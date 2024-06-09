Наслаждайтесь бодрящими впечатлениями в спокойной обстановке в самом сердце Хургады. Вас переведут в дзен-турецкий хаммам, чтобы расслабиться во время турецкого массажа и перейти на программу только для женщин или программу «Клеопатра Плюс», вариант с кокосовым кондиционирующим пилингом, кокосовым обертыванием и маской для лица.

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Начните свой опыт с удобного трансфера от места вашего проживания, а по прибытии получите теплый прием от персонала спа-центра. Зайдите в турецкий хаммам и мгновенно почувствуйте расслабление. Расслабьтесь, пока ваша массажистка творит чудеса и пробуждает ваши чувства приятным турецким массажем. Откройте для себя секреты красоты и воспользуйтесь ароматерапевтическими процедурами, которые обеспечат расслабление, стимуляцию, облегчение, иммунную защиту и чистое удовольствие. Посетите турецкую баню, сауну, паровую баню и джакузи.