Хургада — это не только отели и пляжи, но и город со своим ритмом, привычками и повседневной жизнью.
На экскурсии вы увидите её с разных сторон: от знаковых мест до районов, где особенно чувствуется местный колорит. Я расскажу, как Хургада росла, менялась и чем живёт сегодня.
На экскурсии вы увидите её с разных сторон: от знаковых мест до районов, где особенно чувствуется местный колорит. Я расскажу, как Хургада росла, менялась и чем живёт сегодня.
Описание экскурсии
Вы узнаете, как Хургада превратилась из небольшой рыбацкой деревни в крупный туристический центр. Поговорим о культуре Египта, местных традициях и особенностях региона.
В программе:
- первый отель в Хургаде
- мечеть Аль-Мина
- рыбный рынок
- Хургада Марина
- коптская церковь Cвятого Анба Шенуды
- деревня рыбаков
- смотровая площадка с видом на город и Красное море
Организационные детали
- Для группы 1–4 человек предусмотрен автомобиль MG RX5, для 5–10 человек — Toyota Hiace, для 11-18 человек мини-автобус.
Что входит в стоимость, а что — нет
- Питание в стоимость не входит, но при желании можно сделать остановку на кофе или чай
- Отдельно оплачивается трансфер из Сахл-Хашиша, Макади — $5 с чел. Из Сафаги и Эль-Гуны— $10 с чел.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
|Дети до 12
|$10
|Стандартный билет
|$27
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухамед — ваш гид в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 10 минут
Я с удовольствием расскажу вам много интересного о стране и отвечу на все ваши вопросы. Экскурсии проходят легко, в дружеской и комфортной атмосфере. Буду рад знакомству и постараюсь сделать ваше путешествие в Египет незабываемым!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Обзорная экскурсия по Хургаде прошла в доброжелательный обстановке. Мухамед всё рассказал, ответил на все наши вопросы, показал где можно было купить очень вкусное манго. Рекомендуем эту экскурсию. Получите огромное удовольствие. Спасибо большое за организацию!!
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Мохамед очень интересно рассказывает и с ним легко общаться. Экскурсия очень понравилась. Мы прошлись по всем значимым местам города, слушая историю со времён первых поселенцев, как появлялись районы и много всего интересного. так же Мохамед помог сделать красивые фотографии. однозначно рекомендую 👍 посетить экскурсию
Мухамед
Ответ организатора:
Спасибо Владимир за прекрасный отзыв. Я очень рад, что вам понравилась экскурсия по Хургаде! Мне тоже было легко и приятно с вами общаться.
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И
Была на экскурсии по Хургаде с гидом Мухамедом. Экскурсия понравилась - получила много интересной информации по Хургаде, посетили знаковые достопримечательности города - мечеть, марину, рыбный рынок. Мухамед, как житель Хургады, показал мне город глазами местного жителя, что всегда интересно. Все было хорошо организовано, экскурсию рекомендую.
Мухамед
Ответ организатора:
Спасибо, Ирина! Очень рад что вам понравилась экскурсия.
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I
хорошая обзорная экскурсия
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