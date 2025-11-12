Мои заказы

Каир - город чудес (из Эль-Аламейна)

Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, посетив величественные пирамиды и Каирский музей. Откройте для себя сокровища фараонов и прогуляйтесь по Нилу
Шумный и величественный Каир оставит неизгладимое впечатление.

Погружение в историю начинается с посещения плато Гиза, где вас ждут пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина.

Большой сфинкс раскроет свои тайны, а в Каирском музее
вы увидите Золотую маску Тутанхамона и древние артефакты. Прогулка по Нилу завершит день, оставив воспоминания о величии древнего Египта. Экскурсия станет настоящим путешествием во времени, где каждый момент наполнен историей и культурой

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏺 Уникальные артефакты в Каирском музее
  • 🗿 Величественные пирамиды Гизы
  • 🌊 Прогулка по Нилу
  • 📸 Фото с Большим сфинксом
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 👥 Индивидуальный подход

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Каира - с октября по апрель, когда температура более комфортная для экскурсий на открытом воздухе. В это время вы сможете насладиться всеми достопримечательностями без изнуряющей жары. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть более жаркими. Летом, с июня по август, температура может достигать высоких значений, однако посещение музеев и прогулки по Нилу все еще возможны, если вы готовы к жаре.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00

Что можно увидеть

  • Пирамиды Хеопса
  • Пирамиды Хефрена
  • Пирамиды Микерина
  • Большой сфинкс
  • Каирский музей

Описание экскурсии

Плато Гиза: пирамиды, Большой сфинкс и бескрайние просторы

С утра, пока на улице еще не очень жарко, мы отправимся на плато Гиза — к великим пирамидам Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы узнаете, как жили фараоны и их жены: как проходил их типичный день, как они одевались, как украшали свои жилища, что ели и пили. А также: когда в Древнем Египте начали строить усыпальницы в виде пирамид, что символизируют их декоративные элементы и как проходили погребальные обряды. Расшифруем мы и символику Большого сфинкса — «визитной карточки» Египта.

Каирский музей и прогулка по Нилу

Оценив грандиозные пирамиды, вернемся в столицу и отправимся в Каирский музей — он впечатлит вас удивительными артефактами древности. Вы рассмотрите Золотую маску Тутанхамона, отделанные драгоценными камнями саркофаги, найденные в гробницах сокровища и даже настоящих мумий. Мы расскажем о самых важных экспонатах, поможем понять их предназначение и раскрыть художественную ценность. В завершение, если вы пожелаете, прокатимся на лодке по Нилу и полюбуемся Каиром с воды.

Организационные детали

  • Обязательно нужна виза и штамп по прилёту в Египет. Если вы её не купили сами, то в день экскурсии купим вам за 30 долларов
  • Расстояние от Шарм-эль-Шейха до Каира около 500 км, учитывайте своё физическое состояние и готовность провести много времени в дороге при заказе экскурсии
  • Для 1-2 человек экскурсия проходит на легковом автомобиле, для 3-6 человек — на микроавтобусе
  • вас забирает из отеля водитель, гид присоединится к вам в Каире
  • Входные билеты не включены в стоимость: пирамиды — 14$ взрослые, 7$ дети 6-12 лет; Национальный музей — 13$ взрослые, 7$ дети 6-12 лет
  • Катание на лодке по Нилу оплачивается дополнительно — 50$ с группы
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмад
Эмад — ваша команда гидов в Эль-Аламейн
Провели экскурсии для 1008 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.
Задать вопрос

