1 чел.
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Групповая
6 часов
Мегасафари в Хургаде: приключение на багги, квадроциклах и верблюдах
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией Мегасафари. Пустынные просторы, культура бедуинов и драйв - все в одном путешествии
Начало: Ваш отель
«Затем, вы отправитесь на джипах через пустыню в Деревню бедуинов»
Расписание: Ежедневно около 11:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$18 за человека
Групповая
5.5 часов
Джип сафари
«Трансфер от отеля доставит до деревни бедуинов, где группа пересядет на джипы»
Расписание: Ежедневно в 08:00
от $21 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия17 мая 2024Самый лучший гид - Марина!) всё было интересно) спасибо)
- AAnna20 марта 2024Хорошая организация, приятная цена, спасибо)
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Джиппинг»
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