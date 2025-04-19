Индивидуальная
до 2 чел.
Из Дахаба в Луксор - на самолёте (всё включено)
Быстро добраться до столицы Древнего Египта и исследовать "Город живых" и "Город мёртвых"
Начало: У вашего отеля
«Путешествие на самолёте позволит за час переместиться в Луксор и насладиться всеми древностями за один день»
19 апр в 08:30
20 апр в 08:30
$1050 за всё до 2 чел.
Групповая
Экскурсия в Каир с авиаперелетом: пирамиды, Египетский музей, Сфинкс
Погрузитесь в мир древнего Египта с экскурсией в Каир. Перелет, посещение пирамид и музея, обед включены
«Самолет до Каира летит менее часа»
Расписание: Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница в 04:00
$319 за человека
Групповая
Путешествие в Луксор с авиаперелетом - Долина Царей и Карнакский храм
Путешествие в Луксор с перелетом на самолете. Откройте для себя древние храмы, гробницы фараонов и уникальные музеи. Экскурсия с русскоговорящим гидом
«Рано утром из аэропорта Шарм-эль-Шейха на самолете мы отправимся в Луксор»
Расписание: Среда в 04:00
$326 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «Полеты на самолетах»
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