1 чел.
По популярности
Мини-группа
16 часов
Комфортная поездка в Луксор в мини-группе
Начало: По договоренности
Расписание: (время 4:30-21:30)
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$75 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Хургаде: от истории до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хургады: от древних историй до современной жизни города, всё это в удобном индивидуальном формате
Начало: В отеле
Расписание: Ежедневно В 10:00, 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$8 за человека
Билеты
22 часа
Дендера и Абидос: в храмы любимых богов древних египтян
Начало: Отель туриста
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от $250 за всё до 2 чел.
Групповая
18 часов
Новый Луксор | сплав по Нилу
Начало: По договоренности
Расписание: понедельник, четверг с 5:00 до 22:00
10 июня в 05:00
13 июня в 05:00
$58 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия29 мая 2024Приехали вовремя. Доброжелательный гид, рассказывал очень много интересной информации про Египет. Ездили на набережную Марина, мечеть, рыбный рынок, магазин масел и магазин местный ручных изделий. Все культурно. Спасибо за экскурсию, время пролетело очень быстро.
- ДДенис14 мая 2024Было интересно. Гид хорошо говорил по русски. Понравилась мечеть и набережная.
- AAnna18 апреля 2024Экскурсия организована хорошо, автобус комфортный, в отличном состоянии, два водителя, не могу себе представить как можно ехать на экскурсию в
- ААлександра15 апреля 2024Только что вернулись с обзорной экскурсии по Хургаде. Большое спасибо Махмуду за интересный рассказ и прекрасно проведенный вечер. Зашли в
- ККонстантин7 декабря 2023Хочу выразить благодарность за хорошую экскурсию. Гид Ахмед грамотный, приятный в общении, удачно рассчитал время на двух достопримечательностях. Водитель Хусейн отличный
- ННастя3 октября 2023Сахл Хашишь закат 5 в 1Всё прекрасно. Амир гид супер, класс, умница, эрудит. Рекомендую всем!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Пешеходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Пешеходные" можно забронировать 4 экскурсии от 8 до 250. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Забронируйте экскурсию в Хургаде на 2024 год по теме «Пешеходные», 90 ⭐ отзывов, цены от $8. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август