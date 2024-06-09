Найдено 3 экскурсии в категории « На яхте » в Дахабе, цены от €65. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🛥 На яхте Индивидуальная 1 час Виндсерфинг в Дахабе: обучение с профессионалом Тёплое море, хороший ветер и песчаные пляжи Дахаба - идеальные условия для виндсерфинга. Под руководством чемпиона России вы освоите все необходимые навыки Начало: На виндсерфинг-станции в Дахабе «Те, кто впервые встанут на доску с парусом, через 1-2 урока уже смогут кататься самостоятельно» € 65 за человека 🛥 На яхте Групповая 9 часов Яхтенная экскурсия в Дахабе: Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед Откройте для себя красоту подводного мира Красного моря и уникальные пейзажи на морской прогулке с обедом BBQ «Мы отправимся к заповеднику и Белому острову на белоснежной яхте» Расписание: Ежедневно в 07:30 $ 95 за человека 🛥 На яхте Групповая 9 часов К острову Тиран на белоснежной яхте «Приглашаем совершить морское путешествие на белоснежной яхте в акватории заповедника "Остров Тиран"» Расписание: Ежедневно в 07:30 $ 95 за человека Другие экскурсии Дахаба

Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «На яхте»

Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Дахабе в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Египта, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август