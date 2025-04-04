Мои заказы

Познакомиться с городом и его обитателями, выполняя нескучные задания
Тёплое море, ласковое солнце и местная экзотика — вашим детям точно понравится Хургада! А мы добавим к этому познавательные впечатления.

Юным путешественникам предстоит ответить на интересные вопросы, чтобы получить главный —
читать дальше

и очень сладкий! — приз. Вместе вы узнаете, как город стал известным курортом и кто является его «крёстным отцом». А ещё покормите морковкой верблюда Оскара, увидите говорящего попугая Лотуса и осьминогов.

Хургада детям© Оля
Хургада детям© Оля
Хургада детям© Оля

Описание квеста

Я устрою для вас семейную прогулку по шикарной набережной с яхтами и местными кафе. Ребята получат индивидуальную карту путешествий, которую они будут заполнять по пути.

Вы увидите:

  • Современную набережную Marina Boulevard
  • Знаменитый Рыбный рынок
  • Грандиозную мечеть Эль-Мина;
  • Верблюда Оскара, которого можно будет покормить морковкой и бананами
  • Говорящего попугая Лотуса

Из моих рассказов и заданий маршрутного листа дети узнают:

  • Как рыбацкая деревушка превратилась в известный по всему миру город-курорт
  • Какие пляжи, острова и экскурсии лучше посетить
  • Какие вкусные блюда и сладости непременно стоит попробовать
  • Какие детские развлечения и другие интересные места есть в современной Хургаде
  • Как живут и где учатся русские дети, какие кружки посещают
  • Что стоит привезти друзьям в подарок.

В конце экскурсии дети найдут вкусный клад! А родители получат список интересных детских (и не только) местечек Хургады.

Организационные детали

  • Детская пешеходная квест-экскурсия проходит на русском языке. Трансфер из отеля проходит в сопровождении гида.
  • Экскурсия предназначена для детей от 5 до 15 лет, а также их родителей
  • В программе предусмотрено посещение мечети: чтобы зайти в неё, женщинам нужно будет прикрыть плечи, голову и ноги, а мужчинам быть не в шортах
  • Экскурсию для вас проведу я или Сабина
  • Если вы проживаете в отдалённых районах, то трансфер возможен только с доплатой:

— Hurgada Museum (в сторону Sahl Hasheesh) доплата за дальность поездки (от 5 до 35 км от центра города в 1 сторону)
— после Museum Hurgada — $10
— Sahl Hasheesh — $15
— Makady Bay — $25
— Soma Bay, Safaga, El-Guna — $40

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оля
Оля — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 250 туристов
Мы, Ольга и Сабина, организуем экскурсии, чтобы показать вам наиболее интересные, вкусные и дешёвые места Хургады! Рассказываем не только факты, но и истории из жизни обычных людей, в том числе,
читать дальше

о быте русских в городе вне отелей. А ещё даём много практической информации для путешественников. Мы очень ответственны и любим путешествовать сами, поэтому дадим важные советы своим гостям. Часть года Оля также проводит экскурсии по Балахне в Нижегородской области, поскольку это её малая родина! Ей хочется делиться богатой историей своего города и знакомить путешественников с интересными и любящими своё дело людьми! Экскурсии по египетской Хургаде она проводит с ноября по конец апреля, во время ежегодной зимовки с семьёй в Египте. Сабина проводит экскурсии по Хургаде с мая по конец октября. Она родилась в Беларуси, в 2020 году переехала в Хургаду. В 2014 году вышла замуж за египтянина, и сейчас вместе они воспитывают сына.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
Ю
Юлия
4 апр 2025
Спасибо огромное Ольге и Сабине за экскурсию для детей!!! Очень интересно и познавательно!!! Все очень понравилось и дети в восторге!!! Девочки очень отзывчивые!!!! Советую всем!!!
Спасибо огромное Ольге и Сабине за экскурсию для детей!!! Очень интересно и познавательно!!! Все очень понравилосьСпасибо огромное Ольге и Сабине за экскурсию для детей!!! Очень интересно и познавательно!!! Все очень понравилосьСпасибо огромное Ольге и Сабине за экскурсию для детей!!! Очень интересно и познавательно!!! Все очень понравилосьСпасибо огромное Ольге и Сабине за экскурсию для детей!!! Очень интересно и познавательно!!! Все очень понравилосьСпасибо огромное Ольге и Сабине за экскурсию для детей!!! Очень интересно и познавательно!!! Все очень понравилось

