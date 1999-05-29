О месте, которое вы увидите

Эль-Гуна — это кусочек искусственного рая, созданного трудами архитекторов и строителей прямо в пустыне на берегу Красного моря. Город расположен на 25 километров севернее Хургады и выстроен в едином архитектурном стиле — средиземноморском с восточными мотивами. Даже цветовая гамма зданий здесь выдержана в песочно-горчичных тонах.

Местный миллионер Самих Савирис осуществил свою мечту: он реализовал проект Венеции в Египте. Казалось бы, совершенно невероятно. Но сегодня каждый желающий может собственными глазами увидеть это.

Эль-Гуна состоит более чем из 20 островов. Кроме того, есть еще масса частных островов с виллами. Практически все они соединены с сушей мостами. До некоторых же можно добраться только на катерах или лодках. В процессе строительства курорта были вырыты километры каналов, по которым течет морская вода. Не упустите возможность увидеть это, находясь в Египте!

Программа экскурсии:

Трансфер из отеля примерно в 08:00 (точное время сообщаем после брони);

Остановка в открытом море для плавания с маской и ластами на коралловом рифе (снорклинг);

Рыбалка;

Батискаф;

Катание на лодке по водным каналам Эль-Гуны, второе название которого – Египетская Венеция;

Обед на яхте;

Трансфер обратно в отель около 16:30.

Важные детали