Мы отправимся в путешествие по самым важным точкам Луксора.
Вы увидите гробницы, посетите крупнейший храмовый комплекс в мире и рассмотрите фрески, отражающие верования древних египтян. Мы расскажем о методах строительства, повседневной жизни и роли женщин в Древнем Египте. Поговорим о ритуалах, богах и о том, как сегодня живёт Луксор.
Вы увидите гробницы, посетите крупнейший храмовый комплекс в мире и рассмотрите фрески, отражающие верования древних египтян. Мы расскажем о методах строительства, повседневной жизни и роли женщин в Древнем Египте. Поговорим о ритуалах, богах и о том, как сегодня живёт Луксор.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Луксорский храм — архитектурную жемчужину с огромными колоннами, украшенными резьбой. Храм отражает связь между фараонами и богами
- Колоссы Мемнона — две гигантские статуи, расположенные у входа в погребальный храм Аменхотепа III
- Карнакский храм — самый крупный храмовый комплекс в мире, построенный более 2000 тысяч лет назад
- Долину Царей — место погребения фараонов и принцев. Здесь, в скалах, скрыты десятки гробниц, высеченных вручную
Вы узнаете:
- как развивалась древнеегипетская цивилизация
- почему Луксор был важным религиозным и политическим центром
- как Рамсес II и Тутанхамон формировали историю Египта
- какие религиозные верования существовали
- как разгадать надписи и символы, украшающие храмы и гробницы
- где работали древние египтяне
- какие ритуалы, связанные с мёртвыми, проводили
И многое-многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, водой и соками
- Мы заберём вас из отеля в Хургаде примерно в 5:00 утра. Дорога из Хургады до Луксора — около 4 часов. После экскурсии мы привезём вас обратно в отель около 20:00
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- Входные билеты в Карнакский храм — $12 за чел.
- Вход в Долину царей — $15 за чел.
- Вход в Луксорский храм — $10 за чел.
- Вход в храм Хатшепсут — $9 за чел.
- Обед — около $10 за чел.
- Прогулка по Нилу — $40 (за группу)
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 03:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$150
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 03:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бебо — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 38 туристов
Я работаю гидом в Каире, Гизе и Александрии. У меня есть диплом по египтологии, а опыт работы в сфере организации путешествий — более 10 лет. Я работаю с командой гидов — все мы имеем лицензию министерства туризма Египта.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
8 ноя 2025
5
Ксения
27 окт 2025
Экскурсия в Луксор с гидом Абдалой и водителем Айзеком оказалась фантастической. Машина приехала вовремя. За разговором, водитель хорошо говорит по английски, я по русски, но есть гугл переводчик, время прошло
М
Марина
21 окт 2025
Только что вернулись из Луксора, это настоящее погружение в древность. Колоссы Мемнона, храм царицы Хатшепсут, Луксорский и Карнакский храмы, Долина царей— от всего этого просто захватывает дух!
Особая благодарность нашему гиду
Особая благодарность нашему гиду
М
Михаил
4 окт 2025
Экскурсия великолепная! Ребята точно в назначенное время забрали из отеля в Хургаде и мы на комфортабельном авто начали свое путешествие. При необходимости совершали остановки которые Нам были удобны! По приезду
Входит в следующие категории Хургады
Похожие экскурсии из Хургады
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Хургады - в Дендеру и Луксор: путешествие в сердце Древнего Египта
Увидеть исторические памятники, зайти в величественные храмы и погрузиться в мир фараонов
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
$260
$288 за всё до 8 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Хургады - в Луксор: храмы и Долина царей
Побывать в одном из самых важных городов Древнего Египта и познакомиться с его памятниками
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
$270
$360 за всё до 5 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Храмы и боги Древнего Египта
Путешествие к древним храмам Египта: Хатхор, Карнак и Хатшепсут. Узнайте о культуре и истории, ощутите величие древней цивилизации
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
$311
$365 за всё до 3 чел.