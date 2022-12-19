Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед (на яхте)

Прогулка на яхте с возможностью снорклинга / дайвинга. Дети до 5 лет бесплатно, без предоставления места в автобусе

Прогулка на яхте с возможностью снорклинга/дайвинга. Дети до 5 лет бесплатно, без предоставления места в автобусе.
Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед (на яхте)
Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед (на яхте)
Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед (на яхте)
Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед (на яхте)

Что вас ожидает 🤩

  • Заповедник Рас-Мохаммед
  • Белый остров
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Описание

Побывать в национальном морском заповеднике Рас Мохаммед должен каждый, кто отдыхает в Шарм-эль-Шейхе. Мы отправимся к заповеднику и Белому острову на белоснежной яхте.

Подводным миром Рас Мохаммеда восхищался ещё Жак Ив Кусто. Местные рифы привлекают любителей подводного плавания со всего мира.

Во время морской прогулки мы сделаем 3 остановки для снорклинга с профессиональным инструктором и увидим 3 разных рифа с фантастически красивыми подводными пещерами, коралловыми садами, экзотическими рыбками и морскими черепахами.

Кроме того, насладимся видами Шарм-эль-Шейха и пейзажами Красного моря.

Также нас ждет обед BBQ и безалкогольные напитки.

Важно! Точное время выезда и номер автобуса будут сообщены по WhatsApp или Viber накануне дня выезда (сообщением или звонком диспетчера). Просим указывать действительный номер телефона и держать его включенным, как минимум, за 24 часа до запланированного времени выезда.

Программа

  • Трансфер от отелей до причала.
  • Отплытие около 09:00 утра.
  • Остановки для снорклинга/дайвинга.
  • Барбекю-обед и освежающие напитки.
  • Посещение Белого острова (иногда, во время прилива, остров может быть скрыт под водой).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до/от порта. Прогулка на яхте. Сопровождение русскоязычным инструктором. Обед и напитки. Входные билеты на территорию заповедника
Что не входит
  • Прокат оборудования для снорклинга (маска 2$, ласты 3$, жилет 4$, гидрокостюм 5$). Фото и видео материалы от фотографа
  • Работающего на яхте. Погружение с аквалангом (необходима предварительная резервация в момент бронирования экскурсии). Во время прогулки на яхте возможно осуществить по 1-2 погружения с аквалангом по 15 минут. Каждое погружение стоит 19 $ с человека. Если вы планируете дайвинг во время этой поездки
  • Укажите ниже в форме бронирования количество погружений. Например
  • Если вы отправляетесь на экскурсию вдвоем и каждый планирует погрузиться по 2 раза
  • В графе "Количество погружений" укажите "4". Погружения с аквалангом разрешены с 12 лет
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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