Тёплое море, ласковое солнце и местная экзотика — вашим детям точно понравится Хургада! А мы добавим к этому познавательные впечатления.
Юным путешественникам предстоит ответить на интересные вопросы, чтобы получить главный —
Описание квеста
Я устрою для вас семейную прогулку по шикарной набережной с яхтами и местными кафе. Ребята получат индивидуальную карту путешествий, которую они будут заполнять по пути.
Вы увидите:
- Современную набережную Marina Boulevard
- Знаменитый Рыбный рынок
- Грандиозную мечеть Эль-Мина;
- Верблюда Оскара, которого можно будет покормить морковкой и бананами
- Говорящего попугая Лотуса
Из моих рассказов и заданий маршрутного листа дети узнают:
- Как рыбацкая деревушка превратилась в известный по всему миру город-курорт
- Какие пляжи, острова и экскурсии лучше посетить
- Какие вкусные блюда и сладости непременно стоит попробовать
- Какие детские развлечения и другие интересные места есть в современной Хургаде
- Как живут и где учатся русские дети, какие кружки посещают
- Что стоит привезти друзьям в подарок.
В конце экскурсии дети найдут вкусный клад! А родители получат список интересных детских (и не только) местечек Хургады.
Организационные детали
- Детская пешеходная квест-экскурсия проходит на русском языке. Трансфер из отеля проходит в сопровождении гида.
- Экскурсия предназначена для детей от 5 до 15 лет, а также их родителей
- В программе предусмотрено посещение мечети: чтобы зайти в неё, женщинам нужно будет прикрыть плечи, голову и ноги, а мужчинам быть не в шортах
- Экскурсию для вас проведу я или Сабина
- Если вы проживаете в отдалённых районах, то трансфер возможен только с доплатой:
— Hurgada Museum (в сторону Sahl Hasheesh) доплата за дальность поездки (от 5 до 35 км от центра города в 1 сторону)
— после Museum Hurgada — $10
— Sahl Hasheesh — $15
— Makady Bay — $25
— Soma Bay, Safaga, El-Guna — $40
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оля — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 250 туристов
Мы, Ольга и Сабина, организуем экскурсии, чтобы показать вам наиболее интересные, вкусные и дешёвые места Хургады! Рассказываем не только факты, но и истории из жизни обычных людей, в том числе,
Отзывы и рейтинг
0
Ю
Юлия
4 апр 2025
Спасибо огромное Ольге и Сабине за экскурсию для детей!!! Очень интересно и познавательно!!! Все очень понравилось и дети в восторге!!! Девочки очень отзывчивые!!!! Советую всем!!!
