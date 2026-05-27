Спуститься в подземелья, подняться на крепостные стены и насладиться морской кухней
Александрия — сокровищница прошлого, где соседствуют эпохи фараонов, греков и римлян.
На этой экскурсии мы не ограничимся осмотром достопримечательностей, а прочувствуем атмосферу древнего мира.
Вы побываете в ключевых точках города, услышите яркие факты и разберётесь, какие события меняли ход истории.
Описание экскурсии
В программе — ключевые локации, через которые вы увидите живую историю Александрии.
Подземелья Ком аш-Шукафа
Во время осмотра подземного некрополя вы узнаете, как обнаружили катакомбы и какую роль они играли в жизни города.
Колонна Помпея (осмотр снаружи)
Мы подойдём к 30-метровой колонне из асуанского гранита и обсудим, откуда появилось её название и к какому комплексу она относилась.
Александрийская библиотека (осмотр снаружи)
Современное здание поможет нам проследить историю легендарной библиотеки — от центра знаний античности до символа культуры.
Обед у моря
В ресторане на берегу Средиземного моря вы попробуете морепродукты и блюда местной кухни, насладитесь видом и атмосферой города.
Крепость Кайт-Бей
С её стен откроются виды на море и гавань, а я расскажу о роли цитадели в истории региона. Вы узнаете, как жили обычные люди: во что верили, как проводили дни, с кем воевали и как создавали один из самых удивительных городов древнего мира.
Примерный тайминг
9:00–10:15 — катакомбы Ком аш-Шукафа 10:15–10:45 — колонна Помпея 11:15–12:00 — Александрийская библиотека 12:30–13:30 — обед у моря 14:00 — 15:30 — крепость Кайт-Бей
Организационные детали
В стоимость включен трансфер от и до вашего отеля в пределах Александрии или порта на комфортабельном автомобиле + обед в ресторане
Если хотите начать из Каира, потребуется дополнительно оплатить трансфер
Входные билеты в объекты осмотра приобретаются на месте: — катакомбы Ком аш-Шукафа — $5 взрослые / $3 дети — колонна Помпея — $5 взрослые / $3 дети — крепость Кайт-Бей — $4 взрослые / $2 дети
Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан — ваша команда гидов в Александрии
Я историк, провожу экскурсии по Египту с 2011 года. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.
