Активный отдых в Хургаде

Найдено 17 экскурсий в категории «Активный отдых» в Хургаде, цены от €15. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Индивидуальное погружение в Хургаде: уникальный дайвинг у берега
Получите уникальный опыт дайвинга у берега Красного моря, наслаждаясь красотой подводного мира без лишнего волнения
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
40 за человека
Восточные скачки: катание на лошадях и верблюдах в Хургаде (мини-группа)
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
🐫 На верблюдах
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
1 отзыв
Катание на лошадях и верблюдах в Хургаде с восточным чаепитием
Погрузитесь в атмосферу Востока, наслаждаясь катанием на лошадях и верблюдах по живописным окрестностям Хургады, завершая день восточным чаепитием
Начало: По месту пребывания в Хургаде
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
28 за человека
Активный день в Эль-Гуне. Групповая поездка
Групповая
8 часов
2 отзыва
Активный день в Эль-Гуне: групповая экскурсия с морскими приключениями
Проведите незабываемый день в Эль-Гуне, наслаждаясь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50 за человека
Парасейлинг в Хургаде
🚗 На машине
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Парасейлинг в Хургаде: захватывающий полет над Красным морем
Впечатляющий полет на парашюте над Красным морем - идеальное приключение для любителей экстрима и красивых видов в Хургаде
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
18 за человека
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Мини-группа
7 часов
12 отзывов
Дайвинг в Хургаде: эксклюзивное погружение в мир подводной красоты
Приглашаем вас на увлекательное погружение в Красное море. Откройте для себя волшебный мир под водой в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
70 за человека
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Групповая
5 часов
3 отзыва
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Удивительное приключение на двухпалубной яхте в Хургаде: снорклинг среди кораллов, рыбалка на тунца и барракуду, а также обед на борту с морепродуктами
Начало: От вашего отеля в Хургаде
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
33 за человека
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах в Хургаде: полдневное приключение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: мчите на квадроциклах и встречайте закат на верблюдах. Завершите день чаепитием среди бедуинов
Начало: у вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 за человека
В море верхом на лошади
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Конная прогулка в море Хургады: эксклюзивный маршрут с инструктором
Почувствуйте гармонию с природой, оседлав лошадь для морской прогулки на частном пляже Хургады
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 за человека
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
Хотите стать профессиональным дайвером? Пройдите курс PADI Open Water Diver в Хургаде и получите международный сертификат за 3-4 дня
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
320 за экскурсию
Мото-сафари
Групповая
3 часа
Мото-сафари
Расписание: Ежедневно в 08:00, 14:30
от $21 за человека
Парасейлинг
Групповая
1.5 часа
Парасейлинг
Расписание: Ежедневно в 10:00
от $28 за человека
Дайвинг
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
Дайвинг
Расписание: Ежедневно в 07:30
$26 за человека
Семейное сафари
Групповая
3 часа
Семейное сафари
Расписание: Ежедневно в 08:00, 13:00
от $26 за человека
Супер сафари
Групповая
6 часов
Супер сафари
Расписание: Ежедневно в 13:00
от $26 за человека
Аквапарк Джунгли в Хургаде
🚌 На автобусе
Мини-группа
7.5 часов
Аквапарк Джунгли в Хургаде: водные развлечения для всей семьи
Проведите незабываемый день в Аквапарке Джунгли! 36 горок, водные аттракционы и обед включены. Идеально для семейного отдыха
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
65 за человека
Парасейлинг: полёт на парашюте над Красным морем
Мини-группа
2.5 часа
Парасейлинг: полёт на парашюте над Красным морем
Увидеть морские просторы и Хургаду - с высоты птичьего полёта
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00 и 12:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
30 за человека
Джип сафари
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
5.5 часов
Джип сафари
Расписание: Ежедневно в 08:00
от $21 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Дайвинг в Хургаде в мини-группе
    Поездка на дайвинг прошла замечательно, мы все остались довольны, для меня это был первый опыт погружения и он прошел очень комфортно и красиво. Инструктором был Вадим, он все подробно объяснил, погружаться с ним было интересно и спокойно. Рекомендую!
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Парасейлинг в Хургаде
    Всё прошло отлично. Трансфер забрал от отеля, а после отвёз обратно. Полёт прошел гладко. Всё понравилось.
  • А
    Анатолий
    18 мая 2024
    Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
    Очень переживали по поводу дайвинга, так как ни разу в жизни этим не занимались, но всë прошло просто замечательно! Мохаммед отличный
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    инструктор и очень хороший человек, провëл нас в это увлекательное путешествие и рассказал всë самое важное, что нужно знать новичку, при этом в само погружение постоянно держал за руку и показывал интересные моменты! Инструктаж провел доходчиво и понятно, благодаря объяснениям было спокойно и уверенно. Всем советуем попробовать!

    Очень переживали по поводу дайвинга, так как ни разу в жизни этим не занимались, но всë прошло просто замечательно!
  • А
    Анастасия
    20 февраля 2024
    Парасейлинг в Хургаде
    Мероприятие отлично организованно: нас вовремя забрали из отеля, отвезли в порт Хургады, пересалили на катер, вывезли в море, прокатили на
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    парашюте и вернули в порт, а оттуда в отель. Комфортный трансфер, оплату мероприятия приняли переводом через Сбер онлайн, организатор был на связи постоянно.

