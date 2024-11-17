мария

Организация экскурсии на высоте: списались, изменили время на удобное нам, перед экскурсией каждому предложили бутылочку воды и сок. Сама экскурсия очень понравилась, прошла в неспешном комфортном для нас темпе. Гид Ахмед все очень интересно и подробно нам рассказал, ответил на все вопросы и учел наши пожелания, отдельное спасибо ему за угощение изумительным соком из тросника.