Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Красное море в Хургаде - идеальное место для дайвинга. Погружения до 10 метров откроют мир подводных пещер и ярких обитателей. Белоснежная яхта с обедом и опытной командой сделает ваш день незабываемым. Профессиональные инструкторы помогут освоить азы подводного плавания. В завершение путешествия вас доставят обратно в отель. Возьмите с собой воду, крем, полотенце и головной убор 5 1 отзыв 5 причин купить эту прогулку 🌊 Два погружения в Красное море

🐠 Яркие кораллы и рыбки

⛵ Белоснежная яхта с обедом

👨‍🏫 Профессиональные инструкторы

☀️ Наслаждение солнцем и бризом

Водная прогулка Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Как проходит Пешком Можно с детьми Да Когда Ежедневно в 08:00 $30 за человека

Что можно увидеть Подводные пещеры

Коралловые рифы

Описание водной прогулки чудеса красного моря мы отвезём вас туда, где вас ждёт целый день беззаботного отдыха. на нашей яхте есть всё необходимое, чтобы заняться дайвингом: вы сможете увидеть многообразие рыбок и кораллов, а также просто насладиться солнцем и освежающим морским бризом. Кроме того, на яхте вам подадут обед. В путешествии вас будет сопровождать опытная команда. Благодаря профессиональному инструктору даже новички освоят язык жестов и азы подводного плавания. А после погружения мы доставим вас обратно в отель. Важная информация: Возьмите с собой: питьевую воду, солнцезащитный крем, полотенце, головной убор.

Ответы на вопросы Что включено Трансфер из отеля и обратно

Снаряжение для дайвинга и снорклинга

Сопровождение профессионального инструктора

Обед

Безалкогольные напитки. /n Что не входит в цену Трансфер из отелей Макади, Сахл Хашиш, Эль Гуна и Сафага за доплату

Дополнительные расходы, не входящие в программу

Личные расходы

5$/чел. вход в национальный парк Место начала и завершения? У входа отеля Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 08:00 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек. Важная информация Возьмите с собой: питьевую воду

Солнцезащитный крем

Полотенце

Головной убор Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.