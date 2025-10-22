Представьте город, где дома отражаются в воде, лодки скользят по каналам, а в марине стоят белоснежные яхты. Это Эль-Гуна — египетская Венеция, которая кажется отдельным государством. Здесь вас ждут узкие улочки, стильные рестораны и панорамные виды.
Обзорная экскурсия в небольшой группе по Эль-Гуне откроет другой Египет — современный, ухоженный и атмосферный.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- панорамную площадку башни гольф-клуба — одно из лучших мест, чтобы рассмотреть Эль-Гуну с высоты.
- Даунтаун с его узкими улочками, каналами и мостиками.
- фешенебельную марину с белоснежными яхтами, стильными ресторанами и набережной для прогулок.
- разные районы Эль-Гуны с остановками в самых фотогеничных точках.
Вы узнаете:
- почему Эль-Гуна — это египетская Венеция.
- как создавался курорт и почему его называют государством в государстве.
- чем Эль-Гуна отличается от Хургады.
- где искать лучшие видовые площадки.
- как живёт Старый город.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле Hyundai либо на микроавтобусе Toyota Hiace (в зависимости от количества человек).
- Дорога из Хургады занимает около 30–40 мин.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы:
- прогулка по каналам на моторной лодке (по желанию всей группы) — лодка до 5 человек — $60 за один час.
- трансфер из отелей Сахль-Хашиша и Макади — $10 за чел., из отелей Сафаги — $15 за чел.
ежедневно в 14:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$32
|Дети до 2 лет
|Бесплатно
|Дети от 2 до 11 лет
|$18
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ваэль — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 205 туристов
Я живу в Хургаде более 20 лет. На протяжении 10 лет мы с моей командой организуем интересные индивидуальные и авторские туры из Хургады по любым направлениям в Египте. У нас только профессиональные гиды-историки, новые комфортабельные микроавтобусы (не старше 1 года) и профессиональные водители, что немаловажно в Египте, учитывая особенности местного движения.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
М
Марина
22 окт 2025
Большое спасибо Ваэлю и Екатерине за чудесную экскурсию по Эль Гуне. Это огромный рукотворный оазис на берегу Красного моря с морскими каналами. Интересная архитектура, много зелени и цветов, виллы и
А
Анастасия
7 окт 2025
Отличная экскурсия- прогулка.
Прекрасный гид Екатерина.
Все вовремя, много интересной информации, красные места
Входит в следующие категории Хургады
