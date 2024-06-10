Трансфер от отеля доставит до деревни бедуинов, где группа пересядет на джипы. Прокатимся на джипах, познакомимся с жизненным укладом поселения, приготовим лепёшки с местными жителями и перекусим.

В продолжении программы, немного прогуляемся верхом на верблюдах и лошадках и отправимся на ужин, сопровождаемый фольклорной шоу-программой.

Важно! Точное время выезда и номер автобуса будут сообщены по Whats