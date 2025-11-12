Шумный и величественный Каир оставит неизгладимое впечатление.Погружение в историю начинается с посещения плато Гиза, где вас ждут пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина.Большой сфинкс раскроет свои тайны, а в Каирском музее

вы увидите Золотую маску Тутанхамона и древние артефакты. Прогулка по Нилу завершит день, оставив воспоминания о величии древнего Египта. Экскурсия станет настоящим путешествием во времени, где каждый момент наполнен историей и культурой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Каира - с октября по апрель, когда температура более комфортная для экскурсий на открытом воздухе. В это время вы сможете насладиться всеми достопримечательностями без изнуряющей жары. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть более жаркими. Летом, с июня по август, температура может достигать высоких значений, однако посещение музеев и прогулки по Нилу все еще возможны, если вы готовы к жаре.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.