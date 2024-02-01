Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия по музею египетских древностей в Хургаде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 09:00 или с 16:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$27.50 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Частный тур на целый день в Луксоре из Хургады
Начало: Хургада
Расписание: Каждый день недели в шесть утра
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$320 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Частный трансфер из Хургады в Марса-Алам
Начало: Хургада
Сегодня в 03:00
Завтра в 03:00
$250 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр1 февраля 2024Спасибо Horus Tours и лично Мохаммеду и Абдулу за замечательную экскурсию в Луксор! Поскольку поездка была неблизкой, индивидуальный тур оказался
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Парк миниатюр «Mini Egypt»»
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