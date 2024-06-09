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Индивидуальная
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Виндсерфинг в Дахабе: обучение с профессионалом
Тёплое море, хороший ветер и песчаные пляжи Дахаба - идеальные условия для виндсерфинга. Под руководством чемпиона России вы освоите все необходимые навыки
Начало: На виндсерфинг-станции в Дахабе
«Те, кто впервые встанут на доску с парусом, через 1-2 урока уже смогут кататься самостоятельно»
Завтра в 12:00
10 июня в 06:00
€65 за человека
Групповая
9 часов
Яхтенная экскурсия в Дахабе: Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед
Откройте для себя красоту подводного мира Красного моря и уникальные пейзажи на морской прогулке с обедом BBQ
«Мы отправимся к заповеднику и Белому острову на белоснежной яхте»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$95 за человека
Групповая
9 часов
К острову Тиран на белоснежной яхте
«Приглашаем совершить морское путешествие на белоснежной яхте в акватории заповедника "Остров Тиран"»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$95 за человека
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Сколько стоит экскурсия по Дахабу в июне 2024
Сейчас в Дахабе в категории "На яхте" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 95.
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Дахабе в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Египта, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август