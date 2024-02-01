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наиболее комфортным вариантом для знакомства с сокровищами Луксора. В ходе экскурсии мы не только посетили Карнакский храм, Долину Царей и храм Хатшепсут, но и благодаря увлекательным маршрутам и рассказам экскурсоводов прониклись бытом жителей современного Луксора. Масса впечатлений, потребуется время, чтобы осмыслить всю полученную информацию!