  • S
    Sofia
    14 января 2024
    Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
    Дайвинг оказался отличным, место для погружения очень атмосферное. В самом начале показалось, что возле пирса будет не на что смотреть
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    и то, что там совсем не глубоко, но это иллюзия - в паре метров после пирса есть впадина, где уже начинается настоящая подводная красота с яркими рыбами, кораллами и разной фауной. Вы будете плыть вдоль стены высотой 5-8 метров с разнообразными кораллами и рыбами. Это впечатляет больше любого музея) Мохамед отличный инструктор для дайвинга, доходчиво и подробно объясняет всю необходимую технику безопасности, не идёт в воду пока не убедится, что вы все поняли и усвоили. Погружается вместе с вами, ведет на каждом шаге, помогает перебороть страх и погрузиться в первый раз. Это очень помогает для решительного шага. Самое главное, что он свободно говорит на русском языке, поэтому у вас не будет никакого барьера и вы не упустите ничего важного. Рекомендуем Мохамеда для дайвинга и особенно для вашего первого погружения.

    Дайвинг оказался отличным, место для погружения очень атмосферное. В самом начале показалось, что возле пирса будетДайвинг оказался отличным, место для погружения очень атмосферное. В самом начале показалось, что возле пирса будетДайвинг оказался отличным, место для погружения очень атмосферное. В самом начале показалось, что возле пирса будетДайвинг оказался отличным, место для погружения очень атмосферное. В самом начале показалось, что возле пирса будет
  • Т
    Татьяна
    10 января 2024
    Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
    Мы с мужем были на дайвинге с Мохаммедом. Это было прекрасное приключение. Рекомендуем всем, кто хочет попробовать дайвинг, но по
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    каким-то причинам боится это делать. Мохаммед проводит очень подробный инструктаж на берегу (а его русский язык выше всех похвал) и пока не убедится, что вы все поняли, в воду не ведет. Очень аккуратно начинается погружение. Опять-таки, пока Мохаммед не будет уверен, что вы хорошо дышите, погружение не начнется. Поэтому, когда вы попадаете на глубину, то никакого удобства не остается, а остается чистое наслаждение подводным миром живого рифа. Мы обязательно будем еще погружаться с Мохаммедом. Все на дайвинг!

    Мы с мужем были на дайвинге с Мохаммедом. Это было прекрасное приключение. Рекомендуем всем, кто хочетМы с мужем были на дайвинге с Мохаммедом. Это было прекрасное приключение. Рекомендуем всем, кто хочетМы с мужем были на дайвинге с Мохаммедом. Это было прекрасное приключение. Рекомендуем всем, кто хочет
  • К
    Ксения
    9 января 2024
    Рыбалка и морская прогулка в Красном море
    это конечно морская прогулка с элементами ловли небольшой рыбки, не проф рыбалка. мужу понравилось.
  • л
    лилия
    24 декабря 2023
    Активный день в Эль-Гуне. Групповая поездка
    Все было хорошо, очень насыщенно. Забрали с отеля, привезли на пирс, оттуда на кораблике до Эль Гуны, легкая экскурсия, далее
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    поплыли на корабле к рифу с возможностью поплавать, так же из батискафа посмотреть на подводный мир. Это очень впечатляет. далее отплыли подальше, порыбачили. И вернулись обратно, там на банане прокатились. Из минусов: нас не проинформировали о том, что на корабле нужно ходить босиком всем. Т к это декабрь, в открытом море, не смотря на солнечный день, ветер пронизывал. Без обуви ноги совсем промерзли, и не только ноги. Учитывая, что еще были водные мероприятия, совсем некомфортно было и не удалось получить максимум удовольствия

  • R
    Roman
    22 декабря 2023
    Дайвинг в Хургаде в мини-группе
    Проходил обучение на начальном курсе OWD в декабре 2023 с инструктором Романом Васильевичем Брифинги перед упражнениями, разбор ошибок после, каждый шаг
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    в обучении инструктор на мой взгляд проводил отлично. Вся теория перед каждым упражнением была разложена по полочкам, по итогам погружения ошибки обсуждались. Человеческое отношение, согласование графика, обсуждение любых вопросов… Мне обучение очень понравилось. Четыре итоговых погружения с инструктором в открытой воде прошли лайтово, ко всему был подготовлен. Хочу сказать отдельное спасибо инструктору Вадиму за его терпение и индивидуальный подход. Рекомендую школу на 100%

    Проходил обучение на начальном курсе OWD в декабре 2023 с инструктором Романом ВасильевичемПроходил обучение на начальном курсе OWD в декабре 2023 с инструктором Романом ВасильевичемПроходил обучение на начальном курсе OWD в декабре 2023 с инструктором Романом ВасильевичемПроходил обучение на начальном курсе OWD в декабре 2023 с инструктором Романом ВасильевичемПроходил обучение на начальном курсе OWD в декабре 2023 с инструктором Романом Васильевичем
  • О
    Олеся
    11 декабря 2023
    В море верхом на лошади
    Огромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классных фотографий на память сделали,
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    инстаграм взорвали точно. При возможности обязательно вернёмся к вам еще не раз. Лошадки все очень красивые и ухоженные, главное спокойные и дружелюбные

    Огромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классныхОгромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классныхОгромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классныхОгромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классныхОгромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классных

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Активный отдых»

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  1. Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
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  3. Активный день в Эль-Гуне. Групповая поездка
  4. Парасейлинг в Хургаде
  5. Дайвинг в Хургаде в мини-группе
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