира
    Выдался свободный день в Александрии, а в Египте была первый раз, поэтому долго думала какой выбрать тур, остановилась на все
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    таки на поездке в Каир к пирамидам, хотя понимала, что физически будет непросто, так как плохо переношу жару и ходьбу. Но поездка превзошла все мои ожидания, как с точки зрения подготовки экскурсии экскурсоводом Валидом, который пытался донести информацию в правильной форме, с одной стороны не перегружая, с другой-показывая величие культуры того времени, которую умом не понять. Очень понравилась экскурсия в музей, я бы была там и дольше, но очень много людей, музей переполнен, и это мешает сконцентрироваться. О пирамидах говорить нечего, эти грандиозные постройки не требуют наших комментариев. Валид и водитель Ashraf очень персонифицировали экскурсию и сделали ее очень клиентоориентированной. Лишний раз убеждаюсь в ценности индивидуальной экскурсии, которая ни в какое сравнение не подходит к коллективным мероприятиям. Спасибо большое за прекрасное мероприятие!

    Выдался свободный день в Александрии, а в Египте была первый раз, поэтому долго думала какой выбрать

Ответы на вопросы от путешественников по Александрии в категории «Музеи»

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Сколько стоит экскурсия по Александрии в июне 2024
Сейчас в Александрии в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 144 до 163 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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