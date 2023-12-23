Отправиться в древний город с комфортом и профессиональным водителем
Мы позаботимся обо всём. Встретим вас у отеля в Хургаде и доставим по указанному адресу. А после того, как вы насладитесь изучением древних достопримечательностей, отвезём обратно. С нами ваше путешествие пройдёт комфортно и интересно!
Ближайшие даты:
23
дек
дек
24
дек
дек
25
дек
дек
26
дек
дек
27
дек
дек
28
дек
дек
29
дек
дек
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Насладитесь поездкой из Хургады в Луксор на современном автомобиле! По пути вы встретите рассвет и полюбуетесь прекрасным видом на горы. Наш водитель доставит вас до отеля или, если захотите, отвезёт прямо к храмам и другим достопримечательностям за дополнительную плату. А вечером заберёт и доставит обратно в Хургаду.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на седане или минивэне из Хургады в Луксор и обратно. Дорога в одну сторону занимает 4 часа. Выезд из Луксора до 17:00.
- Отдельно (по желанию) оплачивается трансфер до достопримечательностей: Карнакского и Луксорского храмов, Колоссов Мемнона, храма Хатшепсут и Долины цариц — €8. Входные билеты в стоимость не входят.
- Если вы хотите вернуться обратно на следующий день, цена за трансфер составит €113
- Вас повезёт один из опытных водителей нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед — Организатор в Хургаде
Я директор туристической компании в Египте. Наша фирма специализируется на выполнении поездок во все города Египта, включая Каир, Александрию, Луксор, Асуан, Хургаду, Шарм-эль-Шейх и другие замечательные направления страны. У нас большая команда, специализирующаяся на обеспечении всех поездок в Египет и мы надеемся встретиться с вами в Египте, чтобы предоставить лучшие услуги по лучшим ценам!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады
Похожие туры из Хургады
скидка
45%
Индивидуальная
13 часов
Знакомьтесь, Луксор! (Из Хургады)
Посетить все знаковые места древнего города и погрузиться в их историю с профессиональным гидом
у вашего отеля в Хургаде
Завтра
25 дек
26 дек
27 дек
272€150 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Познакомиться с достопримечательностями города-музея в компании историков-египтологов
Завтра
25 дек
26 дек
27 дек
288€202 за всё до 8 чел.
Групповая
17 часов
Луксор «стандарт» из Хургады
шлагбаум Вашего отеля
Завтра
25 дек
26 дек
27 дек
$48 за человека