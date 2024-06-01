1 чел.
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Индивидуальная
4 часа
Индивидуальное погружение в Хургаде: уникальный дайвинг у берега
Получите уникальный опыт дайвинга у берега Красного моря, наслаждаясь красотой подводного мира без лишнего волнения
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€40 за человека
Групповая
3 часа
Катание на лошадях и верблюдах в Хургаде с восточным чаепитием
Погрузитесь в атмосферу Востока, наслаждаясь катанием на лошадях и верблюдах по живописным окрестностям Хургады, завершая день восточным чаепитием
Начало: По месту пребывания в Хургаде
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€28 за человека
Групповая
8 часов
Активный день в Эль-Гуне: групповая экскурсия с морскими приключениями
Проведите незабываемый день в Эль-Гуне, наслаждаясь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€50 за человека
Мини-группа
2 часа
Парасейлинг в Хургаде: захватывающий полет над Красным морем
Впечатляющий полет на парашюте над Красным морем - идеальное приключение для любителей экстрима и красивых видов в Хургаде
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€18 за человека
Мини-группа
7 часов
Дайвинг в Хургаде: эксклюзивное погружение в мир подводной красоты
Приглашаем вас на увлекательное погружение в Красное море. Откройте для себя волшебный мир под водой в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€70 за человека
Групповая
5 часов
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Удивительное приключение на двухпалубной яхте в Хургаде: снорклинг среди кораллов, рыбалка на тунца и барракуду, а также обед на борту с морепродуктами
Начало: От вашего отеля в Хургаде
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€33 за человека
Мини-группа
3 часа
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах в Хургаде: полдневное приключение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: мчите на квадроциклах и встречайте закат на верблюдах. Завершите день чаепитием среди бедуинов
Начало: у вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€15 за человека
Индивидуальная
1 час
Конная прогулка в море Хургады: эксклюзивный маршрут с инструктором
Почувствуйте гармонию с природой, оседлав лошадь для морской прогулки на частном пляже Хургады
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€15 за человека
Индивидуальная
13 часов
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
Хотите стать профессиональным дайвером? Пройдите курс PADI Open Water Diver в Хургаде и получите международный сертификат за 3-4 дня
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€320 за экскурсию
Групповая
3 часа
Расписание: Ежедневно в 08:00, 14:30
от $21 за человека
Групповая
1.5 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00
от $28 за человека
Групповая
9 часов
Расписание: Ежедневно в 07:30
$26 за человека
Групповая
3 часа
Расписание: Ежедневно в 08:00, 13:00
от $26 за человека
Групповая
6 часов
Расписание: Ежедневно в 13:00
от $26 за человека
Мини-группа
7.5 часов
Аквапарк Джунгли в Хургаде: водные развлечения для всей семьи
Проведите незабываемый день в Аквапарке Джунгли! 36 горок, водные аттракционы и обед включены. Идеально для семейного отдыха
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€65 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Парасейлинг: полёт на парашюте над Красным морем
Увидеть морские просторы и Хургаду - с высоты птичьего полёта
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00 и 12:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€30 за человека
Групповая
5.5 часов
Расписание: Ежедневно в 08:00
от $21 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана1 июня 2024Поездка на дайвинг прошла замечательно, мы все остались довольны, для меня это был первый опыт погружения и он прошел очень комфортно и красиво. Инструктором был Вадим, он все подробно объяснил, погружаться с ним было интересно и спокойно. Рекомендую!
- ААлександр30 мая 2024Всё прошло отлично. Трансфер забрал от отеля, а после отвёз обратно. Полёт прошел гладко. Всё понравилось.
- ААнатолий18 мая 2024Очень переживали по поводу дайвинга, так как ни разу в жизни этим не занимались, но всë прошло просто замечательно! Мохаммед отличный
- ААнастасия20 февраля 2024Мероприятие отлично организованно: нас вовремя забрали из отеля, отвезли в порт Хургады, пересалили на катер, вывезли в море, прокатили на
- SSofia14 января 2024Дайвинг оказался отличным, место для погружения очень атмосферное. В самом начале показалось, что возле пирса будет не на что смотреть
- ТТатьяна10 января 2024Мы с мужем были на дайвинге с Мохаммедом. Это было прекрасное приключение. Рекомендуем всем, кто хочет попробовать дайвинг, но по
- ККсения9 января 2024это конечно морская прогулка с элементами ловли небольшой рыбки, не проф рыбалка. мужу понравилось.
- ллилия24 декабря 2023Все было хорошо, очень насыщенно. Забрали с отеля, привезли на пирс, оттуда на кораблике до Эль Гуны, легкая экскурсия, далее
- RRoman22 декабря 2023Проходил обучение на начальном курсе OWD в декабре 2023 с инструктором Романом Васильевичем Брифинги перед упражнениями, разбор ошибок после, каждый шаг
- ООлеся11 декабря 2023Огромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классных фотографий на память сделали,
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Активный отдых»
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