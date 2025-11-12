Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, посетив величественные пирамиды и Каирский музей. Откройте для себя сокровища фараонов и прогуляйтесь по Нилу
Шумный и величественный Каир оставит неизгладимое впечатление.
Погружение в историю начинается с посещения плато Гиза, где вас ждут пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина.
Большой сфинкс раскроет свои тайны, а в Каирском музее читать дальше
вы увидите Золотую маску Тутанхамона и древние артефакты. Прогулка по Нилу завершит день, оставив воспоминания о величии древнего Египта. Экскурсия станет настоящим путешествием во времени, где каждый момент наполнен историей и культурой
6 причин купить эту экскурсию
🏺 Уникальные артефакты в Каирском музее
🗿 Величественные пирамиды Гизы
🌊 Прогулка по Нилу
📸 Фото с Большим сфинксом
🚗 Комфортный транспорт
👥 Индивидуальный подход
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Каира - с октября по апрель, когда температура более комфортная для экскурсий на открытом воздухе. В это время вы сможете насладиться всеми достопримечательностями без изнуряющей жары. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть более жаркими. Летом, с июня по август, температура может достигать высоких значений, однако посещение музеев и прогулки по Нилу все еще возможны, если вы готовы к жаре.
Плато Гиза: пирамиды, Большой сфинкс и бескрайние просторы
С утра, пока на улице еще не очень жарко, мы отправимся на плато Гиза — к великим пирамидам Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы узнаете, как жили фараоны и их жены: как проходил их типичный день, как они одевались, как украшали свои жилища, что ели и пили. А также: когда в Древнем Египте начали строить усыпальницы в виде пирамид, что символизируют их декоративные элементы и как проходили погребальные обряды. Расшифруем мы и символику Большого сфинкса — «визитной карточки» Египта.
Каирский музей и прогулка по Нилу
Оценив грандиозные пирамиды, вернемся в столицу и отправимся в Каирский музей — он впечатлит вас удивительными артефактами древности. Вы рассмотрите Золотую маску Тутанхамона, отделанные драгоценными камнями саркофаги, найденные в гробницах сокровища и даже настоящих мумий. Мы расскажем о самых важных экспонатах, поможем понять их предназначение и раскрыть художественную ценность. В завершение, если вы пожелаете, прокатимся на лодке по Нилу и полюбуемся Каиром с воды.
Организационные детали
Обязательно нужна виза и штамп по прилёту в Египет. Если вы её не купили сами, то в день экскурсии купим вам за 30 долларов
Расстояние от Шарм-эль-Шейха до Каира около 500 км, учитывайте своё физическое состояние и готовность провести много времени в дороге при заказе экскурсии
Для 1-2 человек экскурсия проходит на легковом автомобиле, для 3-6 человек — на микроавтобусе
вас забирает из отеля водитель, гид присоединится к вам в Каире
Входные билеты не включены в стоимость: пирамиды — 14$ взрослые, 7$ дети 6-12 лет; Национальный музей — 13$ взрослые, 7$ дети 6-12 лет
Катание на лодке по Нилу оплачивается дополнительно — 50$ с группы
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмад — ваша команда гидов в Эль-Аламейн
Провели экскурсии для 1008 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.