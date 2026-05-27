Александрия — сокровищница прошлого, где соседствуют эпохи фараонов, греков и римлян. На этой экскурсии мы не ограничимся осмотром достопримечательностей, а прочувствуем атмосферу древнего мира. Вы побываете в ключевых точках города, услышите яркие факты и разберётесь, какие события меняли ход истории.

В программе — ключевые локации, через которые вы увидите живую историю Александрии.

Подземелья Ком аш-Шукафа

Во время осмотра подземного некрополя вы узнаете, как обнаружили катакомбы и какую роль они играли в жизни города.

Колонна Помпея (осмотр снаружи)

Мы подойдём к 30-метровой колонне из асуанского гранита и обсудим, откуда появилось её название и к какому комплексу она относилась.

Александрийская библиотека (осмотр снаружи)

Современное здание поможет нам проследить историю легендарной библиотеки — от центра знаний античности до символа культуры.

Обед у моря

В ресторане на берегу Средиземного моря вы попробуете морепродукты и блюда местной кухни, насладитесь видом и атмосферой города.

Крепость Кайт-Бей

С её стен откроются виды на море и гавань, а я расскажу о роли цитадели в истории региона. Вы узнаете, как жили обычные люди: во что верили, как проводили дни, с кем воевали и как создавали один из самых удивительных городов древнего мира.

Примерный тайминг

9:00–10:15 — катакомбы Ком аш-Шукафа

10:15–10:45 — колонна Помпея

11:15–12:00 — Александрийская библиотека

12:30–13:30 — обед у моря

14:00 — 15:30 — крепость Кайт-Бей

