Эта индивидуальная экскурсия по Хургаде предлагает уникальную возможность увидеть город с новой стороны.
Гости смогут посетить величественную мечеть Аль-Мина и коптскую церковь Девы Марии, прогуляться по местным рынкам и насладиться видами на Красное море с Новой Марины. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, что делает её доступной для всех возрастов. Участники узнают о повседневной жизни, традициях и истории города
Гости смогут посетить величественную мечеть Аль-Мина и коптскую церковь Девы Марии, прогуляться по местным рынкам и насладиться видами на Красное море с Новой Марины. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, что делает её доступной для всех возрастов. Участники узнают о повседневной жизни, традициях и истории города
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Увидеть мечеть Аль-Мина
- ⛪ Посетить церковь Девы Марии
- 🌊 Насладиться видами Красного моря
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 🛍️ Исследовать местные рынки
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Мечеть Аль-Мина
- Церковь Девы Марии
- Новая Марина
- Рынок свежих фруктов и овощей
- Рыбный рынок
Описание экскурсии
- Мечеть Аль-Мина — одна из самых выдающихся религиозных и архитектурных достопримечательностей города. Открыта в 2012 году.
- Евангелическая церковь Девы Марии — известная коптская православная церковь и важное духовное место для местных христиан.
- Новая Марина — современная пристань для яхт, расположенная на набережной Корниш в самом сердце Хургады. Отсюда открывается прекрасный вид на Красное море.
- Рынок свежих фруктов и овощей. Здесь вы узнаете о сезонных продуктах, которые жители используют в повседневном рационе.
- Рыбный рынок, где продают свежий улов из Красного моря. По желанию вы сможете купить рыбу, а профессиональные повара приготовят её по традиционному египетскому рецепту.
На экскурсии мы поговорим:
- О повседневной жизни Хургады.
- Истории города и его развитии.
- Местных обычаях и традициях, которые делают город особенным.
- Роли церкви Девы Марии в коптском обществе.
- И многом другом.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Citroen.
- Программа подойдёт взрослым и детям с 2 лет.
- Отдельно оплачивается рыба на рынке (по желанию).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руби — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 75 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Руби. Я родилась и выросла в Египте. Я лицензированный гид-историк с дипломом по египтологии и истории и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Дневного Египта и современной жизнью египтян.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
мария
17 ноя 2024
Организация экскурсии на высоте: списались, изменили время на удобное нам, перед экскурсией каждому предложили бутылочку воды и сок. Сама экскурсия очень понравилась, прошла в неспешном комфортном для нас темпе. Гид Ахмед все очень интересно и подробно нам рассказал, ответил на все вопросы и учел наши пожелания, отдельное спасибо ему за угощение изумительным соком из тросника.
Екатерина
4 ноя 2024
Уже 2 раз пользуемся услугой Руби как гида.
Замечательно передает информацию, являясь египтянкой, отлично владеет русским языком.
Охотно отвечает на все возникающие вопросы и исторические и вопросы менталитета и особенности организации обычной жизни населения.
Грамотно и последовательно составлены экскурсии.
Объясняет имеет ли смысл посещение дополнительных экскурсионных мест встречающихся на пути.
С любовью относиться к своей профессии.
Работает по всем знаковым достопримечательностям страны Египет.
Добра, вежлива, отзывчива, корректна.
Рекомендую!
Замечательно передает информацию, являясь египтянкой, отлично владеет русским языком.
Охотно отвечает на все возникающие вопросы и исторические и вопросы менталитета и особенности организации обычной жизни населения.
Грамотно и последовательно составлены экскурсии.
Объясняет имеет ли смысл посещение дополнительных экскурсионных мест встречающихся на пути.
С любовью относиться к своей профессии.
Работает по всем знаковым достопримечательностям страны Египет.
Добра, вежлива, отзывчива, корректна.
Рекомендую!
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