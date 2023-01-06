Мы предлагаем совершить обзорную поездку по самому известному курорту Египта — Хургаде. На комфортабельном автомобиле наш русскоговорящий гид повезет вас к главным достопримечательностям города — новой мечети, Коптской церкви, прогулочной набережной Марина. Также у вас будет возможность посетить местные рынки и самые популярные торговые центры в городе.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с Хургадой

Зачем ехать на эту экскурсию? Чтобы:

Узнать историю города, услышать интересные факты о жизни местных;

Побывать в старом городе и в порту;

Посетить самую большую мечеть Хургады;

Погулять по современной набережной Марина;

Не спеша сделать красивые фотографии;

Отправиться на шоппинг в самые большие торговые центры города, рыбный и фруктовый рынки.

Наша программа

⛵ В 15:00 наш гид заберет вас из отеля на комфортабельном автомобиле. По пути к первой достопримечательности он познакомит вас с историей города, египетскими традициями и образом жизни. Вы проедете по старому городу и узнаете о рыбацком прошлом Хургады, ведь она не всегда была туристическим местом. Вы поймете, как сильно изменился город, когда прогуляетесь по красивейшей набережной Марина, увидите роскошные яхты и корабли, кафе, рестораны и дискотеки.

🕌 После этого вы полюбуетесь главной мечетью города из белого мрамора — мечетью Эль-Мина. Ее минареты устремляются ввысь на 40 метров, а фасады украшены традиционными орнаментами и резьбой. При желании вы зайдете и осмотрите мечеть изнутри.

👛 Если вам интересен шоппинг, то вы сможете посетить популярные торговые центры города. Гид вам посоветует, где можно сделать выгодные покупки, приобрести сувениры, купить масла, кожаные изделия, текстиль и другие вещи.

🐟 Если же вам ближе гастротуризм, то гид покажет вам местные рынки. На рыбном вас ждут свежие морепродукты, которые приготовят прямо при вас, а на фруктовом — огромное разнообразие фруктов по самым низким ценам.

После насыщенного дня мы отвезем вас обратно в отель примерно к 19:00.

Организационные детали