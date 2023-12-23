Трансфер из Хургады в Луксор и обратно
Индивидуальный трансфер в Хургаде

Отправиться в древний город с комфортом и профессиональным водителем

Мы позаботимся обо всём. Встретим вас у отеля в Хургаде и доставим по указанному адресу. А после того, как вы насладитесь изучением древних достопримечательностей, отвезём обратно. С нами ваше путешествие пройдёт комфортно и интересно!
Трансфер из Хургады в Луксор и обратно
Трансфер из Хургады в Луксор и обратно
Трансфер из Хургады в Луксор и обратно
Трансфер из Хургады в Луксор и обратно
Трансфер из Хургады в Луксор и обратно
Трансфер из Хургады в Луксор и обратно
Трансфер из Хургады в Луксор и обратно
Трансфер из Хургады в Луксор и обратно
Трансфер из Хургады в Луксор и обратно
Трансфер из Хургады в Луксор и обратно
Трансфер из Хургады в Луксор и обратно
Трансфер из Хургады в Луксор и обратно
Трансфер из Хургады в Луксор и обратно
Ближайшие даты:
23
дек
24
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25
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Описание

Что вас ожидает

Насладитесь поездкой из Хургады в Луксор на современном автомобиле! По пути вы встретите рассвет и полюбуетесь прекрасным видом на горы. Наш водитель доставит вас до отеля или, если захотите, отвезёт прямо к храмам и другим достопримечательностям за дополнительную плату. А вечером заберёт и доставит обратно в Хургаду.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на седане или минивэне из Хургады в Луксор и обратно. Дорога в одну сторону занимает 4 часа. Выезд из Луксора до 17:00.
  • Отдельно (по желанию) оплачивается трансфер до достопримечательностей: Карнакского и Луксорского храмов, Колоссов Мемнона, храма Хатшепсут и Долины цариц — €8. Входные билеты в стоимость не входят.
  • Если вы хотите вернуться обратно на следующий день, цена за трансфер составит €113
  • Вас повезёт один из опытных водителей нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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