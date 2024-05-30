Сафари и дикая природа в Хургаде

Найдено 17 экскурсий в категории «Сафари» в Хургаде, цены от €15. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах в Хургаде: полдневное приключение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: мчите на квадроциклах и встречайте закат на верблюдах. Завершите день чаепитием среди бедуинов
Начало: у вашего отеля в центре города
«На сафари не допускают детей младше 10 лет»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 за человека
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Групповая
7 часов
6 отзывов
Сафари с фольклорным шоу и ужином в пустыне Хургады: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: катание на квадроциклах, багги, визит в деревню бедуинов, ужин под звездами и шоу
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
20 за человека
Индивидуальная поездка-сафари по пустыне на 3 часа
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Индивидуальное сафари в пустыне Хургады: верблюды, квадроциклы и бедуинская культура
Откройте для себя чарующую красоту пустыни Хургады, наслаждаясь катанием на квадроциклах и верблюдах, а также узнавая культуру бедуинов
Начало: Начало экскурсии у входа в ваш отель
«Наше сафари станет для вас незабываемым приключением, полным экзотики и ярких впечатлений»
Расписание: Ежедневно в 08:00 и 14:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$25 за человека
Дискавери сафари утром из Хургады
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
Групповая
4 часа
10 отзывов
Дискавери сафари утром из Хургады
Начало: Ваш отель
«В 08:00 наш гид забирает вас из отеля и доставляет вас в Базу Сафари (Сафари Центр), где по началу всем туристам заматывают голову специальным шарфом (в Египте названный арафаткой), чтобы защитить голову и глаза от песков»
Расписание: Ежедневно, около 8:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$17 за человека
Утреннее сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
3 часа
27 отзывов
Сафари на квадроциклах в Хургаде: утренняя поездка с бедуинами
Откройте для себя величие пустыни на утреннем сафари: управление квадроциклом, бедуинская деревня и традиционный чай
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: После обеда наш гид заберёт вас из отеля и доставит вас в Сафари Центр, где инструктор проведёт обучение по управлению квадроциклом»
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 9:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$17 за человека
Королевское сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
7 часов
58 отзывов
Королевское сафари на квадроциклах: путешествие по пустыне Хургады
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по пустыне на квадроциклах, включая ужин и шоу у костра
Начало: Заберем из отеля
«Если вы не бывали на сафари в пустыне, то мы вам приглашаем вас в увлекательное путешествие»
Расписание: Ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$30 за человека
Мегасафари VIP
🛻 На квадроциклах
Групповая
3 часа
20 отзывов
Мегасафари VIP
Начало: Мы вас собираем из отеля
«Прокатитесь на квадроциклах и багги по удивительной аравийской пустыне во время утренней экскурсии или вечернего сафари»
Расписание: Каждый день 2 раза утренняя и вечерняя программа по желанию
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$18 за человека
Катание на багги по Аравийской пустыне индивидуально
🛞 Багги
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Индивидуальное сафари на багги по Аравийской пустыне в Хургаде
Зажигательное приключение на багги ждет вас в пустыне Аравии. Погрузитесь в мир скорости и традиций бедуинов
Начало: Забираем туристов из отелей
«Что вас ожидает: Незабываемое приключение в пустыне Отправьтесь на захватывающее приключение на багги по удивительной пустыне Аравии во время утренней экскурсии или вечернего сафари»
