Дайвинг в Хургаде - красоты подводного мира

Погружение в Красное море на белоснежной яхте. Вас ждут яркие кораллы, разнообразие рыб и профессиональные инструкторы. Незабываемые впечатления гарантированы
Красное море в Хургаде - идеальное место для дайвинга. Погружения до 10 метров откроют мир подводных пещер и ярких обитателей. Белоснежная яхта с обедом и опытной командой сделает ваш день незабываемым. Профессиональные инструкторы помогут освоить азы подводного плавания. В завершение путешествия вас доставят обратно в отель. Возьмите с собой воду, крем, полотенце и головной убор
5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Два погружения в Красное море
  • 🐠 Яркие кораллы и рыбки
  • ⛵ Белоснежная яхта с обедом
  • 👨‍🏫 Профессиональные инструкторы
  • ☀️ Наслаждение солнцем и бризом
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Подводные пещеры
  • Коралловые рифы

Описание водной прогулки

чудеса красного моря мы отвезём вас туда, где вас ждёт целый день беззаботного отдыха. на нашей яхте есть всё необходимое, чтобы заняться дайвингом: вы сможете увидеть многообразие рыбок и кораллов, а также просто насладиться солнцем и освежающим морским бризом. Кроме того, на яхте вам подадут обед. В путешествии вас будет сопровождать опытная команда. Благодаря профессиональному инструктору даже новички освоят язык жестов и азы подводного плавания. А после погружения мы доставим вас обратно в отель. Важная информация: Возьмите с собой: питьевую воду, солнцезащитный крем, полотенце, головной убор.

Ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Снаряжение для дайвинга и снорклинга
  • Сопровождение профессионального инструктора
  • Обед
  • Безалкогольные напитки. /n
Что не входит в цену
  • Трансфер из отелей Макади, Сахл Хашиш, Эль Гуна и Сафага за доплату
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Личные расходы
  • 5$/чел. вход в национальный парк
Место начала и завершения?
У входа отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой: питьевую воду
  • Солнцезащитный крем
  • Полотенце
  • Головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Елена
26 мар 2025
Экскурсия отличная!

