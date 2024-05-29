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огромном автобусе, нас было 8 человек, получилось очень комфортно Приятный, грамотно говорящий гид. Все, что обещали в анонсе экскурсии мы посмотрели, времени на все хватило, обед был очень даже приличный, отдельное огромное спасибо за безлимитную бесплатную воду в автобусе! Единственное, обещали вернуться ближе к полуночи, а привезли нас в 18.00, мотивировали тем, что успели к ужину, но для нас это оказалось не удобно, тк у нас был ночной перелет и мы должны были ехать в аэропорт, а пришлось на несколько часов снимать отель) имейте ввиду такую особенность, ребята с других экскурсий рассказывали про аналогичный исход) В целом очень понравилось, однозначно рекомендую! Еще больше насыщать экскурсию не стоит точно, эта программа очень насыщенная на эмоции и впечатления! И однозначно берите мини группу!!! Получите совершенно другой уровень комфорта за небольшую доплату