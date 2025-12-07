Откройте для себя Луксор — древнюю столицу Египта, где каждый камень хранит историю тысячелетий.
Вас ждут величественные храмы, загадочные гробницы фараонов в Долине Царей, прогулка по Нилу и знакомство с наследием одной из величайших цивилизаций мира.
Описание экскурсии
Легенды Древнего Египта:
- путешествие сквозь тысячелетия.
- Приглашаем вас в Луксор — легендарную столицу Древнего Египта, где история ощущается на каждом шагу. Это индивидуальная экскурсия для группы до 8 человек, которая позволяет прикоснуться к наследию великой цивилизации в комфортном ритме, без туристических толп. Вы увидите памятники, которые хранят дух тысячелетий и рассказывают о жизни фараонов.
- Великие храмы и монументы.
- Экскурсия начинается с посещения Карнакского храма — одного из крупнейших религиозных комплексов мира, посвященного богу солнца Амону-Ра. Вы пройдете через гипостильный зал с 134 колоннами и узнаете о значении этого места. Далее вас ждут Колоссы Мемнона — две массивные статуи, некогда охранявшие вход в храм Аменхотепа III, и уникальный Храм Хатшепсут, вырезанный в скале в честь первой женщины-фараона.
- Тайны загробной жизни и отдых на Ниле.
- Возьмите с собой фотокамеру.
- Рекомендуется взять с собой воду, головной убор и солнцезащитные средства.
Кадый день в 4:00-4:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Карнакский храм
- Переправа по Нилу
- Обед с видом на Нил
- Колоссы Мемнона
- Храм Хатшепсут
- Долина Царей
Что включено
- Трансфер на автомобиле или микроавтобусе с кондиционером
- Разрешение на перевозку туристов и проведение экскурсии
- Профессиональное сопровождение русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в указанные храмы и локации
- Переправа по Нилу на лодке
- Тафтафы для подъезда к локациям
- Обед
Место начала и завершения?
Место Вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Кадый день в 4:00-4:30
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
