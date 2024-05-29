Пешие экскурсии-прогулки в Хургаде с экскурсоводом

Найдено 4 экскурсии в категории «Пешеходные» в Хургаде, цены от $8. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Комфортная поездка в Луксор в мини-группе
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
16 часов
69 отзывов
Комфортная поездка в Луксор в мини-группе
Начало: По договоренности
Расписание: (время 4:30-21:30)
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$75 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Хургаде
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Хургаде: от истории до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хургады: от древних историй до современной жизни города, всё это в удобном индивидуальном формате
Начало: В отеле
Расписание: Ежедневно В 10:00, 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$8 за человека
Дендера и Абидос: в храмы любимых богов древних египтян
🚶 Пешая
Билеты
22 часа
1 отзыв
Дендера и Абидос: в храмы любимых богов древних египтян
Начало: Отель туриста
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от $250 за всё до 2 чел.
Новый Луксор | сплав по Нилу
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
Новый Луксор | сплав по Нилу
Начало: По договоренности
Расписание: понедельник, четверг с 5:00 до 22:00
10 июня в 05:00
13 июня в 05:00
$58 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Хургаде
    Приехали вовремя. Доброжелательный гид, рассказывал очень много интересной информации про Египет. Ездили на набережную Марина, мечеть, рыбный рынок, магазин масел и магазин местный ручных изделий. Все культурно. Спасибо за экскурсию, время пролетело очень быстро.
  • Д
    Денис
    14 мая 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Хургаде
    Было интересно. Гид хорошо говорил по русски. Понравилась мечеть и набережная.
  • A
    Anna
    18 апреля 2024
    Комфортная поездка в Луксор в мини-группе
    Экскурсия организована хорошо, автобус комфортный, в отличном состоянии, два водителя, не могу себе представить как можно ехать на экскурсию в
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    огромном автобусе, нас было 8 человек, получилось очень комфортно Приятный, грамотно говорящий гид. Все, что обещали в анонсе экскурсии мы посмотрели, времени на все хватило, обед был очень даже приличный, отдельное огромное спасибо за безлимитную бесплатную воду в автобусе! Единственное, обещали вернуться ближе к полуночи, а привезли нас в 18.00, мотивировали тем, что успели к ужину, но для нас это оказалось не удобно, тк у нас был ночной перелет и мы должны были ехать в аэропорт, а пришлось на несколько часов снимать отель) имейте ввиду такую особенность, ребята с других экскурсий рассказывали про аналогичный исход) В целом очень понравилось, однозначно рекомендую! Еще больше насыщать экскурсию не стоит точно, эта программа очень насыщенная на эмоции и впечатления! И однозначно берите мини группу!!! Получите совершенно другой уровень комфорта за небольшую доплату

  • А
    Александра
    15 апреля 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Хургаде
    Только что вернулись с обзорной экскурсии по Хургаде. Большое спасибо Махмуду за интересный рассказ и прекрасно проведенный вечер. Зашли в
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    мечеть, прогулялись по Марине, рыбному рынку, старому городу, Махмуд на хорошем русском языке рассказал об истории Хургады, укладе жизни египтян, подробно отвечал на все вопросы. Отдельное спасибо за организацию экскурсии все во время и очень удобно.

  • К
    Константин
    7 декабря 2023
    Дендера и Абидос: в храмы любимых богов древних египтян
    Хочу выразить благодарность за хорошую экскурсию. Гид Ахмед грамотный, приятный в общении, удачно рассчитал время на двух достопримечательностях. Водитель Хусейн отличный
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    профессионал, на большей части трассы знает, где ямы. Всю дорогу он вел машину спокойно и плавно, не создавал опасных или аварийных ситуаций. Даже часть пути через переполненные улицы Абидоса прошла в хорошем темпе и без напряжения. Несмотря на приличное расстояние, поездка нас не утомила. Мы опоздали на 20 минут утром и ещё полиция придержала нас на выезде из Абидоса, но наш водитель наверстал опоздание и в Дендере у нас было достаточно времени. Автомобиль новый, в хорошем техническом состоянии и тихий.

  • Н
    Настя
    3 октября 2023
    Сахл Хашишь закат 5 в 1
    Всё прекрасно. Амир гид супер, класс, умница, эрудит. Рекомендую всем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Пешеходные»

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  2. Самое главное
  3. Долина Царей
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  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Пешеходные" можно забронировать 4 экскурсии от 8 до 250. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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