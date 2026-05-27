Александрия - путешествие сквозь века

Спуститься в подземелья, подняться на крепостные стены и насладиться морской кухней
Александрия — сокровищница прошлого, где соседствуют эпохи фараонов, греков и римлян.

На этой экскурсии мы не ограничимся осмотром достопримечательностей, а прочувствуем атмосферу древнего мира.

Вы побываете в ключевых точках города, услышите яркие факты и разберётесь, какие события меняли ход истории.
Описание экскурсии

В программе — ключевые локации, через которые вы увидите живую историю Александрии.

Подземелья Ком аш-Шукафа

Во время осмотра подземного некрополя вы узнаете, как обнаружили катакомбы и какую роль они играли в жизни города.

Колонна Помпея (осмотр снаружи)

Мы подойдём к 30-метровой колонне из асуанского гранита и обсудим, откуда появилось её название и к какому комплексу она относилась.

Александрийская библиотека (осмотр снаружи)

Современное здание поможет нам проследить историю легендарной библиотеки — от центра знаний античности до символа культуры.

Обед у моря

В ресторане на берегу Средиземного моря вы попробуете морепродукты и блюда местной кухни, насладитесь видом и атмосферой города.

Крепость Кайт-Бей

С её стен откроются виды на море и гавань, а я расскажу о роли цитадели в истории региона. Вы узнаете, как жили обычные люди: во что верили, как проводили дни, с кем воевали и как создавали один из самых удивительных городов древнего мира.

Примерный тайминг

9:00–10:15 — катакомбы Ком аш-Шукафа
10:15–10:45 — колонна Помпея
11:15–12:00 — Александрийская библиотека
12:30–13:30 — обед у моря
14:00 — 15:30 — крепость Кайт-Бей

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер от и до вашего отеля в пределах Александрии или порта на комфортабельном автомобиле + обед в ресторане
  • Если хотите начать из Каира, потребуется дополнительно оплатить трансфер
  • Входные билеты в объекты осмотра приобретаются на месте:
    — катакомбы Ком аш-Шукафа — $5 взрослые / $3 дети
    — колонна Помпея — $5 взрослые / $3 дети
    — крепость Кайт-Бей — $4 взрослые / $2 дети
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан
Султан — ваша команда гидов в Александрии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я историк, провожу экскурсии по Египту с 2011 года. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.

