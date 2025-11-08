Мои заказы

Познакомиться с Луксором - из Хургады

Побывать в самом сердце цивилизации фараонов, увидеть древние храмы и узнать, как их строили
Мы отправимся в путешествие по самым важным точкам Луксора.

Вы увидите гробницы, посетите крупнейший храмовый комплекс в мире и рассмотрите фрески, отражающие верования древних египтян. Мы расскажем о методах строительства, повседневной жизни и роли женщин в Древнем Египте. Поговорим о ритуалах, богах и о том, как сегодня живёт Луксор.
4 отзыва
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Луксорский храм — архитектурную жемчужину с огромными колоннами, украшенными резьбой. Храм отражает связь между фараонами и богами
  • Колоссы Мемнона — две гигантские статуи, расположенные у входа в погребальный храм Аменхотепа III
  • Карнакский храм — самый крупный храмовый комплекс в мире, построенный более 2000 тысяч лет назад
  • Долину Царей — место погребения фараонов и принцев. Здесь, в скалах, скрыты десятки гробниц, высеченных вручную

Вы узнаете:

  • как развивалась древнеегипетская цивилизация
  • почему Луксор был важным религиозным и политическим центром
  • как Рамсес II и Тутанхамон формировали историю Египта
  • какие религиозные верования существовали
  • как разгадать надписи и символы, украшающие храмы и гробницы
  • где работали древние египтяне
  • какие ритуалы, связанные с мёртвыми, проводили

И многое-многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, водой и соками
  • Мы заберём вас из отеля в Хургаде примерно в 5:00 утра. Дорога из Хургады до Луксора — около 4 часов. После экскурсии мы привезём вас обратно в отель около 20:00
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Входные билеты в Карнакский храм — $12 за чел.
  • Вход в Долину царей — $15 за чел.
  • Вход в Луксорский храм — $10 за чел.
  • Вход в храм Хатшепсут — $9 за чел.
  • Обед — около $10 за чел.
  • Прогулка по Нилу — $40 (за группу)

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 03:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$150
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 03:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бебо
Бебо — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 38 туристов
Я работаю гидом в Каире, Гизе и Александрии. У меня есть диплом по египтологии, а опыт работы в сфере организации путешествий — более 10 лет. Я работаю с командой гидов — все мы имеем лицензию министерства туризма Египта.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгений
8 ноя 2025
Ксения
Ксения
27 окт 2025
Экскурсия в Луксор с гидом Абдалой и водителем Айзеком оказалась фантастической. Машина приехала вовремя. За разговором, водитель хорошо говорит по английски, я по русски, но есть гугл переводчик, время прошло
читать дальше

незаметно. Великолепный Карнакский храм, дворец Хатшипсут, долина царей - атмосфера монументальности и вечности. Обед на берегу Нила. В процессе возникла маленькая проблемка, но ребята решили её очень быстро и аккуратно. Одним словом очень рекомендую. Хорошая цена, великолепное качество. И главное, что планировалась мини группа, но видимо еще не сезон и мы были вдвоём с подругой, в общем - шикарный индивидуальный тур.

Марина
21 окт 2025
Только что вернулись из Луксора, это настоящее погружение в древность. Колоссы Мемнона, храм царицы Хатшепсут, Луксорский и Карнакский храмы, Долина царей— от всего этого просто захватывает дух!
Особая благодарность нашему гиду
читать дальше

Аблулле! Спасибо за интереснейшие рассказы, которые оживили для нас эти древние камни. Также благодарим заботливого водителя Айзека.
Хочется отметить отличную организацию. Всё было четко по расписанию: трансфер, билеты, логистика между объектами. Не пришлось ни о чем беспокоиться, только наслаждаться видами и историей.

Михаил
4 окт 2025
Экскурсия великолепная! Ребята точно в назначенное время забрали из отеля в Хургаде и мы на комфортабельном авто начали свое путешествие. При необходимости совершали остановки которые Нам были удобны! По приезду
читать дальше

в хургаду нас встретил гид Амар (могу ошибиться в написании имени) все доступно пояснил по экскурсии и мы начали, обошли все достопримечательности историю которых нам очень понятно объяснил гид, предложил на наш выбор, при желании, дополнительные локации посетить. Понравилось очень, у этой команды очень высокая клиентоориентированность. 5 звёзд!

