Наслаждайтесь бодрящими впечатлениями в спокойной обстановке в самом сердце Хургады.
Вас переведут в дзен-турецкий хаммам, чтобы расслабиться во время турецкого массажа и перейти на программу только для женщин или программу «Клеопатра Плюс», вариант с кокосовым кондиционирующим пилингом, кокосовым обертыванием и маской для лица.
Вас переведут в дзен-турецкий хаммам, чтобы расслабиться во время турецкого массажа и перейти на программу только для женщин или программу «Клеопатра Плюс», вариант с кокосовым кондиционирующим пилингом, кокосовым обертыванием и маской для лица.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Начните свой опыт с удобного трансфера от места вашего проживания, а по прибытии получите теплый прием от персонала спа-центра. Зайдите в турецкий хаммам и мгновенно почувствуйте расслабление. Расслабьтесь, пока ваша массажистка творит чудеса и пробуждает ваши чувства приятным турецким массажем. Откройте для себя секреты красоты и воспользуйтесь ароматерапевтическими процедурами, которые обеспечат расслабление, стимуляцию, облегчение, иммунную защиту и чистое удовольствие. Посетите турецкую баню, сауну, паровую баню и джакузи.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Программа Клеопатра + Массаж
|$200
|Турецкая баня + массаж
|$150
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в отеле и высадка
- Сауна
- Паровая баня
- Скраб и пенный массаж
- Джакузи
- Бассейн
- Массаж всего тела с маслом
- Чай и вода
- Кокосовая кожура, обертывание и маска для лица
Что не входит в цену
- Советы
- Трансферы из Сахл Хашиша, Макади Бэй, Сома Бэй, Эль Гуны или Сафаги.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостевой отель
Завершение: Наш спа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Пришлите название отеля и номер комнаты для трансфера
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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