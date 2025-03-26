Красное море в Хургаде - идеальное место для дайвинга. Погружения до 10 метров откроют мир подводных пещер и ярких обитателей. Белоснежная яхта с обедом и опытной командой сделает ваш день незабываемым. Профессиональные инструкторы помогут освоить азы подводного плавания. В завершение путешествия вас доставят обратно в отель. Возьмите с собой воду, крем, полотенце и головной убор
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Два погружения в Красное море
- 🐠 Яркие кораллы и рыбки
- ⛵ Белоснежная яхта с обедом
- 👨🏫 Профессиональные инструкторы
- ☀️ Наслаждение солнцем и бризом
Что можно увидеть
- Подводные пещеры
- Коралловые рифы
Описание водной прогулкичудеса красного моря мы отвезём вас туда, где вас ждёт целый день беззаботного отдыха. на нашей яхте есть всё необходимое, чтобы заняться дайвингом: вы сможете увидеть многообразие рыбок и кораллов, а также просто насладиться солнцем и освежающим морским бризом. Кроме того, на яхте вам подадут обед. В путешествии вас будет сопровождать опытная команда. Благодаря профессиональному инструктору даже новички освоят язык жестов и азы подводного плавания. А после погружения мы доставим вас обратно в отель. Важная информация: Возьмите с собой: питьевую воду, солнцезащитный крем, полотенце, головной убор.
Ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Снаряжение для дайвинга и снорклинга
- Сопровождение профессионального инструктора
- Обед
- Безалкогольные напитки. /n
Что не входит в цену
- Трансфер из отелей Макади, Сахл Хашиш, Эль Гуна и Сафага за доплату
- Дополнительные расходы, не входящие в программу
- Личные расходы
- 5$/чел. вход в национальный парк
Место начала и завершения?
У входа отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: питьевую воду
- Солнцезащитный крем
- Полотенце
- Головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
26 мар 2025
Экскурсия отличная!
