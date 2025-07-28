Добро пожаловать в Эль-Гуну - египетскую Венецию! Этот сказочный город удивит своими каналами и островами, напоминающими Венецию и Санкт-Петербург.На экскурсии вы подниметесь на обзорную площадку, чтобы полюбоваться видами, посетите гольф-клуб

и Черепаший дом, прокатитесь на лодке по каналам и насладитесь видами на отели и виллы. Дети получат сладкие призы за выполнение заданий, а взрослые узнают о местных достопримечательностях и культуре. Не упустите шанс увидеть христианский храм, построенный коптами, и прогуляться по набережной с белоснежными яхтами

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Эль-Гуна идеально подходит для посещения в марте, апреле, октябре и ноябре. В это время экскурсия будет особенно комфортной, так как вы сможете насладиться всеми видами и достопримечательностями без излишней жары, что делает поездку более приятной и запоминающейся.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.