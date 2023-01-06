Обзорная экскурсия по Хургаде

Познакомиться с рыбацким прошлым и курортным настоящим города

Мы предлагаем совершить обзорную поездку по самому известному курорту Египта — Хургаде.

На комфортабельном автомобиле наш русскоговорящий гид повезет вас к главным достопримечательностям города — новой мечети, Коптской церкви, прогулочной набережной Марина. Также у вас будет возможность посетить местные рынки и самые популярные торговые центры в городе.
Обзорная экскурсия по Хургаде
Обзорная экскурсия по Хургаде
Обзорная экскурсия по Хургаде
Обзорная экскурсия по Хургаде
Обзорная экскурсия по Хургаде
Ближайшие даты:
7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с Хургадой

Зачем ехать на эту экскурсию? Чтобы:

  • Узнать историю города, услышать интересные факты о жизни местных;
  • Побывать в старом городе и в порту;
  • Посетить самую большую мечеть Хургады;
  • Погулять по современной набережной Марина;
  • Не спеша сделать красивые фотографии;
  • Отправиться на шоппинг в самые большие торговые центры города, рыбный и фруктовый рынки.

Наша программа

⛵ В 15:00 наш гид заберет вас из отеля на комфортабельном автомобиле. По пути к первой достопримечательности он познакомит вас с историей города, египетскими традициями и образом жизни. Вы проедете по старому городу и узнаете о рыбацком прошлом Хургады, ведь она не всегда была туристическим местом. Вы поймете, как сильно изменился город, когда прогуляетесь по красивейшей набережной Марина, увидите роскошные яхты и корабли, кафе, рестораны и дискотеки.

🕌 После этого вы полюбуетесь главной мечетью города из белого мрамора — мечетью Эль-Мина. Ее минареты устремляются ввысь на 40 метров, а фасады украшены традиционными орнаментами и резьбой. При желании вы зайдете и осмотрите мечеть изнутри.

👛 Если вам интересен шоппинг, то вы сможете посетить популярные торговые центры города. Гид вам посоветует, где можно сделать выгодные покупки, приобрести сувениры, купить масла, кожаные изделия, текстиль и другие вещи.

🐟 Если же вам ближе гастротуризм, то гид покажет вам местные рынки. На рыбном вас ждут свежие морепродукты, которые приготовят прямо при вас, а на фруктовом — огромное разнообразие фруктов по самым низким ценам.

После насыщенного дня мы отвезем вас обратно в отель примерно к 19:00.

Организационные детали

  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды
  • Вы будете передвигаться на комфортабельном авто с кондиционером (входит в стоимость)
  • Продолжительность экскурсии от 4 до 5 часов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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