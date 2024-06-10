Смешанная: катание на джипах и верблюдах; фольклорная шоу-программа с ужином.
Что вас ожидает:
- Джип сафари
- Катание на верблюдаж
- Фольклорная шоу-программа с ужином
Описание экскурсии
Трансфер от отеля доставит до деревни бедуинов, где группа пересядет на джипы. Прокатимся на джипах, познакомимся с жизненным укладом поселения, приготовим лепёшки с местными жителями и перекусим.
В продолжении программы, немного прогуляемся верхом на верблюдах и лошадках и отправимся на ужин, сопровождаемый фольклорной шоу-программой.
Важно! Точное время выезда и номер автобуса будут сообщены по Whats
App или Viber накануне дня выезда (сообщением или звонком диспетчера). Просим указывать действительный номер телефона и держать его включенным, как минимум, за 24 часа до запланированного времени выезда.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Джип сафари
- Катание на верблюдаж
- Фольклорная шоу-программа с ужином
Что включено
- Трансфер от/до отеля. Катание на джипах. Короткая прогулка на верблюдах. Ужин
- Включая безалкогольные напитки. Фольклорная шоу-программа
Что не входит в цену
- Фото и видео материалы от фотографа (приобретаются по желанию)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Хургаде
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады
Похожие экскурсии из Хургады
Мини-группа
3 часа
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах в Хургаде: полдневное приключение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: мчите на квадроциклах и встречайте закат на верблюдах. Завершите день чаепитием среди бедуинов
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€15 за человека
Групповая
7 часов
Сафари с фольклорным шоу и ужином в пустыне Хургады: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: катание на квадроциклах, багги, визит в деревню бедуинов, ужин под звездами и шоу
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
€20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальное сафари в пустыне Хургады: верблюды, квадроциклы и бедуинская культура
Откройте для себя чарующую красоту пустыни Хургады, наслаждаясь катанием на квадроциклах и верблюдах, а также узнавая культуру бедуинов
Начало: Начало экскурсии у входа в ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00 и 14:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$25 за человека