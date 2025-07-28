Добро пожаловать в Эль-Гуну - египетскую Венецию! Этот сказочный город удивит своими каналами и островами, напоминающими Венецию и Санкт-Петербург.
На экскурсии вы подниметесь на обзорную площадку, чтобы полюбоваться видами, посетите гольф-клуб
На экскурсии вы подниметесь на обзорную площадку, чтобы полюбоваться видами, посетите гольф-клуб
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные виды с обзорной площадки
- ⛵ Прогулка на лодке по каналам
- 🏰 Посещение Черепашьего дома
- ⛳ Визит в гольф-клуб
- 🏖️ Прогулка по набережной с яхтами
- ⛪ Христианский храм Эль-Гуны
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Эль-Гуна идеально подходит для посещения в марте, апреле, октябре и ноябре. В это время экскурсия будет особенно комфортной, так как вы сможете насладиться всеми видами и достопримечательностями без излишней жары, что делает поездку более приятной и запоминающейся.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Обзорная площадка
- Гольф-клуб
- Черепаший дом
- Христианский храм Эль-Гуны
- Набережная с яхтами
Описание экскурсии
Вы побываете на обзорной площадке, откуда открываются виды на десятки водных каналов, обрамлённых пальмовыми аллеями и зелёными полями.
Увидите гольф-клуб и знаменитый Черепаший дом — интересное архитектурное сооружение среди полей для гольфа.
Прокатитесь на лодочке по местным каналам и с воды посмотрите на отели и частные виллы, местный пляж и даже гнездо морских орлов в Красном море.
Пройдёте по набережной с шикарным белоснежными яхтами и многочисленными магазинчиками.
Оцените христианский храм Эль-Гуны, построенный коптами — коренным неарабским населением Египта.
А ещё я расскажу:
- историю основания сказочного города
- о достопримечательностях курорта и его жителях
- о первых христианах Египта и их традициях
- какие пляжи, острова и города в окрестностях стоит посетить
- что привезти домой и где купить подарки по выгодным ценам
- и многое-многое другое
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Chevrolet Optra в компании двух русскоговорящих девушек, в машине есть вода
- В стоимость экскурсии включена прогулка на лодке по каналам
- Если вы проживаете в отдаленных районах, мы можем забрать вас за дополнительную плату: после Museum Hurgada — $10, Sahl Hasheesh — $15, Makady Bay — $25, Soma Bay, Safaga — $40
- Экскурсию для вас проведу я или Сабина
в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оля — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 236 туристов
Мы, Ольга и Сабина, организуем экскурсии, чтобы показать вам наиболее интересные, вкусные и дешёвые места Хургады! Рассказываем не только факты, но и истории из жизни обычных людей, в том числе,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
ольга
28 июл 2025
Добрый день. Рекомендую поезду, рекомендую организаторов поездки. Все прошло на отлично)) не принуждённо, маршрут можно корректировать по вашему желанию)) нам очень понравилось))
А
Анастасия
25 июл 2025
Экскурсия очень понравилась. но было очень жарко,хотелось бы прогуляться по набережной когда прохладно. видимо прийдется повторить визит в Эль-гуну еще раз))))машина комфортная,кондиционер. забрали и отвезли в отель.
Главная изюминка этой экскурсии это прогулка на лодке по каналам города!!!
Всем советую эту экскурсию.
Главная изюминка этой экскурсии это прогулка на лодке по каналам города!!!
Всем советую эту экскурсию.
Анастасия
24 апр 2025
О, это прекрасное путешествие, это приятные и грамотные девочки, мы не устали и даже попали на мессу к коптам, где святой отец нас благословил!!! Спасибо, от души!!!
Входит в следующие категории Хургады
Похожие экскурсии из Хургады
Водная прогулка
Активный день в Эль-Гуне: групповая экскурсия с морскими приключениями
Проведите незабываемый день в Эль-Гуне, наслаждаясь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$58 за человека
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в Эль-Гуну
Погрузитесь в атмосферу Эль-Гуны: башня, катер и прогулка по центру. Услуги гида и трансфер включены. Незабываемые виды и колоритные фото ждут вас
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
$65 за человека
Водная прогулка
Шарм-эль-Нага в Хургаде: уникальный коралловый заповедник
Погрузитесь в чарующий мир кораллов и тропических рыб Шарм-эль-Нага. Идеальное место для любителей моря и солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$45 за человека