Мохамед — Организатор в Хургаде

Я директор туристической компании в Египте. Наша фирма специализируется на выполнении поездок во все города Египта, включая Каир, Александрию, Луксор, Асуан, Хургаду, Шарм-эль-Шейх и другие замечательные направления страны. У нас большая команда, специализирующаяся на обеспечении всех поездок в Египет и мы надеемся встретиться с вами в Египте, чтобы предоставить лучшие услуги по лучшим ценам!

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