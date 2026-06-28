Шарм-эль-Нага — это коралловый заповедник в районе Сома Бэй.
Вас впечатлит его красочный подводный мир: а морских обитателей здесь намного больше, чем возле отелей Хургады.
Вы сможете заняться снорклингом или дайвингом, позагорать на песчаном пляже, а после подкрепиться в ресторане у моря.
Вас впечатлит его красочный подводный мир: а морских обитателей здесь намного больше, чем возле отелей Хургады.
Вы сможете заняться снорклингом или дайвингом, позагорать на песчаном пляже, а после подкрепиться в ресторане у моря.
Описание экскурсии
Мы встретим вас у отеля и отвезем на заповедный пляж: он находится в отдалении от отелей, поэтому сохранил свой первозданный вид. Кроме того, здесь не бывает сильных ветров — пляж отлично подойдет для отдыха с детьми и занятий снорклингом. Риф начинается почти у берега, а воды в заливе очень спокойные.
Нежиться в шезлонге, плавать с маской и трубкой и даже совершить погружение с аквалангом — у вас на все хватит времени! А после пляжного отдыха вы сможете пообедать в ресторане.
Организационные детали
- Это не экскурсия, а развлекательная прогулка; с вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды
Что входит в стоимость экскурсии, а что — нет
- Включено: комфортабельный трансфер на автобусе, обед, маска и ласты для снорклинга; шезлонги и полотенца — бесплатно
- Дополнительные расходы (по желанию): дайвинга — 20$ за погружение
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$37
|Дети до 11 лет
|$17
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 162 туристов
Приветствую вас! Я Махмуд, русскоязычный лицензированный гид, уже много лет работаю в сфере туризма. Имею свое туристическое агентство, организовываю экскурсии в Египте. Для нас в первую очередь важно, чтобы были рады и довольны наши путешественники. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мне очень понравилось, риф безумно красивый! Я уже ездила на Хула-Хула, там была остановка на снорклинг посмотреть рифы, но это другое. Здесь ты можешь полностью погрузиться в морской мир и
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Махмуд - потрясающий гид! Приехал вовремя, забрал от отеля, заказал за свои деньги такси до места проспавшим туристам, которые должны были ехать с нами) Так как мы были без чехлов
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Е
Поездка на снорклинг с Махмудом оставила только положительные впечатления. Могу рекомендовать эту поездку, кому нужен только снорклинг в Хургаде, без других туристических развлечений. мы раньше ездили в Шарм-эль-Шейх, в Хургаду
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В
"Экскурсия" состояла в следующем: гид привёз меня на Шарм Эль Нага, показал где взять ласты и маску, где столовая и где пляж, спросил, во сколько меня забрать обратно в отель,
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О
Водитель существенно превышал скорость и было страшно за свою жизнь при движении в автомобиле по трассе. В остальном все хорошо и полностью соответствует описанию.
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