Парк миниатюр «Mini Egypt» – экскурсии в Хургаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк миниатюр «Mini Egypt»» в Хургаде, цены от $27. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Экскурсия по музею египетских древностей в Хургаде
17 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия по музею египетских древностей в Хургаде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 09:00 или с 16:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$27.50 за человека
Частный тур на целый день в Луксоре из Хургады
На автобусе
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Частный тур на целый день в Луксоре из Хургады
Начало: Хургада
Расписание: Каждый день недели в шесть утра
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$320 за экскурсию
Частный трансфер из Хургады в Марса-Алам
10 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Частный трансфер из Хургады в Марса-Алам
Начало: Хургада
Сегодня в 03:00
Завтра в 03:00
$250 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    1 февраля 2024
    Частный тур на целый день в Луксоре из Хургады
    Спасибо Horus Tours и лично Мохаммеду и Абдулу за замечательную экскурсию в Луксор! Поскольку поездка была неблизкой, индивидуальный тур оказался
    читать дальше

    наиболее комфортным вариантом для знакомства с сокровищами Луксора. В ходе экскурсии мы не только посетили Карнакский храм, Долину Царей и храм Хатшепсут, но и благодаря увлекательным маршрутам и рассказам экскурсоводов прониклись бытом жителей современного Луксора. Масса впечатлений, потребуется время, чтобы осмыслить всю полученную информацию!

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Парк миниатюр «Mini Egypt»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия по музею египетских древностей в Хургаде
  2. Частный тур на целый день в Луксоре из Хургады
  3. Частный трансфер из Хургады в Марса-Алам
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Набережная
  6. Аквариум
  7. Остров Гифтун
  8. Остров Махмея
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в апреле 2025
Сейчас в Хургаде в категории "Парк миниатюр «Mini Egypt»" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 320. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Забронируйте экскурсию в Хургаде на 2025 год по теме «Парк миниатюр «Mini Egypt»», 19 ⭐ отзывов, цены от $27. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь