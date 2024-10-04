Если вам хочется с комфортом доехать из Хургады до Марса-Алама, вы по адресу! «С ветерком» доедете до точки назначения: в автомобилях оборудован кондиционер, водитель обеспечит вас питьевой водой по необходимости.
Мы рады предложить вам уникальную возможность путешествовать с нашей компанией. Наша команда состоит из профессиональных водителей, которые заботятся о вашем комфорте на протяжении всей поездки.
Современные автомобили
В нашем распоряжении находится большой парк современных автомобилей, оснащенных кондиционерами. Это гарантирует, что вы будете чувствовать себя комфортно, независимо от погодных условий.
Гибкость маршрутов
Мы готовы доставить вас в любую точку Египта. Независимо от того, планируете ли вы короткую поездку или длительное путешествие, мы сделаем все возможное, чтобы ваше путешествие прошло гладко и приятно.
Лучшие услуги по выгодным ценам
Наш лозунг — предоставлять клиентам лучшие услуги по самым выгодным ценам. Мы стремимся к тому, чтобы каждая поездка была не только комфортной, но и доступной для каждого.
Выбирая нас, вы выбираете надежность и качество. Позвольте нам сделать ваше путешествие незабываемым!
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
После подтверждения бронирования отправьте фотографии вашего паспорта и паспорта вашей группы для получения разрешений
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.