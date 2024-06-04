1 чел.
По популярности
скидка
45%
Индивидуальная
13 часов
Из Александрии - к сокровищам Каира
Увидеть пирамиды Гизы и посетить Египетский национальный музей, а затем - исламский район столицы
Начало: В вашем отеле или круиз
«Собрание музея включает в себя более 120 тысяч шедевров, среди которых — статуи знаменитых правителей Древнего Египта и золотые сокровища Тутанхамона, коллекции древностей от фараонической до греко-римской эпох»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
295€163 за всё до 7 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
Знакомьтесь, Александрия
Рассмотреть основанный Александром Македонским город со всех сторон
Начало: У вашего отеля
«Александрийский национальный музей, в котором представлено около 1800 артефактов разных эпох: фараонской, римской, византийской и исламской»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250€150 за всё до 5 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
11 часов
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
Посетить легендарные пирамиды и Египетский музей с артефактами древности за 1 день
Начало: У вашего отеля в Александрии
«Ещё одним порталом в мир древних цивилизаций станет знаменитый Египетский музей, где вы увидите мумии фараонов, старинные украшения, посуду, монеты и одежду»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
240€144 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина4 июня 2024Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом - Саидом. Посмотрели Катакомбы, прогулялись
- ААлексей14 мая 2024Мы провели незабываемый день на этой экскурсии. Организатор экскурсии Ахмед - очень внимательный, был всегда на связи с нами, из
- ААнатолий14 мая 2024Отличная экскурсия. Забрали из отеля, прекрасный водитель довёз до Каира. Там присоединился экскурсовод Самир. Превосходно провёл экскурсию. Полностью в теме
- PPETR13 мая 2024Всё прошло по плану. Из Каира добираться не очень долго, около 2 часов. Можно сделать остановки в пути. В Александрии
- ООльга9 мая 2024Спасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очереди нигде не стояли, увидели всё, что хотели и даже больше. Ехали обратно в отель очень довольные. С удовольствием буду рекомендовать знакомым.
- ООльга7 мая 2024Выдался свободный день в Александрии, а в Египте была первый раз, поэтому долго думала какой выбрать тур, остановилась на все
Ответы на вопросы от путешественников по Александрии в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Александрии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Александрии
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Александрии в июне 2024
Сейчас в Александрии в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 144 до 163 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Александрии на 2024 год по теме «Музеи», 15 ⭐ отзывов, цены от €144. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август