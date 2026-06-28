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и уехал. Мне такой формат понравился, поэтому тут претензий нет.



На пляже действительно много кораллов и они начинаются у берега, сноркелить и нырять очень интересно, 5 часов пролетели незаметно. Лежаки на пляже более-менее нормальные, еда в "ресторане" (местной столовой) так себе, раздражают мухи, которые есть и на пляже, и в столовой.



Обратно меня забрали на 40 минут позже условленного времени, уже затемно. К счастью, на стойке на входе на пляж был дружелюбный египтянин, который два раза звонил моему таксисту и выяснял, куда он пропал. Ну и поговорили с ним за жизнь, пока я ждал машину.