Расписание: каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$70 за человека
Супер сафари в Хургаде
🐫 На верблюдах
Групповая
6.5 часов
19 отзывов
Супер сафари в Хургаде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$15 за человека
Элитное сафари в аравийской пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
2 отзыва
Элитное сафари в аравийской пустыне
Начало: Ваши отели в Хургаде
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$15 за человека
Мото Сафари
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
3 часа
Мото Сафари
Начало: Трансфер заберет вас из ресепшена вашей гостиницы
«Приглашаем вас на увлекательное мото-сафари в Хургаде»
Расписание: Организовываем экскурсию ежедневно с 08:30 до 12:00 и с 15:00 до 18:00.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$20 за человека
Мото-сафари
Групповая
3 часа
Мото-сафари
Расписание: Ежедневно в 08:00, 14:30
от $21 за человека
Семейное сафари
Групповая
3 часа
Семейное сафари
«Поездка "Семейное сафари" подарит Вам целый ряд развлечений»
Расписание: Ежедневно в 08:00, 13:00
от $26 за человека
Супер сафари
Групповая
6 часов
Супер сафари
«Поездка "Супер сафари" - это активно проведенный день в пустыне и фольклорная шоу-программа с ужином»
Расписание: Ежедневно в 13:00
от $26 за человека
Элит-тур (сафари + массаж)
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
4 часа
Элит-тур (сафари + массаж)
Начало: Мы вас собираем из отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$32 за человека
Мото сафари индивидуально
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальное мото сафари в Хургаде: адреналин и культура
Почувствуйте дух приключений, прокатившись на квадрациклах по пустыне и горам Хургады, встретьте бедуинскую культуру
Начало: Забираем туристов из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$25 за человека
Джип сафари
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
5.5 часов
Джип сафари
Расписание: Ежедневно в 08:00
от $21 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    30 мая 2024
    Дискавери сафари утром из Хургады
    Здравствуйте,в последний момент вспомнили про ваш сайт,когда собирались брать экскурсию Нам очень понравилось 😻 Утреняя Сафари👍советуем Благодарим 🙏🏼
  • М
    Мария
    13 мая 2024
    Индивидуальная поездка-сафари по пустыне на 3 часа
    Все круто! Встретили, довезли до базы, накатали на квадроциклах, верблюдах😁👍 Останавливались для фото в пустыне, останавливались и пили чай в бедуинской деревне. . Все слажено, точно, безопасно. . Спасибо за организацию и впечатления🙏
  • Е
    Екатерина
    23 апреля 2024
    Индивидуальная поездка-сафари по пустыне на 3 часа
    Экскурсия организована хорошо, какиание по времени не маленькое, успеваешь насладится. Гид внимательный, были нюансы с переносом дат, решили без проблем.
  • А
    Александр
    27 марта 2024
    Утреннее сафари на квадроциклах
    Как говорится, что хотел, то и получил! Ожидания подтвердились полностью. С отеля забрали вовремя, привезли на базу. Провели инструктаж по
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    управлению квадроциклах и правилах поведения на трассе. Выдали на прокат защитные очки за 2 доллара, но без них в пустыне делать нечего, проехали группой пару кругов для привыкания к технике и вперед, в пустыню! Группа получилась около десяти машин. Кто хотел ехал один, кто хотел, ехал вдвоем на одном квадрике. Попадались участки по ровной поверхности прямо-таки скоростные, если кто отставал, колонна притормаживала и ждала, никто не потерялся. У меня в дороге отказали тормоза, что добавило еще больше адреналина. По приезду в деревню бедуинов сказал об этом гиду и квадрик заменили, обратно ехал уже с тормозами. В самой деревне угостили маленькой чашечкой чая и прогулкой на верблюде, метров 20. Чаевых никто не вымогал, все по желанию. В отель тоже доставили вовремя. Я доволен, рекомендую.

