Сокровища моря и земли в Хургаде

Познакомьтесь с историей и культурой Хургады, посетив её главные достопримечательности и рынки. Ощутите уникальную атмосферу города и его морских пейзажей
Эта индивидуальная экскурсия по Хургаде предлагает уникальную возможность увидеть город с новой стороны.

Гости смогут посетить величественную мечеть Аль-Мина и коптскую церковь Девы Марии, прогуляться по местным рынкам и насладиться видами на Красное море с Новой Марины. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, что делает её доступной для всех возрастов. Участники узнают о повседневной жизни, традициях и истории города
5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Увидеть мечеть Аль-Мина
  • ⛪ Посетить церковь Девы Марии
  • 🌊 Насладиться видами Красного моря
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 🛍️ Исследовать местные рынки
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Сокровища моря и земли в Хургаде
Сокровища моря и земли в Хургаде
Сокровища моря и земли в Хургаде
Ближайшие даты:
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фев
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Мечеть Аль-Мина
  • Церковь Девы Марии
  • Новая Марина
  • Рынок свежих фруктов и овощей
  • Рыбный рынок

Описание экскурсии

  • Мечеть Аль-Мина — одна из самых выдающихся религиозных и архитектурных достопримечательностей города. Открыта в 2012 году.
  • Евангелическая церковь Девы Марии — известная коптская православная церковь и важное духовное место для местных христиан.
  • Новая Марина — современная пристань для яхт, расположенная на набережной Корниш в самом сердце Хургады. Отсюда открывается прекрасный вид на Красное море.
  • Рынок свежих фруктов и овощей. Здесь вы узнаете о сезонных продуктах, которые жители используют в повседневном рационе.
  • Рыбный рынок, где продают свежий улов из Красного моря. По желанию вы сможете купить рыбу, а профессиональные повара приготовят её по традиционному египетскому рецепту.

На экскурсии мы поговорим:

  • О повседневной жизни Хургады.
  • Истории города и его развитии.
  • Местных обычаях и традициях, которые делают город особенным.
  • Роли церкви Девы Марии в коптском обществе.
  • И многом другом.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Citroen.
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 2 лет.
  • Отдельно оплачивается рыба на рынке (по желанию).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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мария
17 ноя 2024
Организация экскурсии на высоте: списались, изменили время на удобное нам, перед экскурсией каждому предложили бутылочку воды и сок. Сама экскурсия очень понравилась, прошла в неспешном комфортном для нас темпе. Гид Ахмед все очень интересно и подробно нам рассказал, ответил на все вопросы и учел наши пожелания, отдельное спасибо ему за угощение изумительным соком из тросника.
Екатерина
4 ноя 2024
Уже 2 раз пользуемся услугой Руби как гида.
Замечательно передает информацию, являясь египтянкой, отлично владеет русским языком.
Охотно отвечает на все возникающие вопросы и исторические и вопросы менталитета и особенности организации обычной жизни населения.
Грамотно и последовательно составлены экскурсии.
Объясняет имеет ли смысл посещение дополнительных экскурсионных мест встречающихся на пути.
С любовью относиться к своей профессии.
Работает по всем знаковым достопримечательностям страны Египет.
Добра, вежлива, отзывчива, корректна.
Рекомендую!

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