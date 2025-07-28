Мои заказы

Эль-Гуна: Венеция в песках Египта

Откройте для себя уникальный город Эль-Гуна, где каналы и острова создают атмосферу Венеции. Прогулка на лодке и виды с высоты птичьего полёта ждут вас
Добро пожаловать в Эль-Гуну - египетскую Венецию! Этот сказочный город удивит своими каналами и островами, напоминающими Венецию и Санкт-Петербург.

На экскурсии вы подниметесь на обзорную площадку, чтобы полюбоваться видами, посетите гольф-клуб
и Черепаший дом, прокатитесь на лодке по каналам и насладитесь видами на отели и виллы.

Дети получат сладкие призы за выполнение заданий, а взрослые узнают о местных достопримечательностях и культуре.

Не упустите шанс увидеть христианский храм, построенный коптами, и прогуляться по набережной с белоснежными яхтами

4.7
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные виды с обзорной площадки
  • ⛵ Прогулка на лодке по каналам
  • 🏰 Посещение Черепашьего дома
  • ⛳ Визит в гольф-клуб
  • 🏖️ Прогулка по набережной с яхтами
  • ⛪ Христианский храм Эль-Гуны

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Эль-Гуна идеально подходит для посещения в марте, апреле, октябре и ноябре. В это время экскурсия будет особенно комфортной, так как вы сможете насладиться всеми видами и достопримечательностями без излишней жары, что делает поездку более приятной и запоминающейся.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя18
ноя20
ноя21
ноя22
ноя23
ноя
Время начала: 09:00, 14:00

Что можно увидеть

  • Обзорная площадка
  • Гольф-клуб
  • Черепаший дом
  • Христианский храм Эль-Гуны
  • Набережная с яхтами

Описание экскурсии

Вы побываете на обзорной площадке, откуда открываются виды на десятки водных каналов, обрамлённых пальмовыми аллеями и зелёными полями.

Увидите гольф-клуб и знаменитый Черепаший дом — интересное архитектурное сооружение среди полей для гольфа.

Прокатитесь на лодочке по местным каналам и с воды посмотрите на отели и частные виллы, местный пляж и даже гнездо морских орлов в Красном море.

Пройдёте по набережной с шикарным белоснежными яхтами и многочисленными магазинчиками.

Оцените христианский храм Эль-Гуны, построенный коптами — коренным неарабским населением Египта.

А ещё я расскажу:

  • историю основания сказочного города
  • о достопримечательностях курорта и его жителях
  • о первых христианах Египта и их традициях
  • какие пляжи, острова и города в окрестностях стоит посетить
  • что привезти домой и где купить подарки по выгодным ценам
  • и многое-многое другое

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном Chevrolet Optra в компании двух русскоговорящих девушек, в машине есть вода
  • В стоимость экскурсии включена прогулка на лодке по каналам
  • Если вы проживаете в отдаленных районах, мы можем забрать вас за дополнительную плату: после Museum Hurgada — $10, Sahl Hasheesh — $15, Makady Bay — $25, Soma Bay, Safaga — $40
  • Экскурсию для вас проведу я или Сабина

в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оля
Оля — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 236 туристов
Мы, Ольга и Сабина, организуем экскурсии, чтобы показать вам наиболее интересные, вкусные и дешёвые места Хургады! Рассказываем не только факты, но и истории из жизни обычных людей, в том числе,
читать дальше

о быте русских в городе вне отелей. А ещё даём много практической информации для путешественников. Мы очень ответственны и любим путешествовать сами, поэтому дадим важные советы своим гостям. Часть года Оля также проводит экскурсии по Балахне в Нижегородской области, поскольку это её малая родина! Ей хочется делиться богатой историей своего города и знакомить путешественников с интересными и любящими своё дело людьми! Экскурсии по египетской Хургаде она проводит с ноября по конец апреля, во время ежегодной зимовки с семьёй в Египте. Сабина проводит экскурсии по Хургаде с мая по конец октября. Она родилась в Беларуси, в 2020 году переехала в Хургаду. В 2014 году вышла замуж за египтянина, и сейчас вместе они воспитывают сына.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
ольга
ольга
28 июл 2025
Добрый день. Рекомендую поезду, рекомендую организаторов поездки. Все прошло на отлично)) не принуждённо, маршрут можно корректировать по вашему желанию)) нам очень понравилось))
А
Анастасия
25 июл 2025
Экскурсия очень понравилась. но было очень жарко,хотелось бы прогуляться по набережной когда прохладно. видимо прийдется повторить визит в Эль-гуну еще раз))))машина комфортная,кондиционер. забрали и отвезли в отель.
Главная изюминка этой экскурсии это прогулка на лодке по каналам города!!!
Всем советую эту экскурсию.
Анастасия
Анастасия
24 апр 2025
О, это прекрасное путешествие, это приятные и грамотные девочки, мы не устали и даже попали на мессу к коптам, где святой отец нас благословил!!! Спасибо, от души!!!
О, это прекрасное путешествие, это приятные и грамотные девочки, мы не устали и даже попали на мессу к коптам, где святой отец нас благословил!!! Спасибо, от души!!!

Входит в следующие категории Хургады

