Частный трансфер из Хургады в Марса-Алам

Если вам хочется с комфортом доехать из Хургады до Марса-Алама, вы по адресу! «‎С ветерком» доедете до точки назначения: в автомобилях оборудован кондиционер, водитель обеспечит вас питьевой водой по необходимости.
Частный трансфер из Хургады в Марса-Алам
Частный трансфер из Хургады в Марса-Алам
Частный трансфер из Хургады в Марса-Алам
Ближайшие даты:
Время начала: 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание трансфер

Комфортные поездки по Египту

Мы рады предложить вам уникальную возможность путешествовать с нашей компанией. Наша команда состоит из профессиональных водителей, которые заботятся о вашем комфорте на протяжении всей поездки.

Современные автомобили

В нашем распоряжении находится большой парк современных автомобилей, оснащенных кондиционерами. Это гарантирует, что вы будете чувствовать себя комфортно, независимо от погодных условий.

Гибкость маршрутов

Мы готовы доставить вас в любую точку Египта. Независимо от того, планируете ли вы короткую поездку или длительное путешествие, мы сделаем все возможное, чтобы ваше путешествие прошло гладко и приятно.

Лучшие услуги по выгодным ценам

Наш лозунг — предоставлять клиентам лучшие услуги по самым выгодным ценам. Мы стремимся к тому, чтобы каждая поездка была не только комфортной, но и доступной для каждого.

Выбирая нас, вы выбираете надежность и качество. Позвольте нам сделать ваше путешествие незабываемым!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Хургады в Марса-Алам
  • Разрешения на поездки
  • Бутылки с минеральной водой
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хургада
Завершение: Марса-Алам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • После подтверждения бронирования отправьте фотографии вашего паспорта и паспорта вашей группы для получения разрешений
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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