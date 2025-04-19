Найдено 3 экскурсии в категории « Полеты на самолетах » в Дахабе, цены от $319. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности Полеты на самолетах 12 часов Индивидуальная до 2 чел. Из Дахаба в Луксор - на самолёте (всё включено) Быстро добраться до столицы Древнего Египта и исследовать "Город живых" и "Город мёртвых" Начало: У вашего отеля «Путешествие на самолёте позволит за час переместиться в Луксор и насладиться всеми древностями за один день» $1050 за всё до 2 чел. Полеты на самолетах 17 часов Групповая Экскурсия в Каир с авиаперелетом: пирамиды, Египетский музей, Сфинкс Погрузитесь в мир древнего Египта с экскурсией в Каир. Перелет, посещение пирамид и музея, обед включены «Самолет до Каира летит менее часа» Расписание: Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница в 04:00 $319 за человека Полеты на самолетах 17 часов Групповая Путешествие в Луксор с авиаперелетом - Долина Царей и Карнакский храм Путешествие в Луксор с перелетом на самолете. Откройте для себя древние храмы, гробницы фараонов и уникальные музеи. Экскурсия с русскоговорящим гидом «Рано утром из аэропорта Шарм-эль-Шейха на самолете мы отправимся в Луксор» Расписание: Среда в 04:00 $326 за человека Другие экскурсии Дахаба

Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «Полеты на самолетах»

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