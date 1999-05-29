Экскурсия в Эль-Гуну: неповторимая поездка из Хургады

Эль-Гуна - кусочек искусственного рая, созданного трудами архитекторов и строителей прямо в пустыне...

4.8
9 отзывов
Эль-Гуна — кусочек искусственного рая, созданного трудами архитекторов и строителей прямо в пустыне на берегу Красного моря.

Уникальный город выстроен в средиземноморском архитектурном стиле с восточными мотивами и состоит из более чем двадцати островов.

Не упустите возможность увидеть это впечатляющее творение, находясь в Египте!
Экскурсия в Эль-Гуну: неповторимая поездка из Хургады
Экскурсия в Эль-Гуну: неповторимая поездка из Хургады
Экскурсия в Эль-Гуну: неповторимая поездка из Хургады
Экскурсия в Эль-Гуну: неповторимая поездка из Хургады
Экскурсия в Эль-Гуну: неповторимая поездка из Хургады
Экскурсия в Эль-Гуну: неповторимая поездка из Хургады
Экскурсия в Эль-Гуну: неповторимая поездка из Хургады
Экскурсия в Эль-Гуну: неповторимая поездка из Хургады
Экскурсия в Эль-Гуну: неповторимая поездка из Хургады
Экскурсия в Эль-Гуну: неповторимая поездка из Хургады
Экскурсия в Эль-Гуну: неповторимая поездка из Хургады

Что вы увидите 🤩

  • Курорт Эль-Гуна
  • Красное море
О месте, которое вы увидите
Эль-Гуна — это кусочек искусственного рая, созданного трудами архитекторов и строителей прямо в пустыне на берегу Красного моря. Город расположен на 25 километров севернее Хургады и выстроен в едином архитектурном стиле — средиземноморском с восточными мотивами. Даже цветовая гамма зданий здесь выдержана в песочно-горчичных тонах.
Местный миллионер Самих Савирис осуществил свою мечту: он реализовал проект Венеции в Египте. Казалось бы, совершенно невероятно. Но сегодня каждый желающий может собственными глазами увидеть это.
Эль-Гуна состоит более чем из 20 островов. Кроме того, есть еще масса частных островов с виллами. Практически все они соединены с сушей мостами. До некоторых же можно добраться только на катерах или лодках. В процессе строительства курорта были вырыты километры каналов, по которым течет морская вода. Не упустите возможность увидеть это, находясь в Египте!

Программа экскурсии:

  • Трансфер из отеля примерно в 08:00 (точное время сообщаем после брони);
  • Остановка в открытом море для плавания с маской и ластами на коралловом рифе (снорклинг);
  • Рыбалка;
  • Батискаф;
  • Катание на лодке по водным каналам Эль-Гуны, второе название которого – Египетская Венеция;
  • Обед на яхте;
  • Трансфер обратно в отель около 16:30.
Важные детали
  • Дети до 5 лет посещают экскурсию бесплатно.
  • Возьмите с собой: полотенце, купальник, солнечные очки, солнцезащитный крем, головной убор.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Общий
$60

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание (трансфер в районы Сахль-Хашиш и Макади оплачиваются индивидуально)
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Обед и безалкогольные напитки
  • Снаряжение для снорклинга (маска, ласты, трубка, спасательный жилет).
Что не входит
    Место начала и завершения
    Ваш отель
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно с 8:00 до 16:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно с 8:00 до 16:00

    Egypt T.
    Egypt T.
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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