Дельфины, море и ощущение свободы — редкое сочетание, ради которого и создают такие маршруты. На скоростном катере небольшой группой мы отправимся в открытое море. Вы ощутите свежий ветер, окинете взором всё побережье Хургады и окажетесь возле «египетской Венеции» Эль-Гуна — там, где чаще всего можно встретить дельфинов в их естественной среде.

Описание водной прогулки

Экскурсия занимает около 4 часов — достаточно, чтобы почувствовать море, увидеть дельфинов и вернуться в порт с впечатлениями, которые останутся с вами надолго.

Поиск дельфинов

Когда катер выйдет к району рифа Фанадир или Эль-Фанус, начнётся самое важное — поиск дельфинов. А как только они появятся, мы снизим скорость и вы увидите их игру: они выскакивают из воды, скользят рядом с бортом, иногда подходят почти вплотную — будто проверяют, кто к ним приехал. Такие моменты запоминаются надолго.

Купание и снорклинг

Сделаем одну или две остановки для купания. Это возможность увидеть дельфинов рядом — не в дельфинарии, а среди морских волн. В воде с вами будет находиться опытный гид: он расшифрует поведение животных и поможет выбрать правильную дистанцию. На борту есть всё необходимое: маски, ласты и жилеты.

Отдых в море

После плавания предлагаем расслабиться, попробовать свежие сезонные фрукты и прохладные напитки, а также насладиться бесконечными морскими простарами. На обратном пути катер пойдёт медленно, и у вас будет время сделать фотографии и рассмотреть побережье.

Организационные детали

В стоимость входит

4 часа морской прогулки на катере

Маски, ласты, жилеты

Свежие сезонные фрукты, прохладительные напитки

Дополнительно оплачивается

Индивидуальный трансфер (седан или минивэн) — $60 за машину туда и обратно, $80 из удаленных районов (Макади, Сахл-Хашиш, Эль-Гуна)

Фото и видео с дельфинами (по желанию)

Изменение маршрута, например, посещение острова вместо бухты дельфинов

Безопасность