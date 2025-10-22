Мои заказы

Египетская Венеция: в Эль-Гуну из Хургады

Увидеть каналы, пройти по улочкам и насладиться закатом с панорамной башни
Представьте город, где дома отражаются в воде, лодки скользят по каналам, а в марине стоят белоснежные яхты. Это Эль-Гуна — египетская Венеция, которая кажется отдельным государством. Здесь вас ждут узкие улочки, стильные рестораны и панорамные виды.

Обзорная экскурсия в небольшой группе по Эль-Гуне откроет другой Египет — современный, ухоженный и атмосферный.
5
2 отзыва
Египетская Венеция: в Эль-Гуну из Хургады© Ваэль
Египетская Венеция: в Эль-Гуну из Хургады© Ваэль
Египетская Венеция: в Эль-Гуну из Хургады© Ваэль

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • панорамную площадку башни гольф-клуба — одно из лучших мест, чтобы рассмотреть Эль-Гуну с высоты.
  • Даунтаун с его узкими улочками, каналами и мостиками.
  • фешенебельную марину с белоснежными яхтами, стильными ресторанами и набережной для прогулок.
  • разные районы Эль-Гуны с остановками в самых фотогеничных точках.

Вы узнаете:

  • почему Эль-Гуна — это египетская Венеция.
  • как создавался курорт и почему его называют государством в государстве.
  • чем Эль-Гуна отличается от Хургады.
  • где искать лучшие видовые площадки.
  • как живёт Старый город.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле Hyundai либо на микроавтобусе Toyota Hiace (в зависимости от количества человек).
  • Дорога из Хургады занимает около 30–40 мин.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы:

  • прогулка по каналам на моторной лодке (по желанию всей группы) — лодка до 5 человек — $60 за один час.
  • трансфер из отелей Сахль-Хашиша и Макади — $10 за чел., из отелей Сафаги — $15 за чел.

ежедневно в 14:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$32
Дети до 2 летБесплатно
Дети от 2 до 11 лет$18
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваэль
Ваэль — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 205 туристов
Я живу в Хургаде более 20 лет. На протяжении 10 лет мы с моей командой организуем интересные индивидуальные и авторские туры из Хургады по любым направлениям в Египте. У нас только профессиональные гиды-историки, новые комфортабельные микроавтобусы (не старше 1 года) и профессиональные водители, что немаловажно в Египте, учитывая особенности местного движения.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
Марина
22 окт 2025
Большое спасибо Ваэлю и Екатерине за чудесную экскурсию по Эль Гуне. Это огромный рукотворный оазис на берегу Красного моря с морскими каналами. Интересная архитектура, много зелени и цветов, виллы и
читать дальше

отели, Марина с частными яхтами, одна краше другой.
Мы посмотрели Эль Гуну, прогулявшись по улицам старого и нового города, проплыв на лодочке по каналам, забравшись на башенку со смотровой площадкой. Я даже не про «дорого, богато», а про то, что это было построено с нуля в пустыне!
Чисто, красиво, ухоженно 👍

Большое спасибо Ваэлю и Екатерине за чудесную экскурсию по Эль Гуне. Это огромный рукотворный оазис наБольшое спасибо Ваэлю и Екатерине за чудесную экскурсию по Эль Гуне. Это огромный рукотворный оазис наБольшое спасибо Ваэлю и Екатерине за чудесную экскурсию по Эль Гуне. Это огромный рукотворный оазис наБольшое спасибо Ваэлю и Екатерине за чудесную экскурсию по Эль Гуне. Это огромный рукотворный оазис наБольшое спасибо Ваэлю и Екатерине за чудесную экскурсию по Эль Гуне. Это огромный рукотворный оазис наБольшое спасибо Ваэлю и Екатерине за чудесную экскурсию по Эль Гуне. Это огромный рукотворный оазис наБольшое спасибо Ваэлю и Екатерине за чудесную экскурсию по Эль Гуне. Это огромный рукотворный оазис наБольшое спасибо Ваэлю и Екатерине за чудесную экскурсию по Эль Гуне. Это огромный рукотворный оазис на
А
Анастасия
7 окт 2025
Отличная экскурсия- прогулка.
Прекрасный гид Екатерина.
Все вовремя, много интересной информации, красные места

Входит в следующие категории Хургады

Похожие экскурсии из Хургады

Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир
На машине
13 часов
114 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Эксклюзивная экскурсия из Хургады в Каир: пирамиды, музей, Нил
Откройте для себя величие Каира: от древних пирамид до круиза по Нилу в комфортной индивидуальной поездке
Начало: Ваш отель в хургаде
Завтра в 02:00
28 ноя в 02:00
$350 за всё до 8 чел.
Экскурсия из Хургады в Эль-Гуну
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в Эль-Гуну
Погрузитесь в атмосферу Эль-Гуны: башня, катер и прогулка по центру. Услуги гида и трансфер включены. Незабываемые виды и колоритные фото ждут вас
Завтра в 10:00
28 ноя в 10:00
$65 за человека
Эль-Гуна: Венеция в песках Египта
На машине
4.5 часа
-
9%
3 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Эль-Гуна: Венеция в песках Египта
Откройте для себя уникальный город Эль-Гуна, где каналы и острова создают атмосферу Венеции. Прогулка на лодке и виды с высоты птичьего полёта ждут вас
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в четверг и пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 14:00
28 ноя в 14:00
$60$66 за человека
У нас ещё много экскурсий в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Хургаде