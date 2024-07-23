Выбирая индивидуальный трансфер из Хургады в Луксор, вы обеспечиваете себе не только комфортное перемещение, но и возможность гибкого планирования вашего дня.
Мы предлагаем вам удобство и надежность, начиная с момента встречи у вашего отеля в Хургаде и заканчивая моментом, когда вы, полные впечатлений от древних памятников, будете с комфортом доставлены обратно. Наш трансфер - это забота о каждом аспекте вашего путешествия
Мы предлагаем вам удобство и надежность, начиная с момента встречи у вашего отеля в Хургаде и заканчивая моментом, когда вы, полные впечатлений от древних памятников, будете с комфортом доставлены обратно. Наш трансфер - это забота о каждом аспекте вашего путешествия
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Индивидуальный трансфер
- 🌄 Встреча рассвета в пути
- 🏨 Доставка до отеля или достопримечательностей
- 🕒 Гибкий график выезда
- 👨✈️ Опытные водители
Что можно увидеть
- Карнакский храм
- Луксорский храм
- Колоссы Мемнона
- Храм Хатшепсут
- Долина цариц
Описание трансфер
Насладитесь поездкой из Хургады в Луксор на современном автомобиле! По пути вы встретите рассвет и полюбуетесь прекрасным видом на горы. Наш водитель доставит вас до отеля или, если захотите, отвезёт прямо к храмам и другим достопримечательностям за дополнительную плату. А вечером заберёт и доставит обратно в Хургаду.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на седане или минивэне из Хургады в Луксор и обратно. Дорога в одну сторону занимает 4 часа. Выезд из Луксора до 17:00
- Отдельно (по желанию) оплачивается трансфер до достопримечательностей: Карнакского и Луксорского храмов, Колоссов Мемнона, храма Хатшепсут и Долины цариц — $9. Входные билеты в стоимость не входят
- Если вы хотите вернуться обратно на следующий день, цена за трансфер составит $122
- Вас повезёт один из опытных водителей нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 28 туристов
Я директор туристической компании в Египте. Наша фирма специализируется на выполнении поездок во все города Египта, включая Каир, Александрию, Луксор, Асуан, Хургаду, Шарм-эль-Шейх и другие замечательные направления. У нас большая команда, и мы надеемся встретиться с вами в Египте, чтобы предоставить лучшие услуги по лучшим ценам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все просто отлично!!! Команда гид и водитель просто супер! Все очень понравилось! Будем ездить на экскурсии только этой компанией!!! Всем рекомендую.
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