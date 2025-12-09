Встреча с дельфинами и снорклинг у побережья Хургады
Выйти в открытое море на скоростном катере и провести время среди дельфиньих стай
Дельфины, море и ощущение свободы — редкое сочетание, ради которого и создают такие маршруты. На скоростном катере небольшой группой мы отправимся в открытое море.
Вы ощутите свежий ветер, окинете взором всё побережье Хургады и окажетесь возле «египетской Венеции» Эль-Гуна — там, где чаще всего можно встретить дельфинов в их естественной среде.
Описание водной прогулки
Экскурсия занимает около 4 часов — достаточно, чтобы почувствовать море, увидеть дельфинов и вернуться в порт с впечатлениями, которые останутся с вами надолго.
Поиск дельфинов
Когда катер выйдет к району рифа Фанадир или Эль-Фанус, начнётся самое важное — поиск дельфинов. А как только они появятся, мы снизим скорость и вы увидите их игру: они выскакивают из воды, скользят рядом с бортом, иногда подходят почти вплотную — будто проверяют, кто к ним приехал. Такие моменты запоминаются надолго.
Купание и снорклинг
Сделаем одну или две остановки для купания. Это возможность увидеть дельфинов рядом — не в дельфинарии, а среди морских волн. В воде с вами будет находиться опытный гид: он расшифрует поведение животных и поможет выбрать правильную дистанцию. На борту есть всё необходимое: маски, ласты и жилеты.
Отдых в море
После плавания предлагаем расслабиться, попробовать свежие сезонные фрукты и прохладные напитки, а также насладиться бесконечными морскими простарами. На обратном пути катер пойдёт медленно, и у вас будет время сделать фотографии и рассмотреть побережье.
Организационные детали
В стоимость входит
4 часа морской прогулки на катере
Маски, ласты, жилеты
Свежие сезонные фрукты, прохладительные напитки
Дополнительно оплачивается
Индивидуальный трансфер (седан или минивэн) — $60 за машину туда и обратно, $80 из удаленных районов (Макади, Сахл-Хашиш, Эль-Гуна)
Фото и видео с дельфинами (по желанию)
Изменение маршрута, например, посещение острова вместо бухты дельфинов
Безопасность
На борту есть спасательные жилеты для всех участников
Все плавательные и снорклинг-активности проводятся с сопровождением опытного гида-инструктора
Программа лицензирована и соответствует требованиям безопасности береговой охраны Красного моря
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Рома — Организатор в Хургаде
Провёл экскурсии для 559 туристов
Я гид и владелец туристической компании. С 2005 года мы организуем морские экскурсии на своих яхтах. У нас профессиональные снорклинг-гиды, отличные подводные фотографы и чистые новые яхты, которые регулярно проходят диагностику. Для меня важно, чтобы ваш отдых был безопасным и запоминающимся. Море — это наш дом. Приглашаем в гости!