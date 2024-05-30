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Мини-группа
3 часа
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах в Хургаде: полдневное приключение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: мчите на квадроциклах и встречайте закат на верблюдах. Завершите день чаепитием среди бедуинов
Начало: у вашего отеля в центре города
«На сафари не допускают детей младше 10 лет»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€15 за человека
Групповая
7 часов
Сафари с фольклорным шоу и ужином в пустыне Хургады: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: катание на квадроциклах, багги, визит в деревню бедуинов, ужин под звездами и шоу
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальное сафари в пустыне Хургады: верблюды, квадроциклы и бедуинская культура
Откройте для себя чарующую красоту пустыни Хургады, наслаждаясь катанием на квадроциклах и верблюдах, а также узнавая культуру бедуинов
Начало: Начало экскурсии у входа в ваш отель
«Наше сафари станет для вас незабываемым приключением, полным экзотики и ярких впечатлений»
Расписание: Ежедневно в 08:00 и 14:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$25 за человека
Групповая
4 часа
Дискавери сафари утром из Хургады
Начало: Ваш отель
«В 08:00 наш гид забирает вас из отеля и доставляет вас в Базу Сафари (Сафари Центр), где по началу всем туристам заматывают голову специальным шарфом (в Египте названный арафаткой), чтобы защитить голову и глаза от песков»
Расписание: Ежедневно, около 8:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$17 за человека
Групповая
3 часа
Сафари на квадроциклах в Хургаде: утренняя поездка с бедуинами
Откройте для себя величие пустыни на утреннем сафари: управление квадроциклом, бедуинская деревня и традиционный чай
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: После обеда наш гид заберёт вас из отеля и доставит вас в Сафари Центр, где инструктор проведёт обучение по управлению квадроциклом»
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 9:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$17 за человека
Групповая
7 часов
Королевское сафари на квадроциклах: путешествие по пустыне Хургады
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по пустыне на квадроциклах, включая ужин и шоу у костра
Начало: Заберем из отеля
«Если вы не бывали на сафари в пустыне, то мы вам приглашаем вас в увлекательное путешествие»
Расписание: Ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$30 за человека
Групповая
3 часа
Мегасафари VIP
Начало: Мы вас собираем из отеля
«Прокатитесь на квадроциклах и багги по удивительной аравийской пустыне во время утренней экскурсии или вечернего сафари»
Расписание: Каждый день 2 раза утренняя и вечерняя программа по желанию
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$18 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальное сафари на багги по Аравийской пустыне в Хургаде
Зажигательное приключение на багги ждет вас в пустыне Аравии. Погрузитесь в мир скорости и традиций бедуинов
Начало: Забираем туристов из отелей
«Что вас ожидает: Незабываемое приключение в пустыне Отправьтесь на захватывающее приключение на багги по удивительной пустыне Аравии во время утренней экскурсии или вечернего сафари»
Расписание: каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$70 за человека
Групповая
6.5 часов
Супер сафари в Хургаде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$15 за человека
Групповая
6 часов
Элитное сафари в аравийской пустыне
Начало: Ваши отели в Хургаде
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$15 за человека
Индивидуальная
3 часа
Мото Сафари
Начало: Трансфер заберет вас из ресепшена вашей гостиницы
«Приглашаем вас на увлекательное мото-сафари в Хургаде»
Расписание: Организовываем экскурсию ежедневно с 08:30 до 12:00 и с 15:00 до 18:00.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$20 за человека
Групповая
3 часа
Расписание: Ежедневно в 08:00, 14:30
от $21 за человека
Групповая
3 часа
Семейное сафари
«Поездка "Семейное сафари" подарит Вам целый ряд развлечений»
Расписание: Ежедневно в 08:00, 13:00
от $26 за человека
Групповая
6 часов
Супер сафари
«Поездка "Супер сафари" - это активно проведенный день в пустыне и фольклорная шоу-программа с ужином»
Расписание: Ежедневно в 13:00
от $26 за человека
Групповая
4 часа
Элит-тур (сафари + массаж)
Начало: Мы вас собираем из отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$32 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальное мото сафари в Хургаде: адреналин и культура
Почувствуйте дух приключений, прокатившись на квадрациклах по пустыне и горам Хургады, встретьте бедуинскую культуру
Начало: Забираем туристов из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$25 за человека
Групповая
5.5 часов
Расписание: Ежедневно в 08:00
от $21 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия30 мая 2024Здравствуйте,в последний момент вспомнили про ваш сайт,когда собирались брать экскурсию Нам очень понравилось 😻 Утреняя Сафари👍советуем Благодарим 🙏🏼
- ММария13 мая 2024Все круто! Встретили, довезли до базы, накатали на квадроциклах, верблюдах😁👍 Останавливались для фото в пустыне, останавливались и пили чай в бедуинской деревне. . Все слажено, точно, безопасно. . Спасибо за организацию и впечатления🙏
- ЕЕкатерина23 апреля 2024Экскурсия организована хорошо, какиание по времени не маленькое, успеваешь насладится. Гид внимательный, были нюансы с переносом дат, решили без проблем.
- ААлександр27 марта 2024Как говорится, что хотел, то и получил! Ожидания подтвердились полностью. С отеля забрали вовремя, привезли на базу. Провели инструктаж по
- ЮЮлия18 марта 2024Случайно увидела эту экскурсию здесь, у отельного гида она стоила 45$, а тут в два раза дешевле. Привезли на место,
- ММария17 марта 2024Сама экскурсия насыщенная, интересная. Но по организации - очень все скомканно, такое чувство, что мы торопились, нас без конца подгоняли,
- ДДенис25 февраля 2024Нам очень повезло, что в нашей группе было всего трое человек. Совпадение это или тут всегда маленькие группы, не знаю,
- ААнна14 января 2024отличная экскурсия, забрали вовремя. арафатка была своя - помогли завязать, за защитные очки не доплачивала, за спуск с верблюда тоже
- ММаргарита10 ноября 2023Все прошло хорошо. Только в самой бедуинской деревне мы немножко потерялись, отстали от группы. Потом нашлись) Виды на закатную пустыню
- ККсения24 августа 2023Экскурсия отличная, динамичная и интересная 😍 Особенно понравилось кататься на квадроциклах, но хотелось бы поехать именно по пустыне. Огромное спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Сафари»
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Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Сафари" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 15 до 70. Туристы уже оставили гидам 170 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Цены на сафари в Хургаде, самые популярные экскурсии 2024 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август