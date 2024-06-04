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таки на поездке в Каир к пирамидам, хотя понимала, что физически будет непросто, так как плохо переношу жару и ходьбу. Но поездка превзошла все мои ожидания, как с точки зрения подготовки экскурсии экскурсоводом Валидом, который пытался донести информацию в правильной форме, с одной стороны не перегружая, с другой-показывая величие культуры того времени, которую умом не понять. Очень понравилась экскурсия в музей, я бы была там и дольше, но очень много людей, музей переполнен, и это мешает сконцентрироваться. О пирамидах говорить нечего, эти грандиозные постройки не требуют наших комментариев. Валид и водитель Ashraf очень персонифицировали экскурсию и сделали ее очень клиентоориентированной. Лишний раз убеждаюсь в ценности индивидуальной экскурсии, которая ни в какое сравнение не подходит к коллективным мероприятиям. Спасибо большое за прекрасное мероприятие!