Тёплое море, ласковое солнце и местная экзотика — вашим детям точно понравится Хургада! А мы добавим к этому познавательные впечатления.Юным путешественникам предстоит ответить на интересные вопросы, чтобы получить главный —

и очень сладкий! — приз. Вместе вы узнаете, как город стал известным курортом и кто является его «крёстным отцом». А ещё покормите морковкой верблюда Оскара, увидите говорящего попугая Лотуса и осьминогов.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

за 1–3 человек или $19 за человека, если вас больше

от $68 за 1–3 человек или $19 за человека, если вас больше

Описание квеста

Я устрою для вас семейную прогулку по шикарной набережной с яхтами и местными кафе. Ребята получат индивидуальную карту путешествий, которую они будут заполнять по пути.

Вы увидите:

Современную набережную Marina Boulevard

Знаменитый Рыбный рынок

Грандиозную мечеть Эль-Мина;

Верблюда Оскара, которого можно будет покормить морковкой и бананами

Говорящего попугая Лотуса

Из моих рассказов и заданий маршрутного листа дети узнают:

Как рыбацкая деревушка превратилась в известный по всему миру город-курорт

Какие пляжи, острова и экскурсии лучше посетить

Какие вкусные блюда и сладости непременно стоит попробовать

Какие детские развлечения и другие интересные места есть в современной Хургаде

Как живут и где учатся русские дети, какие кружки посещают

Что стоит привезти друзьям в подарок.

В конце экскурсии дети найдут вкусный клад! А родители получат список интересных детских (и не только) местечек Хургады.

Организационные детали

Детская пешеходная квест-экскурсия проходит на русском языке. Трансфер из отеля проходит в сопровождении гида.

Экскурсия предназначена для детей от 5 до 15 лет, а также их родителей

В программе предусмотрено посещение мечети: чтобы зайти в неё, женщинам нужно будет прикрыть плечи, голову и ноги, а мужчинам быть не в шортах

Экскурсию для вас проведу я или Сабина

Если вы проживаете в отдалённых районах, то трансфер возможен только с доплатой:

— Hurgada Museum (в сторону Sahl Hasheesh) доплата за дальность поездки (от 5 до 35 км от центра города в 1 сторону)

— после Museum Hurgada — $10

— Sahl Hasheesh — $15

— Makady Bay — $25

— Soma Bay, Safaga, El-Guna — $40