  • Ю
    Юлия
    18 марта 2024
    Королевское сафари на квадроциклах
    Случайно увидела эту экскурсию здесь, у отельного гида она стоила 45$, а тут в два раза дешевле. Привезли на место,
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    объяснили, как управлять квадроциклом. Ехать около 25 км по пути, ехали очень быстро. Неуверена, что с маленькими детьми будет комфортно, тк на высокой скорости неслись. Ощущения супер! Деревня бедуинов это просто какие-то конструкции из пальм, никто там не живёт. В самой деревне поднялись на сопку минуты 3, пофоткались, 100 метров на верблюде, чай предлагали, пить не стали, и поехали обратно. Все заняло примерно часа три. Потом у нас были багги, круто, понравилось на закате. Вечернее шоу ни о чем, вышли пара человек что-то покрутились минут 10, потом женщины просто стали вытаскивать зрителей танцевать. Еды кладут по ложке, но в целом хватило, чтобы поесть. Больше всего понравилось - прокатиться в пустыне, от остального можно отказаться.

  • М
    Мария
    17 марта 2024
    Королевское сафари на квадроциклах
    Сама экскурсия насыщенная, интересная. Но по организации - очень все скомканно, такое чувство, что мы торопились, нас без конца подгоняли,
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    на квадроциклах просто гнали (для людей, кто в первый раз катается, это опасно и сложно). Хотелось бы больше остановок для фото, особенно на закате, т. к. это очень красиво, пейзаж классный и хочется его запечатлеть. Шоу не очень понравилось, всего 1 танец дервишей, мы его, видимо, пропустили. Вся программа от отеля и до возвращения уложилась в 4 часа (вместо 6 часов, как заявлено). Хотелось бы ее повторить, но только в более расслабленном и комфортном темпе, без гонки и с остановками на закате в красивом месте.

  • Д
    Денис
    25 февраля 2024
    Утреннее сафари на квадроциклах
    Нам очень повезло, что в нашей группе было всего трое человек. Совпадение это или тут всегда маленькие группы, не знаю,
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    но от других точек отъезжали группы по 15-20 человек. Мы гнали по пустыне настолько быстро, сколько можно было выжать из этих квадриков) курок до упора, он больше не разгонялся, а спидометр не работал, поэтому точной скорости не знаю) Просто я читал отзывы о том что группы плетутся еле еле, у нас было совсем наоборот. Потом ряженая деревня бедуинов, всё как у всех. Чаепитие, фотки на верблюдах. Катания на багги в этом туре не было. Всё зависит от того что вы ждёте от этого тура. Мы хотели просто погонять по песку на квадриках и получили максимум эмоций!

  • А
    Анна
    14 января 2024
    Утреннее сафари на квадроциклах
    отличная экскурсия, забрали вовремя. арафатка была своя - помогли завязать, за защитные очки не доплачивала, за спуск с верблюда тоже
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    не просили денег (катание буквально 2 минуты для фото), симпатичный фотограф в пути неплохо пофоткал (10$). ехала первая в колонне сразу за гидом, ехали быстро, газ выжимали на максимум и все поодиночке (много видела экскурсий где жалуются что медленно). красивые виды. я была единственной русской, но водитель трансфера отлично говорил по-русски. спасибо!

  • М
    Маргарита
    10 ноября 2023
    Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
    Все прошло хорошо. Только в самой бедуинской деревне мы немножко потерялись, отстали от группы. Потом нашлись) Виды на закатную пустыню
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    - прекрасны! В конце было замечательное шоу. Совет - одевайтесь в закрытую одежду, но легкую. Берите с собой воду, можно немного перекусит - ребенок проголодался в процессе. Еще совет - запомните название гаража, из которого стартуете на джипах - это поможет идентифицировать вашу группу.

  • К
    Ксения
    24 августа 2023
    Дискавери сафари утром из Хургады
    Экскурсия отличная, динамичная и интересная 😍 Особенно понравилось кататься на квадроциклах, но хотелось бы поехать именно по пустыне. Огромное спасибо
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    гиду Марине за создание дружелюбной атмосферы- не смотря на то, что в нашей группе все люди были с разных стран и лишь немного говорили на английском всем было очень интересно 👍🏻👍🏻👍🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Сафари»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
  2. Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
  3. Индивидуальная поездка-сафари по пустыне на 3 часа
  4. Дискавери сафари утром из Хургады
  5. Утреннее сафари на квадроциклах
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Сафари" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 15 до 70. Туристы уже оставили гидам 170 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Цены на сафари в Хургаде, самые популярные экскурсии 2024 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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