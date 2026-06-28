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Шарм-эль-Нага: коралловый рай

С маской и ластами погрузиться в воды заповедного рифа и отдохнуть на пляже
Шарм-эль-Нага — это коралловый заповедник в районе Сома Бэй.

Вас впечатлит его красочный подводный мир: а морских обитателей здесь намного больше, чем возле отелей Хургады.

Вы сможете заняться снорклингом или дайвингом, позагорать на песчаном пляже, а после подкрепиться в ресторане у моря.
4.4
5 отзывов
Шарм-эль-Нага: коралловый рай
Шарм-эль-Нага: коралловый рай
Шарм-эль-Нага: коралловый рай

Описание экскурсии

Мы встретим вас у отеля и отвезем на заповедный пляж: он находится в отдалении от отелей, поэтому сохранил свой первозданный вид. Кроме того, здесь не бывает сильных ветров — пляж отлично подойдет для отдыха с детьми и занятий снорклингом. Риф начинается почти у берега, а воды в заливе очень спокойные.
Нежиться в шезлонге, плавать с маской и трубкой и даже совершить погружение с аквалангом — у вас на все хватит времени! А после пляжного отдыха вы сможете пообедать в ресторане.

Организационные детали

  • Это не экскурсия, а развлекательная прогулка; с вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды

Что входит в стоимость экскурсии, а что — нет

  • Включено: комфортабельный трансфер на автобусе, обед, маска и ласты для снорклинга; шезлонги и полотенца — бесплатно
  • Дополнительные расходы (по желанию): дайвинга — 20$ за погружение

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$37
Дети до 11 лет$17
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд
Махмуд — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 162 туристов
Приветствую вас! Я Махмуд, русскоязычный лицензированный гид, уже много лет работаю в сфере туризма. Имею свое туристическое агентство, организовываю экскурсии в Египте. Для нас в первую очередь важно, чтобы были рады и довольны наши путешественники. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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3
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Татьяна
Мне очень понравилось, риф безумно красивый! Я уже ездила на Хула-Хула, там была остановка на снорклинг посмотреть рифы, но это другое. Здесь ты можешь полностью погрузиться в морской мир и
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увидеть гораздо больше. Отмечу большой плюс: гид нас не торопил, мы провели на рифе столько времени, сколько хотели. Бывала на других экскурсиях, где постоянно подгоняли, и непонятно, зачем вообще бегом путешествовать… Здесь всё отлично и комфортно!

Мне очень понравилось, риф безумно красивый! Я уже ездила на Хула-Хула, там была остановка на снорклинг
Мне очень понравилось, риф безумно красивый! Я уже ездила на Хула-Хула, там была остановка на снорклинг
Мне очень понравилось, риф безумно красивый! Я уже ездила на Хула-Хула, там была остановка на снорклинг
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Polina
Махмуд - потрясающий гид! Приехал вовремя, забрал от отеля, заказал за свои деньги такси до места проспавшим туристам, которые должны были ехать с нами) Так как мы были без чехлов
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для подводной съемки - договорился с парнишей, плавающим неподалеку, чтобы тот отправил фотографии рифа и рыбок ему, а он нам, и за это ничего с нас не взял! Было безумно интересно слушать про виды рифов и рыб когда мы плавали вместе, и глазеть через маску на морское разнообразие самостоятельно, но под присмотром Махмуда с пирса. Было время и полежать позагореть, и вволю наесться на шведском столе, и посмотреть рыбов, в общем двигались в своем темпе, никуда не торопились и наслаждались отдыхом, фоточками и общением с Махмудом. Крайне рекомендую и бухту, и гида, экскурсия однозначно стоит своих денег.

Махмуд - потрясающий гид! Приехал вовремя, забрал от отеля, заказал за свои деньги такси до места
Махмуд - потрясающий гид! Приехал вовремя, забрал от отеля, заказал за свои деньги такси до места
Махмуд - потрясающий гид! Приехал вовремя, забрал от отеля, заказал за свои деньги такси до места
Махмуд - потрясающий гид! Приехал вовремя, забрал от отеля, заказал за свои деньги такси до места
Махмуд - потрясающий гид! Приехал вовремя, забрал от отеля, заказал за свои деньги такси до места
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Е
Поездка на снорклинг с Махмудом оставила только положительные впечатления. Могу рекомендовать эту поездку, кому нужен только снорклинг в Хургаде, без других туристических развлечений. мы раньше ездили в Шарм-эль-Шейх, в Хургаду
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поехали, чтобы посмотреть пирамиды и Луксор. Понимали, что с кораллами в Хургаде проблемы.
Узнали, что посмотреть коралловые рифы можно в Шарм-эль-Нага. тут на помощь пришел Трипстер и Махмуд. Индивидуально забрал нас из отеля, оперативно ответил на наше сообщение, привез в район Сома бей, на пляж небольшого отеля, где есть понтон для входа в море, чистые туалеты и небольшой ресторанчик с приличной вкусной едой (у нас был обед). Махмуд даже поплавал с нами, показав самые интересные места. Риф понравился, уходит глубоко вниз. Несмотря на сильные волны и ветер, мы получили удовольствие от рыбок-кораллов. Махмуд не навязывал ничего из других услуг, был корректен, а по дороге назад интересно рассказывал «за жизнь» в Хургаде.

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В
"Экскурсия" состояла в следующем: гид привёз меня на Шарм Эль Нага, показал где взять ласты и маску, где столовая и где пляж, спросил, во сколько меня забрать обратно в отель,
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и уехал. Мне такой формат понравился, поэтому тут претензий нет.

На пляже действительно много кораллов и они начинаются у берега, сноркелить и нырять очень интересно, 5 часов пролетели незаметно. Лежаки на пляже более-менее нормальные, еда в "ресторане" (местной столовой) так себе, раздражают мухи, которые есть и на пляже, и в столовой.

Обратно меня забрали на 40 минут позже условленного времени, уже затемно. К счастью, на стойке на входе на пляж был дружелюбный египтянин, который два раза звонил моему таксисту и выяснял, куда он пропал. Ну и поговорили с ним за жизнь, пока я ждал машину.

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О
Водитель существенно превышал скорость и было страшно за свою жизнь при движении в автомобиле по трассе. В остальном все хорошо и полностью соответствует описанию.
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Входит в следующие категории Хургады

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